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Экс-глава МГБ ДНР: Если бы мы демонстрировали упорство в обороне как противник, история конфликта писала бы иначе

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Экс-глава МГБ ДНР: Если бы мы демонстрировали упорство в обороне как противник, история конфликта писала бы иначе

Боевики киевского режима готовятся к наступлению, в связи с этим подразделения украинской армии получают западную военную технику и вооружения. Из информации, полученной путем перехвата из каналов связи противника, стало известно, что разведчикам ВСУ выдают пистолеты для городских боев. Об этом пишет экс-глава МГБ ДНР Александр Ходаковский.


Ходаковский утверждает, что в настоящее время доподлинно неизвестно, где планируется нанести удар, однако предположительно Киев выберет для наступления мелитопольское направление, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым, разорвать логистические связи и разделить на две части российскую группировку войск на южном участке фронта.

Ходаковский подчеркнул, что помимо пистолетов (можно сколько угодно иронизировать по этому поводу), украинские боевики располагают также и многими другими видами вооружения, такими как, например, американские РСЗО HIMARS. Исходя из опыта продолжающегося в настоящее время героического освобождения Артемовска (Бахмута), следует отдать должное противнику, демонстрирующему завидное упорство в обороне.

По мнению экс-главы МГБ ДНР, если бы российские войска демонстрировали подобное упорство в обороне - история этой вооруженного конфликта была бы несколько иной, писалась бы иначе.

Они считают, что защищают свою землю - до нас, похоже, эта истина ещё не дошла.

Не совсем понятно, что конкретно имеет в виду комбриг под упорством. Демонстрировать такое же упорство в обороне - это так же, как командование ВСУ, бросать в смыкающееся кольцо окружения всё новые и новые резервные батальоны? Вполне вероятно, что при таком подходе история конфликта пошла бы действительно иначе...

Также, по словам Ходаковского, киевский режим бережет оставшийся в его распоряжении военный кадровый ресурс, предполагая на его основе воссоздать заново сильную армию. Западные источники утверждают, что на Украине продолжается формирование новых частей и доукомплектация уже существующих. При этом может создаться ситуация, при которой противник реализует успешное наступление. В случае, если не удастся отразить эту атаку, ее результаты превзойдут успехи ВС РФ на артемовском направлении.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/DVIDSHUB
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28 комментариев
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  1. Кронос
    Кронос Сегодня, 10:23
    +6
    Демонстрировать упорство в обороне это любое село неделями оборонять, а поселки месяцами как украинские войска.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:51
      0
      У нас каждый имеет право на озвучивание своего мнения, но ни каждое мнение является истиной в последней инстанции.
      Я вот тоже имею мнение, что не приди к власти в СССР персонаж с клеймом на голове, возможно и не было бы развала СССР, СЭВ и Варшавского договора, не стоял бы блок НАТО у наших границ и не было бы стольких внутренних вооружённых конфликтов на территории бывшего СССР, а также возродившегося бандеровского отребья на территории бывшей УССР и войны в Донбассе.
      История не имеет сослагательного наклонения и мнение комбрига о том, что если бы мы с неописуемым упорством отстаивали, например, Херсон, Изюм или остров Змеиный и это кардинально изменило ход СВО, является таким же умозрительным и не оценивает всей ситуации вокруг.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 11:01
        0
        не приди к власти в СССР персонаж с клеймом на голове, возможно и не было бы развала СССР

        социалистический строй в СССР не имел защитных механизмов для своего сохранения. Элиты совершили РЕВОЛЮЦИЮ, поменяли характер собственности и разокрали её. Если нет на доме надёжного замка - вор рано или позно появится. Горбачёв или кто-то другой, не важно...
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 10:24
    +5
    Предполагаю, что это часть "хитрого плана" - перегруппироваться после мощного наступления всу на юге. Тут два основных вопроса напрашиваются:1. выдержит ли крым после потери мелитополя, энергодара и бердянска. 2. смогут ли людей и технику эвакуировать (или побросают как во время осенней перегруппировки)
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 10:27
      +4
      Цитата: Владимир80
      перегруппироваться после мощного наступления всу на юге.

