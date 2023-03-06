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Белый Дом избегает чёткого выражения своей позиции в отношении планов Киева по захвату Крыма

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Белый Дом избегает чёткого выражения своей позиции в отношении планов Киева по захвату Крыма

Чтобы появились хоть малейшие шансы на захват ВСУ Крымского полуострова, Западу пришлось бы многократно нарастить поставки тяжелых вооружений. Но и в этом случае никаких гарантий успеха для Украины быть не может.


Такое мнение высказала в своей статье обозреватель американской газеты The Hill Эллен Митчелл.

Она отмечает, что Белый Дом избегает четкого выражения своей позиции в отношении планов Киева по захвату Крыма. Администрация Байдена не желает их однозначно поддержать, поэтому высокопоставленные американские чиновники, комментируя данный вопрос, стараются использовать обтекаемые и туманные формулировки. Иногда они заявляют, что для обсуждения дальнейшей судьбы Крыма время не пришло.

Должностные лица США не желают в полной мере поддерживать амбиции Киева в Крыму

- считает Митчелл.

Автор отмечает, что поддержка крымских амбиций киевского режима может обойтись Вашингтону неприемлемо дорого, ведь для этого ему пришлось бы дополнительно поставить для ВСУ бронетехнику, самолеты, дальнобойное вооружение и многое другое.

С другой стороны, открыто отказать во всем этом в Белом Доме не могут, так как угроза Крыму, по мнению ряда американских политиков, является отличным рычагом для давления на Россию.

Они могут полагать, что есть смысл держать Крым под угрозой для оказания давления на русских, чтобы они сели за стол переговоров

- предположил экс-офицер разведки США Крис Чиввис.
Автор:
Использованы фотографии:
Белый Дом
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22 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:48
    +2
    Лицемеры они.Если им потребуется,то безусловно поддержат попытку захвата Крыма
    1. Подкидыш
      Подкидыш Сегодня, 13:09
      0
      Да не. Они просто ещё сами не поняли надо это им или нет
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 13:46
        0
        Если им потребуется,то безусловно поддержат попытку захвата Крыма

        они главные инициаторы и подстрекатели - спят и видят американскую базу в Крыму... сон, конечно, влажный, почти мокрый
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 13:27
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Лицемеры они.

      Это не они, это журналистка не очень в курсе. Всё у них давно сказано.
      Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в четверг 16го февраля на виртуальном мероприятии Центра Карнеги, заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму, назвав их "законными целями". По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым "как минимум не будет демилитаризован".
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 13:33
        0
        Белый Дом избегает чёткого выражения своей позиции в отношении планов Киева по захвату Крыма
        когда при этом,чокнутого Джо на фото размещают...я понимаю,что они, ничего не понимают.(тут открывается занавес,и появляется истинно американское правительство-ВПК)
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:50
    0
    Чтобы усадить полосатых за стол переговоров достаточно взять Вашингтон под прицел, реальный , а не на словах. А нас то за шо? - не катит.
    1. Подкидыш
      Подкидыш Сегодня, 13:03
      +4
      Уже. Ща Мотолыги с корабельной башней я думаю как раз берут на прицел. А прицел там огонь
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 13:21
        +1
        Цитата: Подкидыш
        Ща Мотолыги с корабельной башней

        Кстати, за мотолыги с корабельной башней. А почему не видно на фронте "Шилки"? Их же как грязи на складах. Именно не для ПВО, а как раз для стрижки лесополос
        1. Подкидыш
          Подкидыш Сегодня, 13:32
          0
          Так и тунгусок как грязи и обмундирования. Но это не точно
        2. Аэродромный
          Аэродромный Сегодня, 13:35
          +1
          Цитата: НДР-791
          А почему не видно на фронте "Шилки"? Их же как грязи на складах. Именно не для ПВО, а как раз для стрижки лесополос

          так им цены не было и в чечне...молились мазута на них.
  3. кредо
    кредо Сегодня, 12:51
    0
    Они могут полагать, что есть смысл держать Крым под угрозой для оказания давления на русских, чтобы они сели за стол переговоров
    - предположил экс-офицер разведки США Крис Чиввис.

    Здравое рассуждение отставника и не лишено смысла для США с учётом, что для них это задача минимум.
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:53
    0
    Захват Крыма не возможен, для это надо уничтожить всю остальную Россию. Есть желающие рискнуть ?
    1. Подкидыш
      Подкидыш Сегодня, 13:04
      +2
      А Херсон это же другое? Верно???????????????
      1. Подкидыш
        Подкидыш Сегодня, 13:06
        0
        Или нет. Что то я запутался . ........................
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:03
    0
    Они могут полагать, что есть смысл держать Крым под угрозой для оказания давления на русских, чтобы они сели за стол переговоров
    Крым, как разменная монета.
  6. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 13:08
    0
    Эрих фон Манштейн полгода пытался с миллионной армией в 1941-м. Крым взять...
    Чуть кампанию не завалил,треть своих людей положил...
    И тут Зеля, на белом коне с шашкой в руке, через Перекоп идёт...
    И Путин - лапки кверху...
    Они там что все курят? wink
    1. Комментарий был удален.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:13
    0
    Должностные лица США не желают в полной мере поддерживать амбиции Киева в Крыму
    На словах возможно, а на деле ох как бы хотели иметь свою базу в Севастополе и наказать Россию. Но шишь вам, закатывайте губу обратно.
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:14
    +1
    комментируя данный вопрос, стараются использовать обтекаемые и туманные формулировки.

    через которые четко прослеживаются хотелки и слюни по Крыму....
  9. Галеон
    Галеон Сегодня, 13:17
    +2
    Хилл - газета центристского толка тираж 24000 экземпляров. Для сравнения, тираж Нью-Йорк Таймс - 1375000, Вашингтон Пост - 545000, Бостон Глоб - 245000.
    Это так нам подают общественные настроения в США. request
  10. solar
    solar Сегодня, 13:19
    0
    Варианты разные могут быть.
    Может, не хотят Украину обнадеживать, может, не хотят себя в угол загонять обещаниями.
    А может, не хотят раздражать Россию раньше времени (чтобы не провоцировать новую волну мобилизации, к примеру), а сами для себя все уже давно решили, но открыто об этом скажут только когда появится реальная возможность украинцам входа в Крым. Судя по нарастанию поставок вооружения, последний вариант для них характерен- сообщать в последний момент, а то и задним числом.
  11. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:24
    0
    А Белому дому до Крыма всегда было фиолетово.
    В отличие от Даунов стрит.
    Вот для этих... Крым всегда был недоступным призом.
  12. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 13:46
    0
    А нам до какой лампочки что там Вашингтон скажет про Крым, какая там позиция у них будет. Нужно РФ просто доносить до всех этих ястребов что их может ожидать, особенно исполнителей в лице властей Украины. Но пока красные линии и жесты доброй воли имеем что имеем.