На канале CNN: Если ВСУ не отступят из Бахмута, их может ожидать моральный удар в связи с окружением тысяч солдат

Это стало бы разумным ходом, ведь в противном случае Украине продолжить нести растущие потери, что может привести к сокрушительному моральному удару, который может быть связан с окружение тысяч солдат ВСУ.

Очередной репортаж о том, что происходит в Артёмовске (Бахмуте) вышел в эфире американского ТВ. К обсуждению темы подключились репортёры и эксперты, в том числе на одном из крупнейших рупоров Демпартии США – канале CNN.В материале говорится о том, что наступает момент, когда украинским войскам целесообразно отступить из Бахмута.В репортаже американских репортёров:На CNN пытаются доказывать, что «организованное отступление» из Артёмовска – это «не так плохо, как может показаться изначально.Далее со ссылкой на различных военных экспертов в репортаже этого американского канала в очередной раз говорится о том, что «Бахмут не очень важен для украинской обороны в войне с Россией». Ранее аналогичные пассажи на Западе делались после бегства украинских военных из Волновахи, Лисичанска и Северодонецка.К настоящему моменту российские силы освободили уже свыше 40 процентов территории Артёмовска, как говорят в своих сводках военкоры с места событий в самом городе и его окрестностях. Перерезано абсолютное большинство дорог на выезд из города, в том числе дорога на Славянск.