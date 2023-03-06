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Военкор рассказал о том, почему ВСУ будет сложно стать армией НАТО

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Военкор рассказал о том, почему ВСУ будет сложно стать армией НАТО

Запад продолжает пытаться «трансформировать» украинскую армию, переводя ее на стандарты Североатлантического альянса. При этом в Киеве уже называют ВСУ полноценной армией НАТО, несмотря на то, что до вступления страны в блок еще далеко.


Между тем, по мнению российского военкора Александра Сладкова, вооруженным силам Украины не хватает самого важного элемента, без которого превращение в полноценную армию НАТО выглядит невозможным.

В своем ТГ-канале эксперт пишет, что ВСУ сегодня действительно стремительно переходят на стандарты альянса. В частности, проходят обучение у западных инструкторов, меняют уставы, переходят на натовское вооружение и системы управления войсками.

В то же время, со слов Сладкова, когда речь заходит об армиях Североатлантического альянса, то в первую очередь подразумевается боевой дух и индивидуальная подготовка военных, а уже потом их оснащение.

В случае же с Украиной, по мнению военкора, ее войско, собранное путем принудительной мобилизации и использующее заслоны из мобилизованных в ходе отступления, не отличается высоким профессионализмом и мотивацией.

Сладков отметил, что мобилизационный ресурс Украины почти исчерпан, а создать профессиональную армию по стандартам НАТО из людей, не отличающихся хорошим здоровьем и достойными морально-волевыми качествами, едва ли удастся.

В завершение российский военкор отметил, что, как вариант, Киев мог бы привлекать на службу наемников, пообещав высокое финансовое вознаграждение. Однако, по мнению Сладкова, «солдаты удачи» — это также ресурс не бесконечный.

Кроме того, как выразился эксперт, в ВСУ можно было бы расширить перечень воинских специальностей для женщин, но весьма сомнительно, что таким образом Киев сможет довести уровень своих пехотинцев до показателя «англоговорящих» солдат.
Автор:
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26 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:56
    +7
    Ну и зачем это написано?
    Какая нами разница - дотянули они до стандарта НАТА или нет, они убивают и с этим надо что-то делать!
    Надо думать, что дотянули и нефиг успокаивать, что бы неожиданностей не было
    1. янек
      янек Сегодня, 14:00
      +11
      Запад признает ВСУ, любимой женой!)
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:00
      +1
      Нужно закончить СВОйну до достижения ВСУ НАТОвского стандарта ! soldier
    3. Aken
      Aken Сегодня, 14:09
      +4
      Поддерживаю. Хрень полная. Какой смысл привязывать сиюминутную ситуации к стратегическим задачам.
      Стандарт НАТО - это не выправка, это мозги.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 14:14
        +1
        Стандарт НАТО - это не выправка, это мозги

        стандарт НАТО это попытка унифицировать разношёрстное, а боевой дух не приведёшь к общему знаменателю
      2. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 14:15
        +3
        Военкор рассказал о том, почему ВСУ будет сложно стать армией НАТО
        такая национальность" военкор" появилась,зачастую "калаш" не державшие, что за времена...
      3. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 15:14
        +1
        Это не хрень, а просто бизнес. Военкоры получают с кол-ва репортажей, статей и заметок.
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:03
    -1
    какая разница что там будет тут тока одно победитель напишет историю !
  3. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 14:04
    +5
    ХПП в действии.
    Учитель президента Ельцин разделил страну, теперь Кремль ему цветы ежегодно, Киев бомбят, а "ВСУ стремительно переходят на стандарты альянса".
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:06
    +14
    В случае же с Украиной, по мнению военкора, ее войско, собранное путем принудительной мобилизации и использующее заслоны из мобилизованных в ходе отступления, не отличается высоким профессионализмом и мотивацией.

    Сладков, не надоело писать про то какие они ущербные, такие ущербные, что второй год без профессионализма и мотивации воюют с мотивированными профессионалами.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:16
      +1
      второй год без профессионализма и мотивации воюют с мотивированными профессионалами

      НАТОвцы, по оценкам ВагнерОв стойко, дерутся
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:19
      +4
      Что эти с "исчерпанным мобресурсом" все мобилизуются и мобилизуются.Кого то даже обучают за бугром,ну,а остальные упираются рогом на фронте.Не рановато стали "цыплят считать"?
    3. Розмари
      Розмари Сегодня, 14:44
      +1
      Цитата: Konnick
      Сладков, не надоело писать про то какие они ущербные, такие ущербные, что второй год без профессионализма и мотивации воюют с мотивированными профессионалами.

