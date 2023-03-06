Глава Минобороны РФ проинспектировал работу военно-строительного комплекса в Мариуполе

Входе своего рабочего визита в зону СВО глава российского военного ведомства Сергей Шойгу посетил Мариуполь и проинспектировал работу военно-строительного комплекса по восстановлению инфраструктуры ЛДНР.Напомним, что Мариуполь (ДНР) был освобожден в мае прошлого года. В результате ожесточенных боев за город, которые длились почти 90 дней, была уничтожена или получила сильные повреждения большая часть его инфраструктуры.Во время рабочей поезди генерал армии Сергей Шойгу посетил республиканский спасательный центр МЧС, а также многофункциональный медцентр, возведенные военными строителями в Мариуполе.Кроме того, главе Минобороны РФ было доложено о завершении строительства нового микрорайона из двенадцати пятиэтажных домов, а также о текущем строительстве Федерального медико-биологического агентства РФ и еще одного микрорайона, включающего в себя шесть жилых девятиэтажек, детские сады и школу.Впрочем, проверка работы военно-строительного комплекса российским министром обороны касалась не только восстановления инфраструктуры разрушенных городов. Сергею Шойгу также доложили о ходе строительства водовода из Дона в канал Северский Донец-Донбасс.После завершения всех работ данное сооружение должно будет решить острую проблему с водоснабжением многих городов Донбасса, которая возникла из-за перекрытия Украиной вышеупомянутого канала после начала российской СВО.