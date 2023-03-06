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МВД РБ: В настоящее время у границы с Беларусью сконцентрированы украинские войска в количестве 17 тыс. человек

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МВД РБ: В настоящее время у границы с Беларусью сконцентрированы украинские войска в количестве 17 тыс. человек

В Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии сообщили о том, что в настоящее время у белорусско-украинской границы сконцентрированы украинские войска в количестве 17 тыс человек. Его слова приводит государственный телеканал СТВ.


Вот что следует из сообщения госпогранслужбы Белоруссии:

Согласно информации, имеющейся в распоряжении ГПК, у границы Республики Беларусь с Украиной, находятся 17 тыс украинских военных

Как отметили в ведомстве, украинские солдаты в Ровненской области продолжают ужесточать контроль на белорусском участке границы, возводя новые фортификационные и инженерные сооружения и создавая вторую линию противотанковых рвов с использованием специальных бетонных конструкций - тетраэдров (так называемые драконьи зубы).

Как заявил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков, подразделение по борьбе с диверсионно-разведывательными группами под названием «Рысь» ведёт активную работу в этом направлении.

Спецподразделение «Рысь» было учреждено во внутренних войсках, в приоритетные задачи которого входит предотвращение диверсионно-разведывательной деятельности. Состоит оно из прошедших профессиональную подготовку военнослужащих внутренних войск. Хочу отметить, что несут службу в этом подразделении исключительно контрактники, которые уже выразили готовность работать в любом уголке страны

– отметил Кубраков в эфире гостелеканала ОНТ.

Напомним, что ранее президент РБ Александр Лукашенко поручил ответственным ведомствам усилить охрану границ Белоруссии на фоне активного присутствия украинских военнослужащих в этом регионе. Ранее Киев соорудил инженерные заграждения, в том числе и минные, а украинские военные постоянно устраивают провокации у белорусской границы.
Автор:
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6 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:53
    +1
    17 тыс чел это что группировка для войны ? Так при такой длине ,там будет по отделению на 10 км
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:04
      +1
      Цитата: APASUS
      17 тыс чел это что группировка для войны ? Так при такой длине ,там будет по отделению на 10 км

      Скорей всего дело не в количестве ВСУ на границе с Белоруссией, а в факте укладке минных полей и строительстве эшелонированных укрепрайонов по всему периметру.
      Складывается впечатление, что янки таким образом заранее строят границу для остатков Украины с тем, чтобы в дальнейшем сделать такую же тяжело проходимую границу по примеру Северной и Южной Корей.
      Всё идёт к тому, что на определённом этапе англосаксы затребуют переговоров с Россией и будут добиваться сохранения оставшейся Украины под их протекторатом.
    2. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 11:09
      0
      Вот и пусть не воюют а там сидят пока.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 11:14
        0
        А вот поддавить бы их, чтобы побольше сюда перебросили
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:56
    +1
    "В настоящее время у границы с Беларусью сконцентрированы украинские войска в количестве 17 тыс. человек."
    И?..
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 10:59
      0
      РБ- это какая республика? Башкирия или Бурятия?