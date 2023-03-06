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Украинские СМИ сообщают о ночной атаке дронов-камикадзе

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Украинские СМИ сообщают о ночной атаке дронов-камикадзе

Украинская сторона уже давно заявляет, что Россия использует в зоне проведения СВО беспилотники иранского происхождения. В основном речь идет о дронах-камикадзе Shahed. При этом на самой же Украине на днях отметили, что никаких доказательств поставок Ираном дронов в России добыть так и не удалось.


Как сообщил ряд украинских СМИ, прошедшей ночью ряд объектов на территории страны подвергся атаке дронов-камикадзе. В сообщениях фигурируют Днепропетровская область, а также подконтрольная ВСУ часть Запорожской области. При этом местные СМИ утверждают, что все четыре дрона-камикадзе, пытавшиеся атаковать важные критические объекты, были уничтожены. Обычная медиапрактика для Украины. Только потом выясняется, что "сбитых" дронов оказалось даже больше, чем тех, какие были на самом деле. Мало того, появляются и сообщения о том, что "сбитые" дроны поразили определённые объекты. В этом плане грешат такими заявлениями не только украинские СМИ.

По другим данным, в ночь на 6 марта в городах Запорожье и Кривой Рог прогремел ряд взрывов после атаки российских беспилотников. Кроме того, сообщалось об активной работе украинских сил ПВО в Киевской области, которая, вероятно, также подверглась воздушной атаке. Правда, неясно, была ли это атака дронами.

Из официальных источников пока информации о деталях ночной атаки не сообщалось. Нет сведений и о конкретных объектах, которые были поражены в результате действий дронов. Возможно, данные изложит генерал Конашенков в очередной сводке.

Напомним, что украинско-иранские отношения находятся в напряженном состоянии из-за обвинений Киева в отношении Тегерана о поставках оружия и, в частности, боевых дронов Москве. Киев призывает так называемое "мировое сообщество" ввести против Ирана очередные санкции.
Автор:
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17 комментариев
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 11:17
    +1
    это они с перепугу Шахеды с Геранью перепутали ... ну что со страху не померещится))))
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 11:21
    -4
    Особого эффекта от этих прилетов не наблюдается. Электричество им не отключили , хотя потратили на этого оооочень много. От геранек тоже особого эффекта не выходит.
    Вывести из строя систему логистики , обеспечения не удалось.
    ЛБС конфигурацию не поменяла . Итак месяц за месяцем .
    Снабжение им улучшили и качественно и количественно .
    Время работает на них
    1. Комментарий был удален.
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 11:40
      +5
      Ну, судя по Одесской области, где 2 трансформатора 330 разбомбили, а третий сам сгорел от перегрузки -эффект таки есть! Энергоснабжение Украины медленно движется к точке невозврата -жаль только что медленно!
      1. solar
        solar Сегодня, 13:49
        0
        Энергоснабжение Украины медленно движется к точке невозврата

        судя по отсутствию веерных отключений уже недели три подряд, движется оно в другом направлении
    3. gsev
      gsev Сегодня, 11:57
      0
      Цитата: kaufman
      Особого эффекта от этих прилетов не наблюдается.

      Западу пришлось поставить для ВСУ более 1200 систем ПВО. Это число соизмеримо с тем, что было у Украины к началу СВО.Ошибка Путина, что он накладывает ограничения на масштаб ударов по украинским карателям. В первые же налеты геранями надо было бить по самым крупным высоковольтным трансформаторам на АЭС. Без их вывода из строя даже разрушив на 80% все остальные ТЭС невозможно сократить производство электроэнергии на Украине более чем на 30%. Что мы и наблюдаем.
  3. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:22
    +1
    местные СМИ утверждают, что все четыре дрона-камикадзе, пытавшиеся атаковать важные критические объекты, были уничтожены.

    А некоторые "местные СМИ" даже утверждают, что сбито 13 из 15-ти.
    1. Laksamana Besar
      Laksamana Besar Сегодня, 11:42
      +4
      Это фейк, на самом деле сбито 15 гераней из 13-ти. smile
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 11:44
      +2
      Цитата: Аль Манах
      А некоторые "местные СМИ" даже утверждают, что сбито 13 из 15-ти.

      У них бывает и 24 из 16-ти. Особенно Кличко этим славится.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:29
    +3
    Удары были нанесены по располагам ВСУк в Харьковской области и Харькове. ( телеграмм канал "Иди и смотри") .
  5. ВМФ7981
    ВМФ7981 Сегодня, 11:33
    0
    Вопрос, почему наши не атакуют любые скопления войск, укрепы и транспортную логистику??? Энергосистемы это конечно то же цели, но объекты противодействия ...?
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:17
      -1
      почему наши не атакуют любые скопления войск, укрепы и транспортную логистику???
      Войска перестали скапливаться...Укрепрайоны укрепились, а транспортная логистика потеряла логику и стала недоступна для разума. wink
  6. HAM
    HAM Сегодня, 11:37
    +3
    С "Геранями" всё понятно- летают себе и летают,падают,куда надо.....больше интересует-куда,всё таки, упала планирующая полуторатонная бонба,и, кому непоздоровилось в Артёмовске? Или уже некому в телеге поплакаться?
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:21
      +1
      интересует-куда,всё таки, упала планирующая полуторатонная бонба
      Похоже, это был фейк от ВСУ если Конашенков не рассказал и никто не показал выбух с воронкой. Может она с часовым механизмом и ждёт, когда враг подтянется поглядеть на это чудо оружие? no
  7. Vashek
    Vashek Сегодня, 11:41
    -2
    Выпьем за то, чтобы наши желания соответствовали нашим возможностям. Не разбили, значит нечем.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:47
    +2
    пока информации о деталях ночной атаки не сообщалось
    Тогда может не стоит спешить писать об этом. А то одни сообщили, что сбили все четыре дрона, а сколько было не известно, другие пишут, что вроде были взрывы, а где пока не ясно. Статья ради статьи?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:57
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Статья ради статьи?

      Но воздушные тревоги - факт. И в Киеве объявляют всякий раз тревогу, даже если прилетает в Одессу. )))
  9. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 12:14
    0
    Вот мы тут наблюдаем за ударами по Украине, обсуждаем их эффективность, думаем, как можно было бы лучше вывести из строя украинскую инфраструктуру... А на ютубе мне за общепринятую на этом сайте позицию сообщили недавно, что я моральный , у которого нет эмпатии :) Просто интересные наблюдения.