Молдове пора определиться с Россией она или с Европой. Если они желают остаться там, это их решение, ну а если намерены продолжать свой путь вместе с ЕС с тем, чтобы стать частью более демократического, цивилизованного и благополучного мира, то настало время сделать правильный выбор и перестать испытывать страх к РФ

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ призвал руководство Молдовы определиться, продолжать ли сотрудничать с Россией или идти по пути европейской интеграции. Об это он заявил в эфире программы Insider Politic на одном из румынских каналов, очевидно продвигая американскую парадигму о том, что, сотрудничая с Западом, никак нельзя сотрудничать с Россией, а в противном случае можно понести наказание от гегемона...Вот как чиновник прокомментировал данную ситуацию:В то же время экс-спикер Сената Румынии выразил уверенность в том, что какого-либо риска для военного вторжения в Республику Молдова у страны нет, добавив, однако, что Москвой против Кишинёва якобы развязана гибридная война. Как уточнил чиновник, в настоящее время предпринимаются попытки извне, чтобы удержать Молдову на пути к её вступлению в ЕС.Отметим, что новоизбранный премьер-министр РМ Дорин Речан уже успел обвинить Москву якобы в её попытках воспрепятствовать Кишинёву интегрироваться в Европейский союз. Также глава молдавского кабмина заявил и о гибридных атаках, которым подверглась республика, не уточнив, какое именно государство стояло за ними. Отличился своими громкими декларациями на Мюнхенской конференции по безопасности и президент Украины Владимир Зеленский, подвергнув жёсткой критике план Москвы по «дестабилизации ситуации» в Молдавии.Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал молдавское руководство проявлять сдержанность в своих высказываниях по поводу демилитаризации непризнанной ПМР и российских миротворцев, напомнив о том, что военнослужащие Оперативной группы российских войск уже на протяжении трёх десятков лет обеспечивают прочный мир и стабильность в регионе.