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Французская пресса: ЕС планирует подключить к закупкам оружия для Украины не входящие в союз страны

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Французская пресса: ЕС планирует подключить к закупкам оружия для Украины не входящие в союз страны

Согласно одобренному Брюсселем плану по стимулированию военных поставок Украине, Евросоюз планирует подключить к закупкам оружия для обеспечения украинской армии страны, не входящие в это межгосударственное объединение.


Как сообщает французское издание El Pais, этот шаг обусловлен растущей необходимостью обеспечения условий для увеличения потенциала европейской оборонной промышленности, столкнувшейся с затруднениями в процессе рационализации производства.

Сообщается, что предложение сосредоточено в первую очередь на закупках 155-миллиметровых дальнобойных артиллерийских систем, однако предполагается, что следующим шагом будет поставка Киеву 120-миллиметровых боеприпасов для минометов.

Чтобы сделать закупки вооружений более привлекательными для поставщиков, Еврокомиссия предложила новую схему, при которой продавцам предполагается выплачивать до 90 процентов от стоимости отправленных украинской армии боеприпасов и вооружений.

Ранее сообщалось, что оружейные предприятия Южной Кореи получили миллиардную прибыль на поставках вооружений в Европу в связи с конфликтом на Украине. В течение прошлого года оружейный экспорт из Южной Кореи вырос на 140 процентов и достиг 17,3 миллиардов долларов. Основную долю южнокорейского оружейного экспорта составили поставки Польше для возмещения вооружений, переданных Украине, танков, гаубиц, истребителей и систем РСЗО на общую сумму 12,4 миллиарда долларов.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Republic of Korea Armed Forces
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10 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:12
    0
    у Зе на посылках?.... люди добры, помажите, патроны в шапку полажите... wassat
  2. кредо
    кредо Сегодня, 13:15
    0
    Теперь понятно почему США так хотят подчинить себе Китай или уничтожить его физически.
    Они понимают, что став таким же мощным в военном и промышленном плане, являясь при этом независимым и обладающим передовыми разработками в разных областях нашей жизни, китайцы смогут точно так же как сейчас американцы диктовать условия другим странам, выгодные для себя и своей политики.

    Не знаю имеют ли китайцы в планах занять место США по всем направлениям, но янки уже загодя считают такой ход реальным и именно с этой мыслью намереваются отрезать Китай от ресурсов России, обкладывая Россию со всех сторон своими военными базами и создавая очаги напряжения по всему периметру российских границ.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:20
    +1
    Вся Европа в поте лица работает исключительно на Украину понимая, что во вред себе, но гордясь этим, как "сплоченностью как никогда" против России и "солидарностью" в борьбе с ней. Понятно, что одному (одной стране) умирать страшновато, а так хоть впечатление, что не один. Одним словом ушлепки. А кого кроме РК, которая и так продает оружие в Европу, хотят привлечь не написали.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:27
      0
      Есть мнение, что гейропа так и так вкатывалась в кризис, который затрагивал многие сферы самой гейропы и отдельных стран...
      Им необходимы дешёвые ресурсы, новые, подконтрольных только им, рынки сбыта и т. п.
      Они, все ещё надеяться выкрутится, за счёт других, за счёт нас, в. т. ч.
      Привыкли они делать именно так...
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:26
    +1
    [Zuvor wurde berichtet, dass südkoreanische Rüstungsunternehmen im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine mit Waffenlieferungen nach Europa einen Milliardengewinn erzielten. Im vergangenen Jahr sind die südkoreanischen Waffenexporte um 140 Prozent auf 17,3 Milliarden Dollar gestiegen. Der Großteil der südkoreanischen Waffenexporte waren Lieferungen nach Polen als Ausgleich für Waffenlieferungen in die Ukraine, Panzer, Haubitzen, Jäger und MLRS-Systeme für insgesamt 12,4 Milliarden US-Dollar.][/quote]

    Ein Grund mehr, sich seitens Russlands der umfangreichen Militärhilfe
    auch und gerade von Nord-Korea zu bedienen...!!

    Die Schwester von Kim jong-un bettelt förmlich darum, Russland im
    Kampf gegen den von den USA angezettelten Krieg in der Ukraine
    zur Seite zu stehen!
    Kim hat sicher ein noch umfangreicheres Arsenal an kleineren,
    nuklearen Bomben jeder Größe und er und seine Schwester hassen
    die USA noch weit mehr, selbst als Russland...!! SOLCHE zu allem
    entschlossenen Verbündeten braucht Russland und auch die
    Nord-Koreanischen Kämpfer sind allesamt professionelle
    Berufssoldaten, die ebenfalls darauf brennen, den US-Schweinen
    mal SO RICHTIG eine zu verbraten...!!!!!
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:31
    0
    ЕС ищет доноров для тела окраины......., Южная Корея, судя по высказываниям своего руководства, не горит желанием, тем более рядом с Северным соседом.....
  6. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 13:31
    0
    Вот это развернулись корейцы... Фабрика мира по всем направлениям.
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:33
    0
    Чтобы сделать закупки вооружений более привлекательными для поставщиков, Еврокомиссия предложила новую схему, при которой продавцам предполагается выплачивать до 90 процентов от стоимости отправленных украинской армии боеприпасов и вооружений.

    Обещают платить 90 за то, что стоит 100? Офигеть какая выгодная и привлекательная схема! Лично мне как продавцу (как и любому продавцу) бы привлекательным - чтобы мне выплачивали не 90 процентов от стоимости моего товара, а 100!!!
    1. Не_боец
      Не_боец Сегодня, 13:35
      0
      Там норма прибыли явно не 10% а больше. Так что даже если норма прибыли 11% то уже выгодно :)
  8. Aken
    Aken Сегодня, 13:45
    0
    Полагаю, Южные корейцы должны поделиться прибылью с нами.