Военное обозрение
Войти Регистрация

Куратор ЧВК «Вагнер» Пригожин поздравил украинских женщин шампанским из Артёмовска

43
Куратор ЧВК «Вагнер» Пригожин поздравил украинских женщин шампанским из Артёмовска

Куратор российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поздравил украинских женщин с праздником 8 Марта, отправив им грузовик с шампанским, произведенным на расположенном под Артемовском (Бахмутом) завода игристых вин.


Пригожин собственноручно подписал одну из коробок, после чего партия шампанского была погружена в кузов грузовика для дальнейшей отправки адресатам.

Украинским женщинам от ЧВК "Вагнер". С 8 Марта!

- написал Пригожин на коробке.



Ранее Пригожин заявил о фактическом окружении подразделениями ЧВК "Вагнер" оккупированного боевиками киевского режима города Артемовск.

По словам куратора ЧВК "Вагнер", осталась одна дорога, по которой украинские военные могут получать снабжение и эвакуировать своих раненых. Также Пригожин сообщил, что Артемовск продолжает удерживать не профессиональная украинская армия, а попавшие под массовую мобилизацию старики и дети.

Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом предоставить возможность покинуть Артемовск старикам и детям. Куратор ЧВК "Вагнер" подчеркнул, что сроки жизни украинских военнослужащих на этом участке фронта составляет один-два дня.

Боевики киевского режима продолжают беспорядочное бегство из Артемовска по оставшейся в их распоряжении дороге через посёлки Артёмовское и Красное. Часть пути пролегает через размытые из-за весенней распутицы дороги. Отступающие украинские войска вынуждены бросать увязшую в глубокой грязи военную технику. Долго задерживаться на одном месте в попытках вызволить застрявшую технику украинским боевикам мешает плотная работа российской артиллерии.

Накануне на Украине был проведён опрос по поводу празднования Международного женского дня 8 Марта. Якобы в рамках декоммунизации. На отказе от такого праздника и выходного дня настаивают украинские радикалы. Более 65% граждан высказались за то, чтобы сохранить и сам праздник, и выходной день. Против - около 33 процентов.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
43 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:14
    +6
    8 Марта на Украине , да вы что . Праздник Бандеры ,Коновальца,черной вышиванки ,день рождения Байдена,вот это чисто украинские национальные праздники
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 12:26
      +2
      Куратор ЧВК «Вагнер» Пригожин поздравил украинских женщин шампанским из Артёмовска
      не знаю как к этому относиться... мне не по себе.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 12:37
        +2
        Какой-то тонкий троллинг, смысла которого я не могу разглядеть. Я бы понял шутку, если бы ракеты с надписью "С 8 марта!" запускать начали по котельным, газораспределителям и ТЭЦ... сегодня, мол, можете на кухне не работать. А так что-то непонятное.
        "Пояснительную бригаду!", как говорят в таких случаях.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 12:40
        +1
        Более 65% граждан Украины высказались за то, чтобы сохранить и сам праздник, и выходной день. Против - около 33 процентов.

        Примерно такое количество жителей Украины (33%) готова с нами бодаться.
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 12:28
      +6
      Пригожин поздравил не Байдена, а женщин и троллил он не праздник, а хoхлов и Зелю.)
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 12:37
        0
        Цитата: Egeny
        Пригожин поздравил не Байдена, а женщин и троллил он не праздник, а хoхлов и Зелю.)

        А что не троллить Зелю ,ведь он строит не украинское государство ,а кусок земли ориентированный на рабское подчинение.Нацистам ,националистам ,американцам ,европейцам ,все равно кому . Под сказки о великом прошлом ,признают права поляков
    3. кредо
      кредо Сегодня, 12:35
      0
      ...Более 65% граждан высказались за то, чтобы сохранить и сам праздник, и выходной день. Против - около 33 процентов.

