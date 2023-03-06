ФСБ: Предотвращена попытка СБУ совершить покушение на основателя телеканала «Царьград»

Об очередной попытке громкого преступления против российских граждан со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили в Федеральной службе безопасности России.На этот раз СБУ попыталась ликвидировать известного российского предпринимателя и общественного деятеля Константина Малофеева, который является также руководителем группы компаний «Царьград» и основателем телеканала с таким же названием.По информации, опубликованной на официальном сайте ФСБ России, покушение готовил российский гражданин Денис Капустин (1984 года рождения), который является основателем так называемого «Русского добровольческого корпуса» (террористическая группировка, запрещённая в России). Его также подозревают в причастности к теракту на нефтегазовом объекте в Волгоградской области в августе прошлого года. Также он является участников недавнего нападения на села в Брянской области.Злоумышленники планировали устранить Малофеева путем взрыва бомбы, установленной под его автомобиль. Однако бомбу нашли и обезвредили, а двое сообщников Капустина были ликвидированы при задержании после оказанного ими вооруженного сопротивления.Напомним, что 20 августа 2022 года в Подмосковье таким же способом была убита журналистка Дарья Дугина.Российский бизнесмен Константин Малофеев находится под западными санкциями с 2014 года.