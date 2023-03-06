Украинские СМИ сообщают о ночной атаке дронов-камикадзе

Украинская сторона уже давно заявляет, что Россия использует в зоне проведения СВО беспилотники иранского происхождения. В основном речь идет о дронах-камикадзе Shahed. При этом на самой же Украине на днях отметили, что никаких доказательств поставок Ираном дронов в России добыть так и не удалось.
Как сообщил ряд украинских СМИ, прошедшей ночью ряд объектов на территории страны подвергся атаке дронов-камикадзе. В сообщениях фигурируют Днепропетровская область, а также подконтрольная ВСУ часть Запорожской области. При этом местные СМИ утверждают, что все четыре дрона-камикадзе, пытавшиеся атаковать важные критические объекты, были уничтожены. Обычная медиапрактика для Украины. Только потом выясняется, что "сбитых" дронов оказалось даже больше, чем тех, какие были на самом деле. Мало того, появляются и сообщения о том, что "сбитые" дроны поразили определённые объекты. В этом плане грешат такими заявлениями не только украинские СМИ.
По другим данным, в ночь на 6 марта в городах Запорожье и Кривой Рог прогремел ряд взрывов после атаки российских беспилотников. Кроме того, сообщалось об активной работе украинских сил ПВО в Киевской области, которая, вероятно, также подверглась воздушной атаке. Правда, неясно, была ли это атака дронами.
Из официальных источников пока информации о деталях ночной атаки не сообщалось. Нет сведений и о конкретных объектах, которые были поражены в результате действий дронов. Возможно, данные изложит генерал Конашенков в очередной сводке.
Напомним, что украинско-иранские отношения находятся в напряженном состоянии из-за обвинений Киева в отношении Тегерана о поставках оружия и, в частности, боевых дронов Москве. Киев призывает так называемое "мировое сообщество" ввести против Ирана очередные санкции.