Северокорейские инженеры создали двигатель для ракеты-носителя с целью отправки своих спутников в космос

Мы преуспели в разработке мощного ракетного двигателя для вывода в космос ракеты-носителя с тем, чтобы впоследствии запускать на орбиту различные спутники

В настоящее время ведётся активная работа по внедрению космических научно-технических достижений в различные отрасли, в том числе в сельское хозяйство, рыболовство, метеорологию, связь, разведку природных ресурсов, землепользование, а также защиту от стихийных бедствий

Замдиректора Государственного управления по освоению космоса КНДР Пак Кён Су заявил сегодня в беседе с корреспондентами Центрального телеграфного агентства Кореи о том, что северокорейским инженерам удалось создать двигатель для ракеты-носителя с целью отправки своих спутников в космос.Вот что высказал по этому поводу замглавы Национального управления аэрокосмического развития КНДР:В то же время, добавил он, обеспечен высокий уровень многофункциональности и эффективности спутников.– пояснил Пак Кён Су.Как уточнил чиновник, все эти усовершенствованные технологии позволят гораздо эффективнее осваивать космическое пространство и развивать собственную космическую программу. Своё интервью Пак дал по случаю 14 годовщины подписания Пхеньяном международного Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства (Договор о космосе), что предусматривает и развитие лунной программы КНДР.Напомним, что в прошлом году Северная Корея произвела запуск ракеты, который стал этапом в разработке программы создания системы дистанционного зондирования Земли. Как заверяют власти республики, работы в этом направлении должны завершиться уже к следующему месяцу. В декабре 2022 страна сообщала об успешном испытании твёрдотопливного ракетного двигателя большой тяги.