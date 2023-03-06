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Глава Минобороны РФ проинспектировал работу военно-строительного комплекса в Мариуполе

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Глава Минобороны РФ проинспектировал работу военно-строительного комплекса в Мариуполе

Входе своего рабочего визита в зону СВО глава российского военного ведомства Сергей Шойгу посетил Мариуполь и проинспектировал работу военно-строительного комплекса по восстановлению инфраструктуры ЛДНР.


Напомним, что Мариуполь (ДНР) был освобожден в мае прошлого года. В результате ожесточенных боев за город, которые длились почти 90 дней, была уничтожена или получила сильные повреждения большая часть его инфраструктуры.

Во время рабочей поезди генерал армии Сергей Шойгу посетил республиканский спасательный центр МЧС, а также многофункциональный медцентр, возведенные военными строителями в Мариуполе.

Кроме того, главе Минобороны РФ было доложено о завершении строительства нового микрорайона из двенадцати пятиэтажных домов, а также о текущем строительстве Федерального медико-биологического агентства РФ и еще одного микрорайона, включающего в себя шесть жилых девятиэтажек, детские сады и школу.

Впрочем, проверка работы военно-строительного комплекса российским министром обороны касалась не только восстановления инфраструктуры разрушенных городов. Сергею Шойгу также доложили о ходе строительства водовода из Дона в канал Северский Донец-Донбасс.

После завершения всех работ данное сооружение должно будет решить острую проблему с водоснабжением многих городов Донбасса, которая возникла из-за перекрытия Украиной вышеупомянутого канала после начала российской СВО.

Автор:
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14 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 10:42
    +3
    Даже и не знаю, что сказать... может прям сейчас начнут строить в Артемовске дома
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:44
      +11
      Вот смотрю я на инспекции этого МО и только и читаешь, проверил: столовую, баню, читальный зал..... простите а управлять СВО он не пробовал ? Кому нужны эти показушные проверки ? Ведь давно известно очковтирательством у нас овладели в совершенстве на всех уровнях ((((
  2. сайгон
    сайгон Сегодня, 10:43
    +2
    Ну и что это дает для понимания обстановки , ну прибыл министр , ну убыл министр что изменится ? Что ему в Москве городе не сидится , там как ба в центре событий карту в штабе где глянуть , Цу выдать .
    Словом я рад за министра .
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:51
      +2
      Что ему в Москве городе не сидится

      рейтинги поднимает - щаз в Мариуполе всё заколосится, лохматость повысится
  3. Master2030
    Master2030 Сегодня, 10:44
    +3
    Глава Минобороны РФ проинспектировал работу военно-строительного комплекса в Мариуполе
    И побольше фанеры!
  4. Апоговорить
    Апоговорить Сегодня, 10:46
    +6
    А может было бы лучше что бы он армией занялся.А строители без него разберутся
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:05
      +2
      Что бы заняться современной армией ,надо образование,опыт службы и способности к этому..А не поездки в парадном лимузине
  5. al3x
    al3x Сегодня, 10:48
    +4
    Ну сейчас наверное по прибытии в Москву какого нибудь хенерала наградит или звезду новую отвесит, картинно, на камеру. Больше заняться и в самом деле министру обороны нечем, кроме как стройки инспектировать. А он точно на своём месте? Может в строители лучше пусть пойдёт, вдруг этого его призвание и судьба? У него же даже специальность, инженер-строитель. В армии не служил, академии не заканчивал, но генералом стал. Парадокс.
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 10:48
    +3
    Похоже Шойгу не совсем своим делом занимается, ну точно ему сейчас не стройками надо заниматься
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 10:57
      +3
      А вы думаете он что нибудь понимает в военном руководстве и планировании!!! Только красуется на парадах да доклады делает что бы Верховного сильно расстраивать. Предположим будет наступление хола весной, что останется от этого строительства!!!??? А украинцы трижды нам показали что воевать они умеют
      1 Киев 2 . Изюм Купянск 3. Херсон. А уж какие мы репортажи делали о мирной жизни в этих РУССКИХ городах. А потом всё и всех сдали. И опять очередная показуха!!! Зачем!!!???
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:06
      0
      Вообще то,он по образованию строитель..Может ему лучше этим заниматься?
  7. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:54
    +2
    Во время рабочей поезди генерал армии Сергей Шойгу посетил республиканский спасательный центр МЧС,

    Ну без МЧС и ни туда, и ни сюда.... lol
  8. spirit
    spirit Сегодня, 11:09
    0
    Так на той стройке работает знаменитый распильщик МО у которого там жена в "загнивающем западе" вечеринки на миллионы долларов устраивает.Видимо Паркетный приехал обсудить сколько ему от распила перепадёт.
  9. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 11:13
    0
    Столько пацанов погибло из за этого фанерного и за его генералов, абсолютно некомпетентные люди, одна показуха, и ноль ответственности за ошибки, когда же его сменят с его шестерками