      Ну с 65 процентами в целом понятно, а вот под 33 процентами надо понимать подписались старые грымзы и женоненавистники мужского пола и похоже именно их первыми будут мобилизовать в ВСУ, раз женский праздник им не по душе. wassat
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 12:45
        0
        А может быть, это просто трудоголики, которые хотят ещё один день в году работать, а им не дают? Я вот 8 марта жду и радуюсь ему потому, что это выходной. Наверняка, где-то есть мои противоположности.
  2. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 12:23
    +10
    Вчера был день смерти Сталина...
    Вспоминали?
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 12:27
      +1
      да,вчера. где вы были ? почему спрашиваете ? кто вы ?
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:29
      +4
      Вспоминали, не то слово посмотрите сколько цветов ему принесли, а вот нынешнее руководство страны не нашло времени отдать долг памяти, жаль это просто по-человечески требуется.
  3. Комментарий был удален.
  4. слава1974
    слава1974 Сегодня, 12:25
    +2
    Надо было дописать: " Ваших мужиков поубивали ,кроме нас поздравить вас некому.Привет Зелебобику."
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:54
      +1
      Цитата: слава1974
      Надо было дописать: " Ваших мужиков поубивали ,

      Да, не уберегли жёны своих мужей.
      Я, до СВО предполагал, что в случае военного закваса, украинки не пустят своих мужчин на бойню. Но, кружевные труселя запада отвлекли их от восточных моргов. Ну, ну.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 13:37
        0
        Цитата: Теренин
        Я, до СВО предполагал, что в случае военного закваса, украинки не пустят своих мужчин на бойню. Но, кружевные труселя запада отвлекли их от восточных моргов.

        больше не "вангуйте",не ваше.
  5. 1976AG
    1976AG Сегодня, 12:26
    +2
    И куда конкретно отправили это шампанское ? Я так понимаю, что если поздравление именно украинским женщинам, то на территорию подконтрольную украине ? Тогда кто за рулем грузовика? Наш или их водитель? И кто им ТАМ это будет раздавать? И будет ли.. А если будут раздавать, то не подсыпят ли туда отраву, чтобы потом обвинить наших.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 12:31
      +2
      Хорошие вопросы! Но это понты и пиар.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 12:35
        0
        Хорошие вопросы! Но это понты и пиар

        Так как на украине декоммунизация, то это троллинг.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:58
      0
      Цитата: 1976AG
      И куда конкретно отправили это шампанское ? Я так понимаю, что если поздравление именно украинским женщинам, то на территорию подконтрольную украине ? Тогда кто за рулем грузовика? Наш или их водитель? И кто им ТАМ это будет раздавать? И будет ли.. А если будут раздавать, то не подсыпят ли туда отраву, чтобы потом обвинить наших.

      Те же водители, которые отправляют 200-х на Украину.
      Кстати, между боевыми частями на линии фронта (исключая бандеровцев) немного другие отношения. И примеров этому не мало.
    3. solar
      solar Сегодня, 13:25
      +1
      никто ничего раздавать не будет, да и шампанское никуда не повезут, это обычные понты и пиар.
  6. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:27
    +1
    Как будет вручать? Сбрасывать с воздуха или заряжать в подходящий калибр пушек? smile
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 12:42
      0
      Как будет вручать? Сбрасывать с воздуха или заряжать в подходящий калибр пушек?

      Зачем он бутылки будет укладывать в гробы, которые отправляет на украину.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:28
    +2
    Настоящее Артёмовское шампанское может быть только до 2013 года, когда виноматериал для него поставляли исключительно из Инкермана.
    После 2014-го это шмурдяк, а не Артёмовское шампанское.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:31
      0
      можно женам ВСУшников шампанское с Крыма отправить с наилучшими пожеланиями вернуть мужей с фронта, пока живы
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 13:00
        0
        Цитата: Silver99
        можно женам ВСУшников шампанское с Крыма отправить с наилучшими пожеланиями вернуть мужей с фронта, пока живы

