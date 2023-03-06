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В России создают боевую бронированную экипировку для военных

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В России создают боевую бронированную экипировку для военных

Российские производители работают над проектом новой универсальной одежды для военнослужащих. В частности, в России создают специальную боевую бронированную экипировку для военных.


Об этом агентству РИА Новости рассказал гендиректор научно-производственной специальной фирмы (НПСФ) «Штурм» Владимир Дробяк.

Он сообщил, что идея российских инженеров заключается в переносе на различные элементы военной формы части бронезащиты, которая применяется в бронежилетах. Этот проект получил рабочее название КУБ.

Мы попытались создать многослойную систему защиты для военнослужащего за счет переноса некоторых защитных свойств бронежилеты на элементы снаряжения и тактической одежды

- рассказал Дробяк, добавив, что рабочий процесс создания новой системы защиты продолжается.

Он отметил важность задачи по созданию универсальной тактической одежды для личного состава Вооруженных сил РФ. Ее решение в значительной степени повысит как эффективность выполнения боевых задач солдатами российской армии, так и обеспечить для них высокую степень защиты.

Повседневная форма одежды, превратившаяся сегодня в одежду для боя, функционально предназначена для выполнения совершенно других служебных задач

- отметил руководитель предприятия.

НПСФ «Штурм» появилась в подмосковном поселке Белоомут в 2001 году. Она специализируется на производстве военной экипировки, в том числе бронежилетов и маскировочных комплексов.
Автор:
Использованы фотографии:
https://военторгпоставка.рф/
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9 комментариев
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  1. Master2030
    Master2030 Сегодня, 10:56
    +7
    В России создают боевую бронированную экипировку для военных
    Не имеющую аналогов? После дождя в четверг? На НИОКР Ксюше Шойгу ещё 5млрд. надо? Запросто.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:59
      +2
      Ксюше Шойгу ещё 5млрд. надо? Запросто.
  2. soldat-tv
    soldat-tv Сегодня, 11:00
    -1
    $$$$$$$$$$$$$ время воровать бабло
  3. Паллада
    Паллада Сегодня, 11:03
    0
    Ратник уже похерели, теперь еще что то нужно , замылить глаза. Пока в армии будет такой фанерные маршалы и генералы успехов не будет, хоть в броню всех закуй. Сталина на них нет, а Этот не сможет, все больше по телевизору..
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:08
      0
      Этот не сможет, все больше по телевизору..

      всё больше по телевизору трындеть - власть защищает интересы крупного капитала, т.е. олигархов. Олигархи броню не носят...
  4. spirit
    spirit Сегодня, 11:05
    +3
    Российские производители работают над проектом

    От создателей таких проектов как:
    продать кепку за 7000р и китайский дрон за150000?
  5. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:09
    0
    Таким путем они нейлоновую броню второй раз откроют ..
  6. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 11:10
    0
    Чубайс уехал, но чубайсоиды со своими детишками все на местах. Продолжают дело "великого" надувателя.
  7. mark1
    mark1 Сегодня, 11:15
    0
    Не плохая идея. Без значительного увеличения веса вывести защищенность на более высокий уровень