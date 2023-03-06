Немецкая пресса: у Зеленского возникли разногласия с главкомом ВСУ из-за ситуации в Бахмуте

У президента Украины Владимира Зеленского возникли разногласия с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным возникли разногласия из-за ситуации в Артемовске (Бахмуте).Как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источники в украинском правительстве, причиной разногласий стали различия во взглядах на ситуацию на артемовском участке линии боевого столкновения. Главком ВСУ еще несколько недель назад настаивал об отступлении украинской армии из населенного пункта "по тактическим соображениям", однако Зеленский отдал приказ о продолжении обороны Артемовска.Немецкая газета приводит слова одного из украинских военных аналитиков, утверждающего, что многие военнослужащие ВСУ не понимают смысла в продолжении сопротивления в Бахмуте. Они не видят в этом стратегической необходимости и не понимают, зачем им приказывают оборудовать оборонительные сооружения в то время, как их окружают ВС РФ.Украинские военнослужащие уверены, что командование ВСУ уже давно должно было отдать приказ об отступлении, и считают катастрофой ситуацию, при которой оставшиеся в Артемовске украинские силы будут полностью окружены.Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщало, украинская армия в течение последних нескольких месяцев потеряла на артемовском направлении свои наиболее подготовленные армейские подразделения. Наиболее боеспособные части ВСУ были разгромлены. Украинское командование перебросило в Артемовск имеющиеся в его распоряжении подразделения, обладающие разной степенью подготовки и мотивации.