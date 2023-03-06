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Немецкая пресса: у Зеленского возникли разногласия с главкомом ВСУ из-за ситуации в Бахмуте

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Немецкая пресса: у Зеленского возникли разногласия с главкомом ВСУ из-за ситуации в Бахмуте

У президента Украины Владимира Зеленского возникли разногласия с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным возникли разногласия из-за ситуации в Артемовске (Бахмуте).


Как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источники в украинском правительстве, причиной разногласий стали различия во взглядах на ситуацию на артемовском участке линии боевого столкновения. Главком ВСУ еще несколько недель назад настаивал об отступлении украинской армии из населенного пункта "по тактическим соображениям", однако Зеленский отдал приказ о продолжении обороны Артемовска.

Немецкая газета приводит слова одного из украинских военных аналитиков, утверждающего, что многие военнослужащие ВСУ не понимают смысла в продолжении сопротивления в Бахмуте. Они не видят в этом стратегической необходимости и не понимают, зачем им приказывают оборудовать оборонительные сооружения в то время, как их окружают ВС РФ.

Украинские военнослужащие уверены, что командование ВСУ уже давно должно было отдать приказ об отступлении, и считают катастрофой ситуацию, при которой оставшиеся в Артемовске украинские силы будут полностью окружены.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщало, украинская армия в течение последних нескольких месяцев потеряла на артемовском направлении свои наиболее подготовленные армейские подразделения. Наиболее боеспособные части ВСУ были разгромлены. Украинское командование перебросило в Артемовск имеющиеся в его распоряжении подразделения, обладающие разной степенью подготовки и мотивации.
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Использованы фотографии:
president.gov.ua
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7 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:10
    +2
    Ну, это откровенная лапша. Уже месяц свиньи ведут инженерные работы с подготовкой к отступлению. Несколько бригад полного состава, причем на западной технике, у Залужного к концу весны точно будет и так, без бахмутских погорельцев.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:13
      0
      это откровенная лапша

      войска явно отводят - слишком большие потери при логистике
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:17
      0
      Какие разногласия, о чем вы ?Это статисты и расходный материал. Все военные операции ВСУ и приказы отдаются из НАТО, разведданные от туда же.
  2. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 11:12
    +1
    Просто одному солдат не хватает, а другому трупов ещё маловато, картинка для истории не вырисовывается.
  3. bravo77
    bravo77 Сегодня, 11:15
    0
    Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщало, украинская армия в течение последних нескольких месяцев потеряла на артемовском направлении свои наиболее подготовленные армейские подразделения.


    не знаю что там всу из подготовленного потеряло
    но время на поставку западной техники оно выгадало
    и где сейчас подготовленные в европе укровоины(десятки тысяч)?
    опять, чую готовится нежданчик для мо рф
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:15
    0
    американское издание The Wall Street Journal сообщало, украинская армия в течение последних нескольких месяцев потеряла на артемовском направлении свои наиболее подготовленные армейские подразделения.
    Это мнение ,на каких данных базируется? Иль пыль в глаза?
  5. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 11:15
    0
    ))) просто в медийном пространстве кто-то должен ответить за Артёмовск ... шумерам нужна простая для уровня понимания кастрюль картинка
    в остальном - "милые бранятся ... только тешатся"