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Президента Франции высмеяли в Африке за его слова об отсутствии на Западе двойных стандартов

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Президента Франции высмеяли в Африке за его слова об отсутствии на Западе двойных стандартов

Влияние Франции в ее бывших африканских колониях стремительно падает. Алжир, ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, Конго – все эти страны открыто заявляют, что больше не нуждаются в «защите и поддержке» Парижа в обмен на природные ресурсы.


Естественно, такая ситуация бьет не только по репутации Франции, но и по ее экономике. В связи с чем, власти страны отчаянно пытаются вернуть свое влияние на Африканском континенте.

Именно с этой целью французский лидер Эммануэль Макрон совершил турне по четырем странам Центральной Африки под эгидой «нового партнерства». Последним государством, которое посетил президент Франции, стало Конго. При этом именно здесь с ним случился конфуз, омрачивший впечатление от всей рабочей поездки, пишет Le Point.

Как говорится в материале, в ходе пресс-конференции президент Конго Феликс Чисекеди призвал Макрона посмотреть на африканские страны как на настоящих партнеров, с уважением.

Не патерналистским взглядом, якобы и без нас зная, что нам нужно

- подчеркнул африканский лидер.

В ответ на заявление Чисекеди президент Франции почему-то решил рассказать о справедливости западного правосудия и свободе прессы, которая не боится говорить о проблемах в политическом поле, включая выборы президента, призвав африканского коллегу не верить в то, что на Западе существуют двойные стандарты.

Как пишет Le Point, после этого заявления Макрона в зале раздался громкий смех.

Уж кто-кто, а африканцы прекрасно знают о том, что такое западные двойные стандарты. Именно поэтому президент Конго и призвал Францию посмотреть на его страну с уважением, которого Париж так ни разу и не проявлял со времен колониализма.

Стоит отметить, что совсем иначе у многих африканских стран обстоят дела с Россией, которая действительно помогает им решать проблемы, накопившиеся за время западного колониализма. Именно поэтому жители Мали, Буркина-Фасо, ЦАР и других африканских государств выходят на митинги с российскими флагами и требуют от Парижа вывести свои войска с территории их страны.
Автор:
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21 комментарий
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:26
    +12
    Президента Франции высмеяли в Африке за его слова об отсутствии на Западе двойных стандартов
     Скоро на мировых экранах,новый эротический фильм "Эммануэль в Африке" smile
    1. Shelest2000
      Shelest2000 Сегодня, 13:07
      0
      И в голове сразу заиграла знакомая музыка.
      Ла-лала-лала ,Эмануэль... wassat
    2. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 13:11
      +1
      у нас нельзя будет показывать - эммануэль из нетрадиционных
    3. Дмитрий_Кук
      Дмитрий_Кук Сегодня, 13:17
      0
      В наше время не Эммануэль и даже не Эммануил, а что-то тридевято гендерное.
    4. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 13:39
      0
      Скоро на мировых экранах,новый эротический фильм "Эммануэль в Африке"

      "Чёрные и Эммануэль"
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:31
    +12
    Он им бусы стеклянные привез в подарок, упс, а они со смартфонами китайскими ходят..., неудобно как-то получилось....
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 12:38
      +9
      Когда тебя поднимают на смех чернокожие туземцы, над которыми твои предки влавствовали безраздельно - это повод задуматься...
      Может пора засунуть своё колониальное эго в собственный анус и вернуться в Елисейский дворец, к жене - старушке? am
      1. Замира
        Замира Сегодня, 13:17
        +1
        Цитата: Пауль Зиберт
        Когда тебя поднимают на смех чернокожие туземцы, над которыми твои предки властвовали безраздельно - это повод задуматься...

        Это не просто повод - это ЗНАК. Англосаксы на краю пропасти... Ну, может, не прямо совсем на "краю", но буквально в нескольких шагах. Уже практически балансируют.
        И ведь нужно то всего ничего - просто взять и отменить резаную бумагу, и тогда уже даже "бомбыракеты" не помогут им удержаться на этом самом "краю".
      2. DMFalke
        DMFalke Сегодня, 13:33
        0
        Скорее эго в нужное место засунут тем кто смеялся. найдут следы нефти и Конго и прилетят крылья демократии laughing
  3. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 12:31
    +10
    с нетерпением жду когда французов из Габона попрут. wassat там основной источник урана для Франции.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:32
    0
    Неблагодарные граждане африканских стран! Забыли о заботе Французской Республики. А французы же не один век старались, помогали...
    Всё для них, для африканцев...
  5. Андрей Римский
    Андрей Римский Сегодня, 12:33
    +2
    Вполне закономерно. РФ и КНР предлагают Африке реальные инвестиции и обеспечение безопасности при равных отношениях, а эти западники никак не могут обойтись без снобизма и нравоучений с подчеркиванием собственного превосходства. Недавно также немецкого посла поставили на место, он там в Африке что то на китайцев вякал, которых много стало на континенте.
    А теперь представьте как смотрится на таком фоне Украина, чье население погибает а государство разрушается ради желания в любом качестве оказаться в ЕС, который сам стал колонией США. Возврат к каким то диким средневековым отношениям сюзеренитета-вассалитета.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:33
    +1
    Президента Франции высмеяли в Африке за его слова об отсутствии на Западе двойных стандартов
    . В общем то, можно подождать итоги, сего действа и прочих, а тогда...
  7. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 12:36
    +2
    Зато наши среднеазиатские "братья" визжат о кровавой колониальной политики России и требуют уважения своих интересов.
    1. fiv
      fiv Сегодня, 13:21
      +1
      Наши братья из Средней Азии не хлебнули, как африканцы, всех прелестей колониализма. А они будут подвергнуты воздействию неоколониализма, где их будут не только грабить, но и натравливать на соседей и дробить. Их ждут тяжкие испытания. Им не дадут сидеть на двух стульях. Сейчас только очень сильный телок может сосать двух маток.
      А мокрон зачетно превратил свой авторитет в лепешку и размазал свой авторитет по подошвам африканских товарищей
      1. dontsov.an
        dontsov.an Сегодня, 13:46
        0
        Телки сейчас в-основном у папок ...
  8. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 12:43
    +7
    У меня знакомая грезила Францией. Поехала туда в 2002 году. Вернулась в 2003м. Говорит, что французов нет. Есть негры, арабы, поляки, вечно бухие англичане и туристы. Ничего похожего на Францию - паноптикум.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:23
      +1
      Да стоит только на их сборную по футболу посмотреть - это ж сплошное национальное позорище Франции.. Белых французов там видимо держат чисто чтобы уж совсем в сборную Камеруна не превратилась..
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:46
    +7
    Смотрел это по ТВ. Макрон действительно облажался и облажался серьезно. Поняв это пустился еще в более пространные и никчемные рассуждения все больше теряясь. Это было хорошо заметно по его мимике в отличии от довольного собой президента Конго. Макрон хотел по старой привычке колонизаторов с наскока поставить всех на место, а поставили его причем еще и посмеявшись.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:01
    +1
    Президента Франции высмеяли в Африке за его слова об отсутствии на Западе двойных стандартов

    Эту лживую «женщину с низкой социальной ответственностью» пора встречать тухлыми яйцами и гнилыми помидорами.
  11. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 13:24
    0
    Ну а что взять с президента страны, чьим символом являеться петушок? laughing