        Отличная идея. Но, укро-гестапо там де-факто лютует.
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 12:37
      +1
      Самое настоящее это шампанское Новый Свет, бутылочного созревания. И это шампанское наше, как и Крым, как и было всегда российским.
  8. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 12:32
    +2
    Цинично . Можно как угодно относиться к противнику во время БД (на юридически его территории) , но поздравлять Украинских женщин тому, чье ЧВК крошит их отцов ,детей,мужей - это цинично, чёрт побери..
    Иногда мне кажется что я тут последний остался из тех , кто считает что подобные акции или "смакование фрагов" - это полная амораловка в духе "завоевания дикого запада".
    Война это не повод превращаться в ландскнехтов ,господа . Если тут еще остались господа,конечно..
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:40
      +1
      Цитата: Knell Wardenheart
      Если тут еще остались господа

      Господа в 1917 году кончились. А Пригожин по понятия живет.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 12:42
      +1
      Цитата: Knell Wardenheart
      на юридически его территории

      "Юридически"? Ну, это смотря с чьей точки зрения. С точки зрения российского законодательства, юридически, вся ДНР - российская территория.
      Цитата: Knell Wardenheart
      Цинично

      Именно. Читая российскую историю, я замечал, что нашему руководству и нашим людям снова и снова недоставало циничности, чтоб вовремя кого-то кинуть, чтоб понять, что кинут нас. И недавняя история вновь это подтверждает. Может быть, хотя бы на сей раз мы повысим циничность своей политики и своего поведения по отношению к другим странам и народам?
      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Сегодня, 12:53
        -3
        Уже был один такой , с усиками. Тоже говорил своим "отринем мораль ! все будет наше !" . Ну да, было весело,временами даже задорно. Кончилось правда,все не очень. Давайте оставаться людьми .
        Ну а с точки зрения американского законодательства мы "часть оси зла" ,и с кучи других законодательств тож. И кто тут прав получается ?)
        Юридически , с международно-правовой точки зрения у Украины есть вполне себе конкретные границы ,такие же как и у нас . Я ни в коей мере не указываю на то, что правильно или нет эти границы менять (под тем или иным соусом) , я лишь акцентирую на принципе ,определяющим с международной точки зрения "что есть чья территория". Этот принцип есть и вокруг него вовсе не обязательно разводить схоластику )
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 13:18
          0
          Цитата: Knell Wardenheart
          Уже был один такой , с усиками.

          Сталин что ль? Ну да, он был циничнее многих предыдущих и многих последующих правителей России. Потому и добился таких успехов. Пытался говорить с Западом на его языке.
          Цитата: Knell Wardenheart
          Тоже говорил своим "отринем мораль ! все будет наше !" .

          Таких речей за Сталиным не помню что-то. Ну, мораль-то любой нормальный правитель отвергает, об этом ещё Макиавелли писал, это даже не стоит упоминания. А вот про "всё будет наше" разговор вёлся, кажется, только после Революции, когда ещё не забылись речи по типу: "Следующее заседание Коминтерна будет в Берлине".
          Цитата: Knell Wardenheart
          Ну а с точки зрения американского законодательства мы "часть оси зла" ,и с кучи других законодательств тож. И кто тут прав получается ?)

          Чья точка зрения выгодна судье, тот и прав :)
    3. сайгон
      сайгон Сегодня, 12:48
      -1
      А что простите особо циничного в его поступке ? Вот что пленных не кончают на месте уже разница нациками .
      Знаете красиво конечно да ЧВК давит тех кто против них и против нашей страны каждый убитый , пленный и раненый ВСушник это спасенная жизнь российских солдат и мирных граждан , а бить по моральному состоянию врага простите оправданно. Да война дело дерьмовое и стоит себя держать в рамках только это надо для самого себя , а не выглядеть белым и пушистым в чужих глазах ( плевать как выглядишь ) главное себя не терять потом со всем этим жить .
    4. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:08
      +1
      Цитата: Knell Wardenheart
      Если тут еще остались господа,конечно..
      Господа в Париже.

