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Северокорейские инженеры создали двигатель для ракеты-носителя с целью отправки своих спутников в космос

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Северокорейские инженеры создали двигатель для ракеты-носителя с целью отправки своих спутников в космос

Замдиректора Государственного управления по освоению космоса КНДР Пак Кён Су заявил сегодня в беседе с корреспондентами Центрального телеграфного агентства Кореи о том, что северокорейским инженерам удалось создать двигатель для ракеты-носителя с целью отправки своих спутников в космос.


Вот что высказал по этому поводу замглавы Национального управления аэрокосмического развития КНДР:

Мы преуспели в разработке мощного ракетного двигателя для вывода в космос ракеты-носителя с тем, чтобы впоследствии запускать на орбиту различные спутники

В то же время, добавил он, обеспечен высокий уровень многофункциональности и эффективности спутников.

В настоящее время ведётся активная работа по внедрению космических научно-технических достижений в различные отрасли, в том числе в сельское хозяйство, рыболовство, метеорологию, связь, разведку природных ресурсов, землепользование, а также защиту от стихийных бедствий

– пояснил Пак Кён Су.

Как уточнил чиновник, все эти усовершенствованные технологии позволят гораздо эффективнее осваивать космическое пространство и развивать собственную космическую программу. Своё интервью Пак дал по случаю 14 годовщины подписания Пхеньяном международного Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства (Договор о космосе), что предусматривает и развитие лунной программы КНДР.

Напомним, что в прошлом году Северная Корея произвела запуск ракеты, который стал этапом в разработке программы создания системы дистанционного зондирования Земли. Как заверяют власти республики, работы в этом направлении должны завершиться уже к следующему месяцу. В декабре 2022 страна сообщала об успешном испытании твёрдотопливного ракетного двигателя большой тяги.
Автор:
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17 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 10:33
    -1
    северокорейским инженерам удалось создать двигатель для ракеты-носителя с целью отправки своих спутников в космос.

    Вот что пендель животворящий делает. Это вам не какой-то нищий Роскосмос.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:46
      -1
      Почитаешь вот так новости и начинаешь думать - а может нам Генералиссимуса Ына не хватает ?
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 10:49
        -1
        Цитата: Nexcom
        а может нам Генералиссимуса Ына не хватает ?

        Может Вам и не хватает.
        Езжайте в КНДР и живите там за чашку риса в день. (Ну примерно)
        И будьте счастливы.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 10:51
          +2
          У вас запредельно либерастные представления об окружающем мире.. Увы..
          1. Алексей Зоммер
            Алексей Зоммер Сегодня, 11:09
            0
            Цитата: paul3390
            У вас запредельно либерастные представления об окружающем мире.. Увы..

            Я просто не понаслышке и не из статей в интернете знаю, как они живут)
            В отличии от Вас, у них нет времени на флуд в интернете, который кстати изобретен в "либерастном мире".
            Вот так вот товарищ игрушечный маршал.
      2. Fabrizio
        Fabrizio Сегодня, 11:00
        0
        Для чего? Вам хочеться уровня жизкни в СК?
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 10:47
      +1
      Северокорейские инженеры создали двигатель для ракеты-носителя с целью отправки своих спутников в космос
      что с нашей страной не так ? догонять Северную будем скоро ?
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:33
    0
    Теперь, нам северокорейцы, станут на орбиту спутники выводить? И на МКС,космонавтов возить? smile
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 10:43
      +1
      Цитата: kor1vet1974
      Теперь, нам северокорейцы, станут на орбиту спутники выводить? И на МКС,космонавтов возить? smile

      Кому нужны неудачники ? Да и зачем мы им ? Им выгоднее будет дружить с китайцами, те свою орбиталку запустили, марсоходом прокатились.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 10:44
      -1
      Цитата: kor1vet1974
      Теперь, нам северокорейцы, станут на орбиту спутники выводить?

      Сергей Королёв в гробу перевернется если настанут такие дни.
  3. Комментарий был удален.
  4. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:51
    +2
    what Ничего не понятно, но очень интересно...
    В таком разе, КНДР ранее как отправляла свои спутники в Космос, не на батуте же запустили со своего космодрома спутники? Известно, что утверждения КНДР об удачных пусках еще в конце 90-х очень спорны, не признаны иными космическими государствами.
    В начале десятых годов запускала спутники на околоземную орбиту? Если не ошибаюсь два из них были успешными.
    1. smart fellow
      smart fellow Сегодня, 11:12
      0
      В таком разе, КНДР ранее как отправляла свои спутники в Космос, не на батуте же запустили со своего космодрома спутники?

      Это были легкие космические ракеты. Такого же класса ракетами Иран запускал космические спутники. Здесь речь идет о тяжелой ракете, которая может быть и на окололунную орбиту может доставить спутник. Не так давно КНДР сообщала о создании твердотопливного реактивного двигателя помощнее двигателя первой ступени американской МБР Минитмен. Если в апреле запустят спутник, то будет больше информации.
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:55
    +1
    Цитата из басни И. А. Крылова «Кот и повар» (1813).
    "Кот Васька плут!
    Кот Васька вор!
    И Ваську-де не только что в поварню,
    Пускать не надо и на двор,
    Как волка жадного в овчарню:
    Он порча, он чума, он язва здешних мест!»
    А Васька слушает, да ест.
    Моё уважение Вась.. упс!... Народу КНДР!
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:55
    0
    Пора уже не строить двигатели ,а переходить сразу на спутники . Наши должны уже осваивать кооперацию , в водить в свой круг корейцев .
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:59
    +2
    И это делает страна, которая в "изоляции" десятки лет. Там нет понятия - импортозамещения, все свое или из дружеских стран.
  8. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 11:11
    0
    удачи в покорении космоса ... большие молодцы демонстрирующие всему Миру возможности особого коммунистического пути развития ...
  9. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:13
    0
    Ни в коей мере не завидуя и не одобряя того, что КНДР делает с людьми - отмечу ,что нельзя не испытывать удивления и уважухи к тому, как на такой маленькой и небогатой территории умудряются все это разрабатывать.