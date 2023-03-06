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СМИ Франции: Большинство жителей страны хотят видеть спортсменов из России на Олимпиаде в Париже

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СМИ Франции: Большинство жителей страны хотят видеть спортсменов из России на Олимпиаде в Париже

Несмотря на непростую ситуацию в мире, крупные международные спортивные мероприятия идут своим чередом. Только, к сожалению, спорт оказался также инструментом большой политики, который использует Запад против своих оппонентов.


Летом 2024 года должны пройти 33-е Летние Олимпийские игры. Столицей Олимпиады на этот раз станет Париж. Как известно, российских спортсменов хотят не допустить к участию в этих международных соревнованиях.

Французская газета Ouest-France поинтересовалась отношением французов к отстранению спортсменов из России от Олимпиады. Согласно данным соцопроса, 72% респондентов высказалось за то, чтобы российским спортсменам дали возможность участвовать в Олимпийских играх 2024 года во французской столице.

28% опрошенных согласились с тем, чтобы спортсмены из России выступали под флагом своей страны, а 44% высказались за выступление под так называемым нейтральным флагом. Этот вариант поддерживает и Международный олимпийский комитет. Видимо, на Западе никак не могут понять, что российская СВО - это ещё и об уважении к России, в том числе и о том, что к русским не может быть никакой дискриминации, включая дискриминацию в отношении государственной символики.

В 2024 году Франция пятый раз примет у себя Олимпийские игры, а Париж станет их столицей уже в третий раз. Первый раз Париж принял олимпиаду в 1900 году.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Yann Caradec
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:58
    +7
    Только с триколором и Гимном..Вся суть в коротком комментарии
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 10:07
      0
      Суть: что в европе большинство против выступления под флагом страны, но не против самих спортсменов. Очередной политический бред.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:25
      0
      Похоже будет всё иначе, примерно как на прошедшем чемпионате фигурного катания в Финляндии.
      Наших возможно не пустят, зато открытие, и даже закрытие Олимпиады ознаменуется победой "толерантности, свободы и равенства" - педерасы, лесбиянки и гермофрадиты будут задами и фигурными позами очаровывать публику, а судьи присуждать им призовые места за сам факт их присутствия. crying
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:00
    +7
    Достаточно допингового "позора", дальше только с Родиной и Флагом под Гимн.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 10:10
      0
      Из устава ОКР. Читаем пункты 1.6 и 1.7 и очень удивляемся. И хорошо бы чтобы больше ни один умник нам не звиздел на счёт "они же готовились всю жизнь, как же можно их не пустить???"
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:04
    +4
    Ой как ненавязчиво МОК денежек на взнос от рф просит. А от нас денежка немалая а еще реклама и права на трансляцию идут по бороде если рф откажется ехать, ибо нафиг такие игры неупрутся никому. Вобщем спортом тут и не пахнет. И ещё-а вот большенство россиян нехотят чтоб ее спортсмены у вас под тряпкой и без гимна выступали-уже основание послать МОК лесом.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:11
    +2
    Вот у меня вопрос: А это нам надо? Испытать еще толику унижений и оскорблений?
    Я, живо себе представляю, как во время Войны, в оккупированный Париж приезжают советские спортсмены, что бы в мирных сражениях с непримиримыми врагами повышать авторитет страны.
    Вам не кажется, что это больше будет похоже на идеологическую диверсию против нас? Будьте спокойны, Запад этого случая не упустит.
    1. akropin
      akropin Сегодня, 10:21
      0
      И бесконечные вопросы и троллинг от журналистов: "А вы поддерживаете политику Путина?" Если по спортивному то для спортсмена такое участие необходимо, но вокруг наших ребят будет столько дерьма, что замучаешься отмываться.
  5. янек
    янек Сегодня, 10:15
    +6
    Несмотрел последнюю олимпиаду, потому что смотреть на это позорище. Нету моих человеческих сил.
    И смотреть как там выступают те кто согласился в этом позорище наших спортсменов, мне неинтересно.
    Это как получается Родина,гимн,честь, и совесть отдельно? и спорт отдельно??
    "такой хоккей нам не нужен! "(Н.Озеров)
  6. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 10:20
    0
    А так оно и будет!
    Наши будут там и с флагом и с гимном...
    Вот будет ли к тому времени Макрон в Елисейском дворце?
    А про Украину к этому времени уже начнут забывать... wink
  7. геолог
    геолог Сегодня, 10:25
    +2
    Зачем нам нужен такой спорт? Почему народ должен обеспечивать богатую жизнь спортсменам, шоуменам и прочим любителям красивой жизни и тренировок в Дубаях? Пусть западные капиталисты продолжают выращивать особый сорт людей зомби наркоманов под видом астматиков.
    1. akropin
      akropin Сегодня, 10:49
      0
      В большинстве своем, в финансовом плане, спортсмены - люди не богатые. Да, те кто в топ 3 мирового рейтинга получают хорошие призовые. Лично знаю толкательницу ядра, в 2008-м была среди финалистов в своем виде. Сейчас работает тренером по легкой атлетике за очень скромную зарплату. Предположу что вы путаете наших футболистов или теннисистов, которые проводят сборы в Дубаи. Сборники по легкой атлетике живут более чем скромнее.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:26
    0
    28% опрошенных согласились с тем, чтобы спортсмены из России выступали под флагом своей страны, а 44% высказались за выступление под так называемым нейтральным флагом. Этот вариант поддерживает и Международный олимпийский комитет
    . К сожалению... и опять, к сожалению.
    Бум посмотреть, как оно сложится на этот раз.
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 10:43
      0
      Цитата: rocket757
      Бум посмотреть, как оно сложится на этот раз.

      Как и всегда... как и всегда - с фигой в кармане, с "тум балалайкой" где то в р-не поджелудочной железы, гордо в логово врага, на "мучения"! Ради своей Страны!
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:41
    0
    72% респондентов высказалось за то, чтобы российским спортсменам дали возможность участвовать в Олимпийских играх 2024 года
    Если бы это зависело от рядовых французов тогда можно было бы и не рассуждать на эту тему. Понятно, что в любом случае под российским флагом и с российским гимном политики и чиновники от спорта, которые сами давно по уши в политике, выступать наши спортсменам не дадут. Слишком далеко политиканы зашли в своем стремлении унизить Россию. Реакцию части наших спортсменов, их тренеров и чиновников из ОК России предугадать не трудно - выступать при любых обстоятельствах, хоть вообще без флага
  10. mysticman 1
    mysticman 1 Сегодня, 10:51
    0
    so they want Russians to participate like they are stateless people without a motherland of their own ? that is a really stupid Idea .
  11. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 10:52
    0
    Если ничего кардинально не изменится (предпосылок к этому нет), власти согласятся на условиях МОК и поедут спортсмены под нейтральным флагом. Вот увидите! Перед этим прополощут мозги электорату (кто еще ведется на их обещания и т.д.), что мол ничего страшного спортсмены готовились, Россия жеж несмотря ни на что интегрирована в т.н. мировое сообщество и т.п.
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:56
    0
    История разворачивается так ,что мнение жителей Франции ,интересно только самим жителям . Плевали в Вашингтоне на мнение остальных членов и их населения