Куратор ЧВК «Вагнер» Пригожин поздравил украинских женщин шампанским из Артёмовска

Украинским женщинам от ЧВК "Вагнер". С 8 Марта!

Куратор российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поздравил украинских женщин с праздником 8 Марта, отправив им грузовик с шампанским, произведенным на расположенном под Артемовском (Бахмутом) завода игристых вин.Пригожин собственноручно подписал одну из коробок, после чего партия шампанского была погружена в кузов грузовика для дальнейшей отправки адресатам.- написал Пригожин на коробке.Ранее Пригожин заявил о фактическом окружении подразделениями ЧВК "Вагнер" оккупированного боевиками киевского режима города Артемовск.По словам куратора ЧВК "Вагнер", осталась одна дорога, по которой украинские военные могут получать снабжение и эвакуировать своих раненых. Также Пригожин сообщил, что Артемовск продолжает удерживать не профессиональная украинская армия, а попавшие под массовую мобилизацию старики и дети.Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом предоставить возможность покинуть Артемовск старикам и детям. Куратор ЧВК "Вагнер" подчеркнул, что сроки жизни украинских военнослужащих на этом участке фронта составляет один-два дня.Боевики киевского режима продолжают беспорядочное бегство из Артемовска по оставшейся в их распоряжении дороге через посёлки Артёмовское и Красное. Часть пути пролегает через размытые из-за весенней распутицы дороги. Отступающие украинские войска вынуждены бросать увязшую в глубокой грязи военную технику. Долго задерживаться на одном месте в попытках вызволить застрявшую технику украинским боевикам мешает плотная работа российской артиллерии.Накануне на Украине был проведён опрос по поводу празднования Международного женского дня 8 Марта. Якобы в рамках декоммунизации. На отказе от такого праздника и выходного дня настаивают украинские радикалы. Более 65% граждан высказались за то, чтобы сохранить и сам праздник, и выходной день. Против - около 33 процентов.