      Причем никакого когнитивного диссонанса в голове - если они не отличается достойными морально-волевыми качествами, мотивацией, профессионализмом, и даже хорошим здоровьем, то почему до сих пор не взят Киев?

      Пригожин поступает гораздо умнее, когда говорит что ВСУ достойный враг - чем враг сильнее, тем славнее победа.
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:14
    -1
    Bis die Frage einer Nato-Mitgliedschaft der Ukraine tatsächlich beantwortet werden kann, wird es mit etwas Glück keine ukrainische Armee mehr geben...!!!
  6. spirit
    spirit Сегодня, 14:17
    +4
    Сладков окончательно скатился в говорящую голову пропаганды.
    мобилизованных в ходе отступления, не отличается высоким профессионализмом и мотивацией

    Украина пускает самые неподготовленные части в оборону на мясо , одновременно готовя в тылу самые боеспособные части для атаки . Но товарищу это не интересно ,что "кормящий" скажет то и будет балакать.
  7. al3x
    al3x Сегодня, 14:19
    +7
    Что за сладкое самоуспокоение? На натовское вооружение они семимильными шагами переходят, авиация на подходе, потом что? Флот? Воюющая армия становится более профессиональной, подготовленной, как наша так же их. Тот кто вчера ничего не умел, через время уже подготовленный воин, если выжил. А воевать и на войне выживать человека во всё времена умели и будут обучать.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:25
    +4
    Сладкова, когда речь заходит об армиях Североатлантического альянса, то в первую очередь подразумевается боевой дух и индивидуальная подготовка военных, а уже потом их оснащение.

    Оставьте Украину еще нет на 10 и будет у нее дух и еще какой . Посмотрите как промыли мозги населению и так же создадут новую армию.Найдут своего Геббельса и тот им будет дуть в уши сутками ,про избранность миссии украинства .
  9. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 14:26
    +4
    Странный какой-то "военкор". Получается что раз они армией стать не могут, то все - расслабились и пойдем по домам что-ли? К чему это было сказано, лишь бы что-то сболтнуть
  10. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 14:30
    +1
    ВСУ сегодня действительно стремительно переходят на стандарты альянса.
    А кремлю невтерпеж замириться. Это будет уже откровенное предательство интересов России.
  11. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 14:35
    0
    Сладков дал волю фантазии:
    несмотря на то, что до вступления страны в блок еще далеко.

    а между тем даже так говорить -- вредительство. Украина не будет в НАТО НИ-КОГ-ДА! Вот как надо говорить.
  12. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 14:37
    0
    К сожалению, эти рассуждения "эксперта"-военкора стоят не особенно дорого просто потому, что ВСУ показали свою жизнеспособность именно в связке с НАТО...
  13. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:45
    0
    Сказал не в попад, мобики орков без какой либо подготовки на порядок сильнее самых подготовленных военных НАТО. Нам поэтому и не страшны натовские военные, они не будут воевать до последнего все войны которые они вели подтвердили это. Если не разбомбомблены позиции противника они тупо сидят и ждут, та же фалуджа стертая до основание и под абсолютным превосходством над иракцами показала как они воюют. Нет ни каких чудес в натовской системе, только наличие связи и высокоточного оружия вот и все превосходство. Тем же туарегам в Мали дай это, они французов выперли бы за несколько дней. Поэтому нам важно утилизировать мясо орков, что б сколько не вооружай их не было у них возможностей что то против нас сделать.
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:46
    0
    Действительно, дух ВСУ достаточно высок. Это факт. А, каким образом это достигается режимом бандеровцев, вопрос другой и не столь важный. Потому что кровь наших ребят проливается настоящая. У них - война и соответствующая обработка населения. Причем довольно эффективная. У нас -СВО. И, полное благодушие.
  15. жарофф
    жарофф Сегодня, 15:17
    +2
    Глупость.По факту,укровойско сейчас самое опытное. ВСУ единственная армия которая воюет здесь и сейчас. Да,принимая помощь стран НАТО,но на поле боя, на ЛБС всё -таки укровойско.
  16. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 15:22
    0
    Очередная статья-умозаключение Сладкова, на тему "ВСУ слабаки, наши ого-го!" Можно так на целую книгу уже насобирать. Что же победить все не можем?!
    Можно еще вдохновение из Швейка подчерпнуть
    По поводу ситуации, создавшейся в связи с объявлением Италией войны, генерал заявил, что как раз в отхожих местах — наше несомненное преимущество в итальянской кампании. Победа Австрии явно вытекала из отхожего места.
  17. Я_Ков
    Я_Ков Сегодня, 15:32
    0
    Статья, если честно, - бред сивой кобылы, включая бред военного корреспондента.