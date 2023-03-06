Либеральный философ Леви: Я считаю, Зеленский станет современным Черчиллем

Я считаю, Зеленский станет современным Черчиллем.

Известный предвестник и проповедник цветных революций, продукт западного капитала и либеральных элит, Бернар-Анри Леви выпускает очередной фильм об Украине. По одному названию уже становится понятно, о чём фильм. А название это: «Слава Украине» - известная первая часть приветствия украинских пособников гитлеровцев в годы Второй мировой войны и после её окончания.Леви в превосходных тонах описывает Украину и президента Зеленского, заявляя о том, что он (Леви) ещё до избрания Зеленского первым лицом Украины увидел в нём «огромный потенциал». Публицист и так называемый философ, который в своё время аналогичный потенциал увидел в косовских сепаратистах, устаивавших военные преступления на югославской земле, Бернар-Анри Леви:Это тот случай, когда абсолютно контролируемую персону представитель пиар-сегмента Запада пытаются представить как самостоятельную фигуру.Однако, пожалуй, что-то общее у Зеленского с Черчиллем всё-таки обнаруживается. Например, оба действовали (Зеленский продолжает это делать) в интересах Британии, англосаксонского мира. На этом общность этих двух лиц «благополучно» заканчивается. Но Леви решает свои задачи, потому готов сравнивать в своих фильмах Зеленского хоть с небожителями.Об этом размышляет Михаил Леонтьев: