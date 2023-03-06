Несмотря на непростую ситуацию в мире, крупные международные спортивные мероприятия идут своим чередом. Только, к сожалению, спорт оказался также инструментом большой политики, который использует Запад против своих оппонентов.Летом 2024 года должны пройти 33-е Летние Олимпийские игры. Столицей Олимпиады на этот раз станет Париж. Как известно, российских спортсменов хотят не допустить к участию в этих международных соревнованиях.Французская газета Ouest-France поинтересовалась отношением французов к отстранению спортсменов из России от Олимпиады. Согласно данным соцопроса, 72% респондентов высказалось за то, чтобы российским спортсменам дали возможность участвовать в Олимпийских играх 2024 года во французской столице.28% опрошенных согласились с тем, чтобы спортсмены из России выступали под флагом своей страны, а 44% высказались за выступление под так называемым нейтральным флагом. Этот вариант поддерживает и Международный олимпийский комитет. Видимо, на Западе никак не могут понять, что российская СВО - это ещё и об уважении к России, в том числе и о том, что к русским не может быть никакой дискриминации, включая дискриминацию в отношении государственной символики.В 2024 году Франция пятый раз примет у себя Олимпийские игры, а Париж станет их столицей уже в третий раз. Первый раз Париж принял олимпиаду в 1900 году.