      Что Вы такое говорите? В Мариуполь же Шойгу прилетел "инспектировать успехи военно-строительного комплекса". Ща кааак!!!
    2. Aken
      Aken Сегодня, 10:28
      +6
      Не уверен, что в планах наших генералов есть сдача Мелитополя. Но то, что их план невероятно хитёр, сомнений нет. Он настолько хитёр, что разгадать его не дано никому.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:38
        +4
        Не уверен, что в планах наших генералов есть сдача Мелитополя.
        Не уверен что у наших генералов есть план.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:38
        +2
        Мариуполь усиленно отстраивается.По поводу предстоящего наступления ВСУ..Хочется верить,что сдюжим...
    3. Havoc
      Havoc Сегодня, 10:36
      +2
      Цитата: Владимир80
      Предполагаю, что это часть "хитрого плана" - перегруппироваться после мощного наступления всу на юге. Тут два основных вопроса напрашиваются:1. выдержит ли крым после потери мелитополя, энергодара и бердянска. 2. смогут ли людей и технику эвакуировать (или побросают как во время осенней перегруппировки)

      А что Мелитополь или Бердянск с Энергодаром уже сдали, или я что пропустил.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 10:47
        +2
        А что Мелитополь или Бердянск с Энергодаром уже сдали

        пока нет, но в общем если вспомнить херсон - за 1.5 месяца до оставления все знали что всу там формируют группировку, два месяца всу долбили по мосту, с нашей стороны никаких (!) контрмер не производилось
    4. Маршал_Ланн
      Маршал_Ланн Сегодня, 10:44
      0
      Гипотетически говоря, Крым не сдадут ни при каких обстоятельствах, так как понимают, что военно-политический ущерб от его потери будет намного более колоссальным, чем все события СВО вместе взятые, сделают всё, чтобы содержимое складов снабжения и техника была передислоцирована в Крым.
      Возможно, тогда уже можно ожидать ракетные удары по транспортным и коммуникационным узлам, а может даже и российское контрнаступление, но это маловероятно.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 10:57
        0
        Крым не сдадут ни при каких обстоятельствах

        возможно за Крым будет настоящая война, а не то что происходит сейчас... хотя - останутся ли у нас резервы, снабжение и техника к тому моменту когда хох.лы пойдут отбивать крым?
        1. Маршал_Ланн
          Маршал_Ланн Сегодня, 11:10
          0
          Гипотетически. Должны остаться. В Крыму организовать стратегический склад снабжения.
          При подавляющем наступлении ВСУ вести активную оборону при поддержке ракет и авиации. Сформировать многочисленные штурмовые части для удара во фланг наступающим ВСУ, окончательно превратить транспортно-коммуникационные украинские узлы в фарш, объявить о переформатировании СВО в более радикальный формат, в крайне тяжёлых случаях - ТЯО ракетного базирования.
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 10:27
    0
    Зеки в ЧВК воюют лучше и эффективнее чем парадные гвардейские части, которые неоднократно и массированно поделились с хинзирами в ходе СВО сотнями единиц бронетехники.
    1. ugos
      ugos Сегодня, 11:05
      0
      Так Зэка воюют за свою свободу, а гвардейцы и так свободны, хотят воюют, хотят нет.
  4. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 10:29
    0
    При чём тут писанье? Историю ещё придумали
  5. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:29
    0
    Из информации, полученной путем перехвата из каналов связи противника, стало известно, что разведчикам ВСУ выдают пистолеты для городских боев.

    Учли опыт азербайджанской армии.
    А то спопугайничали ходить с поднятыми автоматами и смотреть по стволу...
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:32
    +2
    киевский режим бережет оставшийся в его распоряжении военный кадровый ресурс, предполагая на его основе воссоздать заново сильную армию. Западные источники утверждают, что на Украине продолжается формирование новых частей и доукомплектация уже существующих.

