Военное обозрение
Войти Регистрация

Заместитель генсека НАТО: Молдове пора определиться, с Россией она или с Европой

22
Заместитель генсека НАТО: Молдове пора определиться, с Россией она или с Европой

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ призвал руководство Молдовы определиться, продолжать ли сотрудничать с Россией или идти по пути европейской интеграции. Об это он заявил в эфире программы Insider Politic на одном из румынских каналов, очевидно продвигая американскую парадигму о том, что, сотрудничая с Западом, никак нельзя сотрудничать с Россией, а в противном случае можно понести наказание от гегемона...


Вот как чиновник прокомментировал данную ситуацию:

Молдове пора определиться с Россией она или с Европой. Если они желают остаться там, это их решение, ну а если намерены продолжать свой путь вместе с ЕС с тем, чтобы стать частью более демократического, цивилизованного и благополучного мира, то настало время сделать правильный выбор и перестать испытывать страх к РФ

В то же время экс-спикер Сената Румынии выразил уверенность в том, что какого-либо риска для военного вторжения в Республику Молдова у страны нет, добавив, однако, что Москвой против Кишинёва якобы развязана гибридная война. Как уточнил чиновник, в настоящее время предпринимаются попытки извне, чтобы удержать Молдову на пути к её вступлению в ЕС.

Отметим, что новоизбранный премьер-министр РМ Дорин Речан уже успел обвинить Москву якобы в её попытках воспрепятствовать Кишинёву интегрироваться в Европейский союз. Также глава молдавского кабмина заявил и о гибридных атаках, которым подверглась республика, не уточнив, какое именно государство стояло за ними. Отличился своими громкими декларациями на Мюнхенской конференции по безопасности и президент Украины Владимир Зеленский, подвергнув жёсткой критике план Москвы по «дестабилизации ситуации» в Молдавии.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал молдавское руководство проявлять сдержанность в своих высказываниях по поводу демилитаризации непризнанной ПМР и российских миротворцев, напомнив о том, что военнослужащие Оперативной группы российских войск уже на протяжении трёх десятков лет обеспечивают прочный мир и стабильность в регионе.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Джоанэ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
22 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:34
    +1
    По пути Европейской интригации.
    Так точнее суть предложения для Молдовы.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:45
      0
      Может интиМграции, точнее будет?
      Хотел предположения высказать на счёт того, что Гейропейским мужикам нормальных девиц не хватает а потом вспомнил, что у них там все так сложно, запутано до идиЁтизма... не, не, нам такого не понять, да и наф не надо.
    2. Эдик
      Эдик Сегодня, 13:45
      0
      Цитата: Fangaro
      По пути Европейской интригации.
      Так точнее суть предложения для Молдовы.

      Он им предлагает в ультимативной форме украинский вариант интеграции!
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:37
    +1
    Там давно уже определились, те кто с Россией хотят быть живут в Приднестровье, ну а евроромалы с Румынией видимо будут сливаться в экстазе.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 13:07
      +1
      те кто с Россией хотят быть живут в Приднестровье

      и в Гагаузии, Вулкашештский район - тоже за Россию однозначно
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:37
    0
    Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ призвал руководство Молдовы определиться, продолжать ли сотрудничать с Россией или идти по пути европейской интеграции.
    . По пути гейроейской интеграции... это что у них прикол такой?
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:39
    +1
    Тонкий намек на толстые обстоятельства, типа, вы там определяйтесь побыстрее с своим нейтралитетом, или в нату, или будет как на окраине - и то и другое обеспечим.
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:40
    0
    "Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ призвал руководство Молдовы определиться, продолжать ли сотрудничать с Россией или идти по пути европейской интеграции."
    — Боже, пропал дом… что будет с паровым отоплением?.. (с)
  6. Скиф Скиф
    Скиф Скиф Сегодня, 12:40
    -4
    Зачем нам Молдова, когда пустует Сибирь
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 12:44
      +3
      Цитата: Скиф Скиф
      Зачем нам Молдова, когда пустует Сибирь

      Ээээ... Предлагаете молдаван в Сибирь? Нет уж, не надо их нам. Пусть уж в Москве плитку перекладывают lol
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 13:30
        0
        В Сибири тоже, плитка есть. А ещё,( как в анекдоте) они танцуют очень классно.))
  7. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:43
    +2
    Молдове,что бы определиться с кем она,необходимо определиться с Приднестровьем.На это и намекает заместитель генсека НАТО. Без Приднестровья,ни куда не примут, а вот с Приднестровьем,завсегда.
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 12:51
      +1
      Цитата: kor1vet1974
      Молдове,что бы определиться с кем она,необходимо определиться с Приднестровьем.На это и намекает заместитель генсека НАТО. Без Приднестровья,ни куда не примут, а вот с Приднестровьем,завсегда.

      Именно на это его слова и похожи - Европа руками Украины (её войсками) готова "помочь" Молдове решить вопрос Приднестровья, но молдавские власти боятся.
      Потому что Россия это никогда не простит, и закончив разбираться с Украиной, начнет разбираться с Молдавией.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 13:42
      0
      Без Приднестровья,ни куда не примут

      подталкивают на решительные действия, провоцируют
  8. denplot
    denplot Сегодня, 12:45
    0
    Молдавия с Россией, а руководство Молдавии с Гейропой..
  9. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:47
    +2
    Не надо Молдове определяться, мы сами придём и всё определим. А кому не понравится, тому мы на пальцах (средних) всё объясним и в мозг вложим. Не зря же известный нехороший человек Аль Капоне говорил - пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу. Мудрый был человек.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:09
    +1
    Молдове пора определиться с Россией она или с Европой
    Помниться Януковичу говорили тоже самое причем слово в слово. Чем закончилось видим сегодня. При нынешнем президенте и правительстве Молдова с Румынией, а значит с Европой. Правда часть народа почему-то не сильно этого хочет, но кто же его спрашивает тот народ.
  11. HAM
    HAM Сегодня, 13:09
    0
    Молдавию(только так) заставляют ,как обезьяну,определиться : красивая она или умная..... ей разорваться,что ли?
  12. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:27
    0
    Конечно с НАТОой!) Украина- пример яркий.))
  13. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 13:27
    0
    Ну вот и поставили в многовекторную позу laughing
  14. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 13:31
    0
    Ну надо ж наглость такую иметь, самим не пускать, а обвинять нас в этом. На коленях стоят возьмите, а нищебродский запад все гроши свои считает, что б он поимел больше чем потратить придется.
  15. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 13:35
    +1
    Стране отказывают в независимости прямым текстом. - Вставайте в стойло, или вам все выкрутим и открутим, и рога отшибем.