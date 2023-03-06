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ФСБ: Предотвращена попытка СБУ совершить покушение на основателя телеканала «Царьград»

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ФСБ: Предотвращена попытка СБУ совершить покушение на основателя телеканала «Царьград»

Об очередной попытке громкого преступления против российских граждан со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили в Федеральной службе безопасности России.


На этот раз СБУ попыталась ликвидировать известного российского предпринимателя и общественного деятеля Константина Малофеева, который является также руководителем группы компаний «Царьград» и основателем телеканала с таким же названием.

По информации, опубликованной на официальном сайте ФСБ России, покушение готовил российский гражданин Денис Капустин (1984 года рождения), который является основателем так называемого «Русского добровольческого корпуса» (террористическая группировка, запрещённая в России). Его также подозревают в причастности к теракту на нефтегазовом объекте в Волгоградской области в августе прошлого года. Также он является участников недавнего нападения на села в Брянской области.

Злоумышленники планировали устранить Малофеева путем взрыва бомбы, установленной под его автомобиль. Однако бомбу нашли и обезвредили, а двое сообщников Капустина были ликвидированы при задержании после оказанного ими вооруженного сопротивления.

Напомним, что 20 августа 2022 года в Подмосковье таким же способом была убита журналистка Дарья Дугина.

Российский бизнесмен Константин Малофеев находится под западными санкциями с 2014 года.
Автор:
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27 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 12:20
    +2
    гражданин Денис Капустин (1984 года рождения), который является основателем так называемого «Русского добровольческого корпуса»

    Прямо какой-то "Джо неуловимый". Заодно и Фигаро который и здесь и там. Павла Анатольевича на них нет.
    1. Быков.
      Быков. Сегодня, 12:28
      +5
      Цитата: НДР-791
      гражданин Денис Капустин (1984 года рождения), который является основателем так называемого «Русского добровольческого корпуса»

      Прямо какой-то "Джо неуловимый". Заодно и Фигаро который и здесь и там. Павла Анатольевича на них нет.

      Не стоит забывать кто кураторы у всей этой шушары. У них и финансовые возможности безграничны и разведка поставлена хорошо, а эти капустины просто расходники.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:35
        +6
        Какая заратустра мешает нам обьявить этих кураторов -террористами с соответствующим отношением к ним
        1. кредо
          кредо Сегодня, 12:40
          +5
          Цитата: dmi.pris1
          Какая заратустра мешает нам обьявить этих кураторов -террористами с соответствующим отношением к ним

          Да, тут одними нотами протеста уже не отделаешься.
          Раз существуют террористические организации, осуществляющие террор против граждан России и на территории России, то следовало бы возродить методы борьбы против таких организаций и её членов не только на территории России, но и за её пределами, включая в т.ч. и на территории Украины.
      2. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 12:38
        +3
        Цитата: Быков.
        У них и финансовые возможности безграничны и разведка поставлена хорошо

        И что теперь? Лапки к верху и задницей вперёд подползать?
        а эти капустины просто расходники.

        Вот и должны быть израсходованы под ноль. И следующие тоже.
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:35
      -2
      Цитата: НДР-791
      какой-то "Джо неуловимый".

      ФСБ выступают в роли летописцев, фиксируя очередные преступления Капустина.
    3. Венд
      Венд Сегодня, 12:48
      +2
      Украина это террористическое государство, думаю это уже ни у кого не вызывает сомнений. А террористов надо уничтожать, договариваться с ними бесполезно.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:21
    +5
    Правосудие на месте преступления, респект, у суда меньше работы, в СИЗО больше койко-мест.
    1. Yngvar
      Yngvar Сегодня, 12:42
      +1
      Согласен с Вами - по закону военного времени "шлепнуть" на месте!
      Интересно, а Абрамович приготовил уже частный самолет и Айфон?
      Как в пословице: "Не боись Капустин, трахнут и отпустят!"
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:12
        0
        Отсюда следует -трахнуть и закопать.И Роме не придется самолет гонять.Хотя,чего за это небритое мурло переживать
  3. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 12:26
    +5
    Надо Дениску словить!
    Пусть почирикает про дела свои скорбные!..
    И к стенке!... am
    Кое-чего прощать ему уж точно никак нельзя!
  4. bravo77
    bravo77 Сегодня, 12:27
    -7
    А этот миллиардер, точно ездит на одной машине и не имеет охраняемой закрытой парковки в своем офисе и тем более доме?
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 12:39
      +2
      А этот миллиардер, точно ездит на одной машине и не имеет охраняемой закрытой парковки в своем офисе и тем более доме?

