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На канале CNN: Если ВСУ не отступят из Бахмута, их может ожидать моральный удар в связи с окружением тысяч солдат

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На канале CNN: Если ВСУ не отступят из Бахмута, их может ожидать моральный удар в связи с окружением тысяч солдат

Очередной репортаж о том, что происходит в Артёмовске (Бахмуте) вышел в эфире американского ТВ. К обсуждению темы подключились репортёры и эксперты, в том числе на одном из крупнейших рупоров Демпартии США – канале CNN.


В материале говорится о том, что наступает момент, когда украинским войскам целесообразно отступить из Бахмута.

В репортаже американских репортёров:

Это стало бы разумным ходом, ведь в противном случае Украине продолжить нести растущие потери, что может привести к сокрушительному моральному удару, который может быть связан с окружение тысяч солдат ВСУ.

На CNN пытаются доказывать, что «организованное отступление» из Артёмовска – это «не так плохо, как может показаться изначально.

Далее со ссылкой на различных военных экспертов в репортаже этого американского канала в очередной раз говорится о том, что «Бахмут не очень важен для украинской обороны в войне с Россией». Ранее аналогичные пассажи на Западе делались после бегства украинских военных из Волновахи, Лисичанска и Северодонецка.

К настоящему моменту российские силы освободили уже свыше 40 процентов территории Артёмовска, как говорят в своих сводках военкоры с места событий в самом городе и его окрестностях. Перерезано абсолютное большинство дорог на выезд из города, в том числе дорога на Славянск.
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20 комментариев
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  1. Snay
    Snay Сегодня, 10:13
    +5
    Хоть выводи, хоть оставайся, "моральный удар" не избежен..
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 10:15
      +1
      Нарик закусился. Ему не только амерский штаб, но уже и CNN долбит - "выводи, а то кирдык будет!!!" А он же нелох, он простой тупень
      1. кредо
        кредо Сегодня, 10:36
        0
        На CNN пытаются доказывать, что «организованное отступление» из Артёмовска – это «не так плохо, как может показаться изначально.

        Уж кто кто а янки точно знают что своевременный драп это не драп, а тактический ход и снижения градуса напряжения у своего собственного населения.
        Но что-то подсказывает, что янки только на словах "переживают" за остатки окружённых частей ВСУ в Артёмовске, а на деле требуют от шута-наркомана заваливать Артёмовск трупами солдат с тем чтобы утилизировать их по более и создать ненависть к России у родственников погибших.
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 10:53
        0
        Цитата: НДР-791
        Нарик закусился. Ему не только амерский штаб, но уже и CNN долбит - "выводи, а то кирдык будет!!!" А он же нелох, он простой тупень

        А нарику до лампочки, сколько там бандерлогов утилизируется, потому что пока он в бункере фишки на карте передвигает над ним пули не летают, а всё его окружение постоянно орёт - "херои не вмирають".
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:18
      +6
      моральный удар будет когда толпы оборванных ВСУ и местных патриотов побегут из Киева, а остальные судорожно будут искать цветы для встречи ВС РФ.
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 10:46
        0
        Цитата: Snay
        Хоть выводи, хоть оставайся, "моральный удар" не избежен..

        Моральный удар необходимо красиво расписать и преподнести широкой аудитории, как своей, та и чужой. Но вот с этим недоработка, есть что улучшать
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:43
      0
      Если им удастся вывести подразделения,то никакого "морального удара"не будет.Ну,отойдут на следующую линию в Часов Яр или куда еще.Только уничтожение может нанести моральный удар,без кавычек
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:18
    0
    Да, самое время делать "жесты доброй воли" и взывать к гуманности. ( Это был сарказм и злая ирония). Опять упустим?
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 10:51
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Опять упустим?

      Там пока упускать-то нечего. Идут бои, дороги только под огневым контролем. Котёл намечается, но одним Вагнером его не сделать. Нужны заградительные силы для защиты от деблокирования и прорыва из окружения, коих не наблюдается. Паулюса блокировали, отогнав фрицев на 80 км от Сталинграда, а тут пока только наклевывается...
      hi
  3. Volhv
    Volhv Сегодня, 10:21
    +3
    Любимое блюдо ЧВК "Вагнер" - хохлята по-киевски... hi
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:27
    +1
    Настоящий моральный удар будет нанесён ВСУ, когда Вооружённые Силы РФ окружат и возьмут в котёл укрепрайон Красный Лиман - Славянск - Краматорск - Дружковка - Константиновка.
    Это последний укрепрайон на пути к Днепру и Харькову.
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:27
    0
    Слышал уже про этот "моральный удар", очередной. Интересно будет посмотреть через месяц, что станут вещать, наверно славяно-краматорская агломерация будет этим самым ударом.
  6. parabyd
    parabyd Сегодня, 10:29
    +4
    Для людей без совести и чести моральные удары не так уж и страшны
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:29
    +1
    Это стало бы разумным ходом, ведь в противном случае Украине продолжить нести растущие потери, что может привести к сокрушительному моральному удару, который может быть связан с окружение тысяч солдат ВСУ.
    . А до этого тысячи не сдавались??? Или совсем отмороженные бандерлоги в счёт не идут?
    А на счёт, сдадут/не сдадут... выравнивают линию фронта и всех делов.
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 10:40
    +1
    Азбука военной науки указывает на то, что вы должны закрыть клещи и уничтожить как можно больше врагов.
  9. Aken
    Aken Сегодня, 10:42
    0
    Если на Украине об окружении не узнают, то и морального удара не будет.
    Там же все знают, никакой сдачи Азова в Мариуполе не было. Это всё пропаганда Скабеевой.
  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:45
    0
    Цитата: parabyd
    Для людей без совести и чести моральные удары не так уж и страшны

    Эт точно. В простонародье "как с гуся вода".
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:48
    +1
    их может ожидать моральный удар в связи с окружением тысяч солдат
    На окружение своих солдат с последующим уничтожением киевскому режиму наплевать когда на кону западная помощь, которую необходимо стимулировать конкретными результатами. Они уже столько этих моральных ударов перенесли с 2014 г, что им не привыкать, а вот хозяева будут очень расстроены и примут во внимание.
  12. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:50
    0
    На канале CNN все малахольные.
    И даже окружение Бахмута не станет поводом для уныния.
    Всё уверены в пэрэмози, бо увэсь мыр з намы.
    "Моральный удар" настанет после выхода наших войск на советско-польскую границу.
    И не иначе.
  13. Фразах
    Фразах Сегодня, 10:57
    0
    Вряд ли последует "моральный удар". Вовсю идет заруба, которую называют местью и чубатое воинство под крышей Пентагона мстит за потерю "своего" ровняя с землей восточные области - это основная задача, западные хозяева тут в полном единении со своими туземцами.