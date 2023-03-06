ФСБ: Предотвращена попытка СБУ совершить покушение на основателя телеканала «Царьград»

Об очередной попытке громкого преступления против российских граждан со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили в Федеральной службе безопасности России.
На этот раз СБУ попыталась ликвидировать известного российского предпринимателя и общественного деятеля Константина Малофеева, который является также руководителем группы компаний «Царьград» и основателем телеканала с таким же названием.
По информации, опубликованной на официальном сайте ФСБ России, покушение готовил российский гражданин Денис Капустин (1984 года рождения), который является основателем так называемого «Русского добровольческого корпуса» (террористическая группировка, запрещённая в России). Его также подозревают в причастности к теракту на нефтегазовом объекте в Волгоградской области в августе прошлого года. Также он является участников недавнего нападения на села в Брянской области.
Злоумышленники планировали устранить Малофеева путем взрыва бомбы, установленной под его автомобиль. Однако бомбу нашли и обезвредили, а двое сообщников Капустина были ликвидированы при задержании после оказанного ими вооруженного сопротивления.
Напомним, что 20 августа 2022 года в Подмосковье таким же способом была убита журналистка Дарья Дугина.
Российский бизнесмен Константин Малофеев находится под западными санкциями с 2014 года.