Должностные лица США не желают в полной мере поддерживать амбиции Киева в Крыму

Они могут полагать, что есть смысл держать Крым под угрозой для оказания давления на русских, чтобы они сели за стол переговоров

Чтобы появились хоть малейшие шансы на захват ВСУ Крымского полуострова, Западу пришлось бы многократно нарастить поставки тяжелых вооружений. Но и в этом случае никаких гарантий успеха для Украины быть не может.Такое мнение высказала в своей статье обозреватель американской газеты The Hill Эллен Митчелл.Она отмечает, что Белый Дом избегает четкого выражения своей позиции в отношении планов Киева по захвату Крыма. Администрация Байдена не желает их однозначно поддержать, поэтому высокопоставленные американские чиновники, комментируя данный вопрос, стараются использовать обтекаемые и туманные формулировки. Иногда они заявляют, что для обсуждения дальнейшей судьбы Крыма время не пришло.- считает Митчелл.Автор отмечает, что поддержка крымских амбиций киевского режима может обойтись Вашингтону неприемлемо дорого, ведь для этого ему пришлось бы дополнительно поставить для ВСУ бронетехнику, самолеты, дальнобойное вооружение и многое другое.С другой стороны, открыто отказать во всем этом в Белом Доме не могут, так как угроза Крыму, по мнению ряда американских политиков, является отличным рычагом для давления на Россию.- предположил экс-офицер разведки США Крис Чиввис.