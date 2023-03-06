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Либеральный философ Леви: Я считаю, Зеленский станет современным Черчиллем

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Либеральный философ Леви: Я считаю, Зеленский станет современным Черчиллем

Известный предвестник и проповедник цветных революций, продукт западного капитала и либеральных элит, Бернар-Анри Леви выпускает очередной фильм об Украине. По одному названию уже становится понятно, о чём фильм. А название это: «Слава Украине» - известная первая часть приветствия украинских пособников гитлеровцев в годы Второй мировой войны и после её окончания.


Леви в превосходных тонах описывает Украину и президента Зеленского, заявляя о том, что он (Леви) ещё до избрания Зеленского первым лицом Украины увидел в нём «огромный потенциал». Публицист и так называемый философ, который в своё время аналогичный потенциал увидел в косовских сепаратистах, устаивавших военные преступления на югославской земле, Бернар-Анри Леви:

Я считаю, Зеленский станет современным Черчиллем.

Это тот случай, когда абсолютно контролируемую персону представитель пиар-сегмента Запада пытаются представить как самостоятельную фигуру.

Однако, пожалуй, что-то общее у Зеленского с Черчиллем всё-таки обнаруживается. Например, оба действовали (Зеленский продолжает это делать) в интересах Британии, англосаксонского мира. На этом общность этих двух лиц «благополучно» заканчивается. Но Леви решает свои задачи, потому готов сравнивать в своих фильмах Зеленского хоть с небожителями.

Об этом размышляет Михаил Леонтьев:

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23 комментария
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:09
    +1
    Зеля! Сдохнет от наркотиков и антидепрессантов! Если его "Кинжал" в бункере не навестит раньше этого
    1. Наган
      Наган Сегодня, 09:22
      +1
      Цитата: Бонифаций
      Если его "Кинжал" в бункере не навестит раньше этого
      На такого "Кинжал" тратить? Веревки хватит и фонарного столба, ну или осины.
      Цитата: Бонифаций
      Сдохнет от наркотиков и антидепрессантов!

      Не обязательно. Геринг на опиаты подсел еще раньше чем наци до власти дорвались, и торчал на них пока не попал в плен, а за время Нюрнбергского процесса тюремные врачи его с наркоты сняли. Не сожри он заныканную ампулу с ядом, его бы так трезвым и повесили.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 10:02
        0
        Вот зря его с наркоты сняли, возможно дотянул бы до приговора.
        Зеля не того масштаба подвальная крыса, и не идет ни в какое сравнение с Черчиллем.
        Зелю же обещали не трогать, видимо побаиваются что по нашим прилетит, да и дети у многих забугром живут и учатся.
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:25
      +3
      1. Год уже все никак не навестит. К огромному сожалению.
      2. Называть Леви философом, печатать о нем серьезные статьи - это какой то бред. Его ни один вменяемый человек не расценивает никак иначе, кроме как Петрушки, орущей о западных ценностях и выступающего с хвалебными речами по заказу режимов, подобных киевскому
      И расценивать его выступления серьезно - это точно не уровень старого ВО. Он с 2014 г вокруг Киева вьется, но видимо, уровень ВО только что докатился до необходимого для освещения деятельности подобных клоунов
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:13
    +2
    Ну слушать каждого чудака, только время терять.
    Для него Зелёный может стать кем угодно - хоть Черчиллем, хоть любимой женой
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 10:04
      0
      Любимой женой он для них давно стал как и вся 404.
  3. Наган
    Наган Сегодня, 09:15
    +2
    Зеленский станет современным Черчиллем.

    Была бы страна 404 Великобританией...
    А были бы у бабушки причиндалы, была б она транс-дедушкой... или это дедушка был бы транс-бабушкой? Хрен поймет этих извpaщeнцeв LGBTQ+.
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:17
    +5
    Современным бандерой он станет. Сдохнет в обозе отступающих хозяев или своего Судоплатова встретит. Свое рано или поздно получит. Желательно конечно, что бы раньше.
  5. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 09:19
    0
    Хорошее сравнение с Черчилем, который добил Британскую империю.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:22
    +2
    Либеральный философ Леви: Я считаю, Зеленский станет современным Черчиллем
    Это даже не смешно... fool
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:24
    0
    Извращённые измышления, непонятные обычному нормальному человеку и уверенность, что руки предназначены для ходьбы - всё, что нужно знать о либероте.
  8. 2112vda
    2112vda Сегодня, 09:27
    +2
    Что-то троцкисты-сионисты разбушевались! Не иначе у них запахло "жареным". Подобной братии Достоевский ещё в 19 веке дал точное определение, бесы.
  9. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:29
    +1
    Сможет ли комедиант Зе хотя бы сыграть Черчилля?

    Вот Уинстон Черчилль, лорд Мальборо - в 21 год блестящий офицер, храбрец и УМНЫЙ человек. Офицер и кавалер... Сколько же Зеля заплатил Лви за сравнение, которое уравнивает блестящего аристократа и прококаиненного слизняка?
  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:31
    0
    Цитата: 2112vda
    Что-то троцкисты-сионисты разбушевались! Не иначе у них запахло "жареным". Подобной братии Достоевский ещё в 19 веке дал точное определение, бесы.

    На горизонте замаячили ребятки с ледорубами.
  11. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:32
    +1
    Я вообще никогда не понимал, почему Черчилля - считают типа великим государственным деятелем.. ИМХО - он слил в унитаз всё до чего дотянулся, а в тех случаях когда дорывался до непосредственного руления событиями - дело всегда заканчивалось эпическими катастрофами..

    Так что - лично мне сравнение нравится..
  12. антивирус
    антивирус Сегодня, 09:37
    0
    Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж.
    Творчество народов мира.
    Поражает тормознутость нашей пропаганды в ответах всей машине зап сми
  13. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 09:38
    +1
    Леви такой же клоун как и Зеленский. Чудак чудака видит из далека, а тут два чудака на букву М.
  14. мазута
    мазута Сегодня, 09:40
    +1
    Иудой он станет,проклятым в истории...До Черчилля,как бы он не ненавидел СССР и большевиков этой квношной отрыжке никогда не дорасти.Сыграет свою мерзкую роль и растворится...
  15. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 09:47
    +1
    Зеленский и близко не имеет ничего общего с Черчиллем, он просто ничего из себя не представляющая американская пешка, у него нет будущего, он не жилец и конечном итоге плохо кончит.
  16. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 09:48
    +1
    Говорят ,что Черчиль своим причиндалом орехи ломал,но никогда им не играл на рояле. Так что сравнение Зели с Черчилем некорректно.
  17. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:59
    0
    Зеленский стал кровавым клоуном и от этой крови ему не отмыться никогда.
  18. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:06
    0
    Звучит, то как! ФИЛОСОФ! На ум сразу приходят великие имена...
    Впрочем, по Сеньке и шапка!
  19. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:07
    0
    Леви русофоб чистейшей воды...на нем пробы ставить негде.