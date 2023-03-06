МВД РБ: В настоящее время у границы с Беларусью сконцентрированы украинские войска в количестве 17 тыс. человек

Согласно информации, имеющейся в распоряжении ГПК, у границы Республики Беларусь с Украиной, находятся 17 тыс украинских военных

Спецподразделение «Рысь» было учреждено во внутренних войсках, в приоритетные задачи которого входит предотвращение диверсионно-разведывательной деятельности. Состоит оно из прошедших профессиональную подготовку военнослужащих внутренних войск. Хочу отметить, что несут службу в этом подразделении исключительно контрактники, которые уже выразили готовность работать в любом уголке страны

В Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии сообщили о том, что в настоящее время у белорусско-украинской границы сконцентрированы украинские войска в количестве 17 тыс человек. Его слова приводит государственный телеканал СТВ.Вот что следует из сообщения госпогранслужбы Белоруссии:Как отметили в ведомстве, украинские солдаты в Ровненской области продолжают ужесточать контроль на белорусском участке границы, возводя новые фортификационные и инженерные сооружения и создавая вторую линию противотанковых рвов с использованием специальных бетонных конструкций - тетраэдров (так называемые драконьи зубы).Как заявил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков, подразделение по борьбе с диверсионно-разведывательными группами под названием «Рысь» ведёт активную работу в этом направлении.– отметил Кубраков в эфире гостелеканала ОНТ.Напомним, что ранее президент РБ Александр Лукашенко поручил ответственным ведомствам усилить охрану границ Белоруссии на фоне активного присутствия украинских военнослужащих в этом регионе. Ранее Киев соорудил инженерные заграждения, в том числе и минные, а украинские военные постоянно устраивают провокации у белорусской границы.