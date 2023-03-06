В России создают боевую бронированную экипировку для военных

Мы попытались создать многослойную систему защиты для военнослужащего за счет переноса некоторых защитных свойств бронежилеты на элементы снаряжения и тактической одежды

Повседневная форма одежды, превратившаяся сегодня в одежду для боя, функционально предназначена для выполнения совершенно других служебных задач