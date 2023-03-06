Они считают, что защищают свою землю - до нас, похоже, эта истина ещё не дошла.

Боевики киевского режима готовятся к наступлению, в связи с этим подразделения украинской армии получают западную военную технику и вооружения. Из информации, полученной путем перехвата из каналов связи противника, стало известно, что разведчикам ВСУ выдают пистолеты для городских боев. Об этом пишет экс-глава МГБ ДНР Александр Ходаковский.Ходаковский утверждает, что в настоящее время доподлинно неизвестно, где планируется нанести удар, однако предположительно Киев выберет для наступления мелитопольское направление, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым, разорвать логистические связи и разделить на две части российскую группировку войск на южном участке фронта.Ходаковский подчеркнул, что помимо пистолетов (можно сколько угодно иронизировать по этому поводу), украинские боевики располагают также и многими другими видами вооружения, такими как, например, американские РСЗО HIMARS. Исходя из опыта продолжающегося в настоящее время героического освобождения Артемовска (Бахмута), следует отдать должное противнику, демонстрирующему завидное упорство в обороне.По мнению экс-главы МГБ ДНР, если бы российские войска демонстрировали подобное упорство в обороне - история этой вооруженного конфликта была бы несколько иной, писалась бы иначе.Не совсем понятно, что конкретно имеет в виду комбриг под упорством. Демонстрировать такое же упорство в обороне - это так же, как командование ВСУ, бросать в смыкающееся кольцо окружения всё новые и новые резервные батальоны? Вполне вероятно, что при таком подходе история конфликта пошла бы действительно иначе...Также, по словам Ходаковского, киевский режим бережет оставшийся в его распоряжении военный кадровый ресурс, предполагая на его основе воссоздать заново сильную армию. Западные источники утверждают, что на Украине продолжается формирование новых частей и доукомплектация уже существующих. При этом может создаться ситуация, при которой противник реализует успешное наступление. В случае, если не удастся отразить эту атаку, ее результаты превзойдут успехи ВС РФ на артемовском направлении.