    Это главная причина, по которой нацистское государство Украина необходимо добивать до конца, обязательно выходить на трассу Киев - Одесса на всем её протяжении, установить русско-польскую границу по западным административным границам Житомирской и Винницкой областей бывшей Украины, границу с Румынией - по Днестру до его впадения в Чёрное море.
    Остановиться до этих пределов - значит не получить мир и безопасность для всего юга России и Крыма, а получить через 3 - 5 лет новую войну с перевооруженным врагом.
    1. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 10:39
      0
      установить русско-польскую границу по западным административным границам Житомирской и Винницкой областей
      - это с какого перепугу? западные земли издревле славянские были. ляхам и мутантам уже потом достались.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:49
      -5
      нацистское государство Украина необходимо добивать до конца

      почемы вы не президент? вот у башен совсем другой план!
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:34
    -1
    Исходя из опыта продолжающегося в настоящее время героического освобождения Артемовска (Бахмута), следует отдать должное противнику, демонстрирующему завидное упорство в обороне.
    Разве это невероятное... это очевидное и надо такое учитывать, во всех последующих планах военной компании!!!
  8. alovrov
    alovrov Сегодня, 10:38
    +2
    Ходаковский вроде неглупый человек, должен знать что свою землю защищали немцы, французы, венгры, финны и прочие японцы. Равно как и сербы с чеченцами.
    И что с того?
  9. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:42
    +2
    Цитата "в случае, если не удастся отразить эту атаку, ее результаты превзойдут успехи ВС РФ на артемовском направлении", можно продолжить тогда кое кто может забыть о переизбрании на пятый-шестой срок и искать другую работу в другой стране ((((( Каково через год читать, что воюем мы на равных, а до этого мы не знали про упорство ВСУ (((( Может к управлению СВО привлечь военных, а не коммерсантов от политики ? Ну пока не поздно.
  10. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:45
    0
    Цитата: Konnick
    Из информации, полученной путем перехвата из каналов связи противника, стало известно, что разведчикам ВСУ выдают пистолеты для городских боев.

    Учли опыт азербайджанской армии.
    А то спопугайничали ходить с поднятыми автоматами и смотреть по стволу...

    Минусуют те, кто левой рукой магазины в калаше меняет?
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:02
      0
      Цитата: Konnick
      Цитата: Konnick
      Из информации, полученной путем перехвата из каналов связи противника, стало известно, что разведчикам ВСУ выдают пистолеты для городских боев.

      Учли опыт азербайджанской армии.
      А то спопугайничали ходить с поднятыми автоматами и смотреть по стволу...

      Минусуют те, кто левой рукой магазины в калаше меняет?

      Неее, это вы стали известны и у вас завелся постоянный минусатор....
      У меня таких двое- даже нейтральные посты минусят
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:55
    -1
    разведчикам ВСУ выдают пистолеты для городских боев
    А раньше не давали? У разведчиков (и не только) они и так по штату имеются (2-4 шт). В этом случае на трудности перевода не сошлешься. И определитесь уже как называть Ходаковского - экс-глава МГБ ДНР или командир батальона, а может иначе?
  12. Паллада
    Паллада Сегодня, 10:57
    +1
    Все верно описал Ходаковский, я бы еще добавил что нужно и наступать грамотно. К сожалению пока в армии РФ будет такой комсостав ничего не выйдет, фанерные маршалы и генералы, какой с них толк. А кто держит этих дармоедов делайте выводы сами, неправда что талантливых нет, правда в том что им не дают раскрыться. Значит, это кому то выгодно.
  13. мерцание
    мерцание Сегодня, 11:11
    0
    Не совсем понятно, что конкретно имеет в виду комбриг под упорством. Демонстрировать такое же упорство в обороне - это так же, как командование ВСУ, бросать в смыкающееся кольцо окружения всё новые и новые резервные батальоны? Вполне вероятно, что при таком подходе история конфликта пошла бы действительно иначе...
    Все верно.
    Кроме того, для укров эта война ПОСЛЕДНЯЯ.
    А для нас она ОЧЕРЕДНАЯ в конфликте с Западом.