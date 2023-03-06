На Новый Оскол упали обломки трёх сбитых украинских ракет

Все оперативные и аварийные службы выехали на место

На Белгородчине сработала противовоздушной обороны, отражая ракетный удар ВСУ. В результате на Новый Оскол упали обломки трех сбитых ПВО украинских ракет.Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Как минимум один человек пострадал. Это мужчина, который был ранен в руку. Информация о других пострадавших и разрушениях уточняется.Помимо этого, глава региона заявил, что осколки вражеских боеприпасов причинили повреждения в нескольких селах Новооскольского округа. Они повредили фасады зданий, а также линии электропередач.- сообщил Гладков.Специальную военную операцию Россия проводит с февраля прошлого года. За ее ходом внимательно наблюдает весь мир. Некоторые зарубежные политики даже пытаются повысить свой рейтинг, делая заявление и комментируя происходящее на Украине в граничащих с ней российских регионах. Так, экс президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае повторного избрания на должность главы государства он сумеет урегулировать украинский кризис в течение суток.В это время российские силы медленно, но планомерно, отодвигают ВСУ с занимаемых ими позиций на Донбассе. В частности, определенные успехи наблюдаются в Артемовске и его окрестностях, где украинская группировка с большой вероятностью рискует попасть в котел.Российское военное и политическое руководство уделяют максимум внимания ходу спецоперации, понимая важность достижения ее целей.