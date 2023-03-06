Военкор рассказал о том, почему ВСУ будет сложно стать армией НАТО

Запад продолжает пытаться «трансформировать» украинскую армию, переводя ее на стандарты Североатлантического альянса. При этом в Киеве уже называют ВСУ полноценной армией НАТО, несмотря на то, что до вступления страны в блок еще далеко.
Между тем, по мнению российского военкора Александра Сладкова, вооруженным силам Украины не хватает самого важного элемента, без которого превращение в полноценную армию НАТО выглядит невозможным.
В своем ТГ-канале эксперт пишет, что ВСУ сегодня действительно стремительно переходят на стандарты альянса. В частности, проходят обучение у западных инструкторов, меняют уставы, переходят на натовское вооружение и системы управления войсками.
В то же время, со слов Сладкова, когда речь заходит об армиях Североатлантического альянса, то в первую очередь подразумевается боевой дух и индивидуальная подготовка военных, а уже потом их оснащение.
В случае же с Украиной, по мнению военкора, ее войско, собранное путем принудительной мобилизации и использующее заслоны из мобилизованных в ходе отступления, не отличается высоким профессионализмом и мотивацией.
Сладков отметил, что мобилизационный ресурс Украины почти исчерпан, а создать профессиональную армию по стандартам НАТО из людей, не отличающихся хорошим здоровьем и достойными морально-волевыми качествами, едва ли удастся.
В завершение российский военкор отметил, что, как вариант, Киев мог бы привлекать на службу наемников, пообещав высокое финансовое вознаграждение. Однако, по мнению Сладкова, «солдаты удачи» — это также ресурс не бесконечный.
Кроме того, как выразился эксперт, в ВСУ можно было бы расширить перечень воинских специальностей для женщин, но весьма сомнительно, что таким образом Киев сможет довести уровень своих пехотинцев до показателя «англоговорящих» солдат.