      А он точно миллиардер? Пруф на его состояние за 2022 год пришлете?
    2. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 12:39
      +6
      Цитата: bravo77
      А этот миллиардер, точно ездит на одной машине и не имеет охраняемой закрытой парковки в своем офисе и тем более доме?

      Какой миллиардер?
      Телеканал Царьград нищий.
      И он идейный.
      Нет у него спонсоров многомиллиардных и покровителей при власти.
  5. spirit
    spirit Сегодня, 12:30
    -4
    Больше похоже что какой то Хенерал ФСБ, в попытках спасти свою пятую точку от "кары Цезаря" за прошлую пощечину на границе, занялся съемками низкобюджетного детективного боевика неуловимый Малофеев.Даже Капустина приплели как актера второго плана hi
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:36
    -2
    одно не понятно на кой им царьград?!!
    мягко говоря желтоватый портал
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:39
      0
      а минусовщики читали этот ресурс?!!!
      я по началу то же обрадовался а вот почитав несколько статей даже из закладок удалил
  7. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:37
    +1
    А чем он так мешает, что его хотели устранить, кроме того что он основатель телеканала? На Эрнста, вон, чего то не покушаются.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:38
    +1
    Малофеева в одних СМИ называют общественным деятелем, в других - предпринимателем, в третьих - миллиардером.
    Так кто же он?
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 13:05
      +1
      angaro (Роман)
      Сегодня, 12:38
      НОВЫЙ
      +2
      Малофеева в одних СМИ называют общественным деятелем, в других - предпринимателем, в третьих - миллиардером.

      Не надо принимать за чистую монету ярлыки наклеиваемые журналюгами. Вы можете сами проанализировать открытую информацию и сделать выводы. Для тренировки легкое задание. Кто такой был Савва Морозов? Миллионер, капиталист, меценат , общественный деятель?
    2. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 13:30
      0
      Цитата: Fangaro
      Малофеева в одних СМИ называют общественным деятелем, в других - предпринимателем, в третьих - миллиардером.
      Так кто же он?
      В четвертых юристом и в пятых олигархом, добавляя православным hi
  9. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 12:38
    -3
    Националист Капустин против националиста Малофеева - созидательная сила национализма во всей красе. Но это, конечно же, неправильный национализм lol
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:39
    0
    Наши не могут найти еще одного Рамона Меркадера ?
  11. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 12:39
    +3
    Может проще было ссылку на ЦОС ФСБ России дать, там понятнее написано:
    http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10439673%40fsbMessage.html
    Однако бомбу нашли и обезвредили, а двое сообщников Капустина были ликвидированы при задержании после оказанного ими вооруженного сопротивления.

    Уничтожены были по другому эпизоду:
    В августе 2022 года ФСБ России также был предотвращен организованный Д. Капустиным диверсионно-террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области. Связи Д. Капустина - сторонники организованных им праворадикальных организации «Вайт Рекс», «Реструкт», «Тор Штайнер» и «Карпатская сечь» граждане Российской Федерации Кейнер и Ушков при оказании вооруженного сопротивления были нейтрализованы.
  12. vladcub
    vladcub Сегодня, 13:02
    0
    Я бы не сказал, что фанат "Царьграда", но устраивать взрывы бомб.
    Ей богу народ опаскудился: Дугина не то говорит взорвать! МАЛАФЕЕВ не нравится, послал, 2 даунов с бомбой. То ли дело в 19': Капустин написал бы Малафееву типа
    Ты, обижаешь нас, тако ты и всякой. Предлагаю стрелять я или там на шпагах. Как- то честнее, а то бомбы, могут пострадать и невинные. Допустим, жене Малафеева, надо куда-то или соседу понадобилось, жену в больницу.
    В селе это было свтт: к соседу или знакомому. Ребёнок болен, мужик дрова рубила и себя топором. Запрягали коней и ехали. Когда, у колхозников, стали богаче и появлялись машины, тоже самое,грех не помочь.
    Конечно, были,что машину:" я больной, мотор барахлит и прч." но такое помнили годами и"травили" :Егоров сын, не захотел везти, то-ли дело.. Короче, кровь пили
  13. comings
    comings Сегодня, 13:12
    0
    в который раз вспоминается "Меч Гедеона". Сказка - ложь, как говорится...
  14. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 13:25
    0
    Еще несколько дней назад не знал ни о каком Капустине и вот! Устроил налет в Брянской области, после этого наши силовики выдавили его банду из области, накрыв артиллерийским ударом. Далее он дает интервью Фейгину на Ютубе, и на тебе - буквально через день, он уже в Москве, охотится на патриота-олигарха. Такое ощущение, что идет какой-то пиар этого Капустина