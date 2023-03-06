Военное обозрение
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На Новый Оскол упали обломки трёх сбитых украинских ракет

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На Новый Оскол упали обломки трёх сбитых украинских ракет

На Белгородчине сработала противовоздушной обороны, отражая ракетный удар ВСУ. В результате на Новый Оскол упали обломки трех сбитых ПВО украинских ракет.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как минимум один человек пострадал. Это мужчина, который был ранен в руку. Информация о других пострадавших и разрушениях уточняется.

Помимо этого, глава региона заявил, что осколки вражеских боеприпасов причинили повреждения в нескольких селах Новооскольского округа. Они повредили фасады зданий, а также линии электропередач.

Все оперативные и аварийные службы выехали на место

- сообщил Гладков.

Специальную военную операцию Россия проводит с февраля прошлого года. За ее ходом внимательно наблюдает весь мир. Некоторые зарубежные политики даже пытаются повысить свой рейтинг, делая заявление и комментируя происходящее на Украине в граничащих с ней российских регионах. Так, экс президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае повторного избрания на должность главы государства он сумеет урегулировать украинский кризис в течение суток.

В это время российские силы медленно, но планомерно, отодвигают ВСУ с занимаемых ими позиций на Донбассе. В частности, определенные успехи наблюдаются в Артемовске и его окрестностях, где украинская группировка с большой вероятностью рискует попасть в котел.

Российское военное и политическое руководство уделяют максимум внимания ходу спецоперации, понимая важность достижения ее целей.

Использованы фотографии:
https://vk.com/gladkov_vv
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14 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 09:27
    +13
    Очень полезная и интересная информация. Особенно:
    - Специальную военную операцию Россия проводит с февраля прошлого года...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:37
      +10
      Кот Александрович hi, ага и ВОСЕМЬ лет в статьях про Крым ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается что полуостров вошёл в состав Р. Ф. по результатам референдума.
      1. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 09:54
        +1
        А какие ракеты то были? Точка-У, Himars, или уж сразу GBU-38... ?
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 09:39
      +5
      Такая гладкая говорильня, что подскользнуться можно. Мочатся в уши не стесняясь.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 09:43
        +4
        Цитата: Alien From
        Такая гладкая говорильня, что подскользнуться можно. Мочатся в уши не стесняясь.

        Губернатор Гладков забыл внизу дописать - "Доклад окончен"
    3. кредо
      кредо Сегодня, 09:41
      +4
      Цитата: Кот Александрович
      Очень полезная и интересная информация. Особенно:
      - Специальную военную операцию Россия проводит с февраля прошлого года...

      Это наверное для тех, кто находится в нежном и благостном состоянии и не интересуется тем, что происходит вокруг него. Наподобие вот этих ребятdrinks
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:44
        +3
        Хорошо,что никто не пострадал...Что то я сышал про "отодвигание границ",дабы такого не случалось
        1. Peter1First
          Peter1First Сегодня, 10:06
          +1
          Это да! Хохлики сами свою границу двигают -отселяют мирняк из 2-х километровой зоны приграничья -значит всё что в ней движется можно мочить без предупреждения!
  2. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 09:29
    +6
    С каждым днём наглеют всё сильнее и сильнее, надо отвечать и незатягивать операцию
  3. bravo77
    bravo77 Сегодня, 09:41
    +3
    Российское военное и политическое руководство уделяют максимум внимания ходу спецоперации, понимая важность достижения ее целей.


    так каких целей, напомните?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:45
      +5
      Они сами уже забыли..Как это обозвать..
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:24
    +1
    На Новый Оскол упали обломки трёх сбитых украинских ракет
    . Ситуация понятно/не понятно... очевидно, что частично долетает и наносит урон.
    Надо отодвигать позиции противника, с которых он может наносить удар.
  5. Million
    Million Сегодня, 10:45
    0
    Дмитрий анатолич обещал жесткий ответ на обстрел территорий России.
    Завтра,небось,шарахнут.
  6. solar
    solar Сегодня, 11:00
    0
    отражая ракетный удар ВСУ

    А что за ракеты - то отражали? В статье этот вопрос как-то обошли.