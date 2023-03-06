Не патерналистским взглядом, якобы и без нас зная, что нам нужно

Влияние Франции в ее бывших африканских колониях стремительно падает. Алжир, ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, Конго – все эти страны открыто заявляют, что больше не нуждаются в «защите и поддержке» Парижа в обмен на природные ресурсы.Естественно, такая ситуация бьет не только по репутации Франции, но и по ее экономике. В связи с чем, власти страны отчаянно пытаются вернуть свое влияние на Африканском континенте.Именно с этой целью французский лидер Эммануэль Макрон совершил турне по четырем странам Центральной Африки под эгидой «нового партнерства». Последним государством, которое посетил президент Франции, стало Конго. При этом именно здесь с ним случился конфуз, омрачивший впечатление от всей рабочей поездки, пишет Le Point.Как говорится в материале, в ходе пресс-конференции президент Конго Феликс Чисекеди призвал Макрона посмотреть на африканские страны как на настоящих партнеров, с уважением.- подчеркнул африканский лидер.В ответ на заявление Чисекеди президент Франции почему-то решил рассказать о справедливости западного правосудия и свободе прессы, которая не боится говорить о проблемах в политическом поле, включая выборы президента, призвав африканского коллегу не верить в то, что на Западе существуют двойные стандарты.Как пишет Le Point, после этого заявления Макрона в зале раздался громкий смех.Уж кто-кто, а африканцы прекрасно знают о том, что такое западные двойные стандарты. Именно поэтому президент Конго и призвал Францию посмотреть на его страну с уважением, которого Париж так ни разу и не проявлял со времен колониализма.Стоит отметить, что совсем иначе у многих африканских стран обстоят дела с Россией, которая действительно помогает им решать проблемы, накопившиеся за время западного колониализма. Именно поэтому жители Мали, Буркина-Фасо, ЦАР и других африканских государств выходят на митинги с российскими флагами и требуют от Парижа вывести свои войска с территории их страны.