      Цитата: Knell Wardenheart
      смакование фрагов" - это полная амораловка в духе "завоевания дикого запада".(на юридически его территории...)
      Ещё немного и начнёте убеждать, что сляпаный трибунал над Россией, это юридически обязывающий документ имеющий правовую основу winked
      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Сегодня, 13:20
        0
        Ну я сразу понял что вы не в Париже)

        Мы освободители а не завоеватели ,не так -ли ? Или вы утверждаете обратное ? Так и давайте вести себя как освободители - это то ,о чем я говорю.

        Право работает там , где осуществляется контроль , в той степени, в которой осуществляется контроль. Все сверх этого есть иллюзия и театр. Однако многие международные нормы не являются в должной степени конкретными , отсюда и возникают разницы толкований. Советую думать за себя , за других у вас выходит не очень.
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 13:35
        -1
        Цитата: Теренин
        Господа в Париже.

        По-моему, Шариков - это совершенно не тот персонаж, которому стоит подражать.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:36
    +1
    Украинским женщинам от ЧВК "Вагнер". С 8 Марта!
    Понятно, что чистой воды жесткий толлинг. Не понятно доберется ли шампанское до пункта назначения. Но то, что его пить не будут это точно. Под камеру выпьют еще и рассказав, что оно отравлено. Но у Пригожина вероятно имеются свои PRщики, которые очевидно подсказали ему это действо. Будет ли от него какой-то информационный эффект тоже сказать трудно.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:58
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Будет ли от него какой-то информационный эффект тоже сказать трудно.

      Без труда скажу по-честному.
      Первым делом у меня возник вопрос: «Поздравил ли он российских женщин, что вяжут носочки и собирают посылки в зону СВО?»
      Второе. После его слов: «Уважаемый Владимир Александрович!» и сегодняшнего грузовика с шампанским остался неприятный осадок...Мне плевать, что и кто обо мне подумает, но имею право, поэтому и говорю.
      У меня перед глазами стоит картина, как «истинные патриоты» прикуривали в ресторанах от долларовых купюр...
      Не прошёл медных труб, как и его клиент... no
  10. Галеон
    Галеон Сегодня, 12:40
    +4
    Почему не донецких женщин он поздравил? Странный жест.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 13:28
      0
      Ну как же крутые понты, асе обсуждают.
      А поздравь он донецких женщин это обычная вежливость, не заметят.
    2. Эдик
      Эдик Сегодня, 13:31
      0
      Цитата: Галеон
      Почему не донецких женщин он поздравил? Странный жест.

      Андрей завод под нашим контролем!Смысл; дорогие женщины, боясь что вы в свой праздник останетесь без шампанского, с любовью от чвк вагнер...Пригожин не делит народ на украинцев и русских, для него мы одно и женщины одни.Для него это гражданская война.
  11. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:47
    +1
    как-то это всё....
    не понятно, то перебранки в СМИ теперь это, реально не знаю как назвать
    он чего добивается подобным эпатажем?!
  12. mark1969
    mark1969 Сегодня, 12:50
    0
    Мужчина сказал и сделал! Он не пытался юлить и троллить что-либо или кого - либо!
  13. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 13:01
    0
    Если была бы плотная работа нашей артиллерии то никто вообще не должен был проскочить
  14. Single-n
    Single-n Сегодня, 13:28
    -1
    У меня складывается впечатление что Пригожин потерял всякую связь с реальностью.
    ЧВК Вагнер разрушило их дома,убило/искалечило их родственников, но теперь он шлет им шампусик?
    Белый господин кинул бусики женщине уничтоженного племени? Получи я ЭТО, то испытал бы только желание запихать данную бутылку отправителю, туда где всегда темно и плохо пахнет
    И вот не нужно тут бла бла об высвобождении и прочем. Так не ведут себя спасатели. Советские солдаты кормили тех же немцев, но Жуков именные бутылки с бухлом не отправлял берлинским жителям. Чем дольше смотрю тем более гадкое чувство вызывает данный тип.