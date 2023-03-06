Французская пресса: ЕС планирует подключить к закупкам оружия для Украины не входящие в союз страны

Согласно одобренному Брюсселем плану по стимулированию военных поставок Украине, Евросоюз планирует подключить к закупкам оружия для обеспечения украинской армии страны, не входящие в это межгосударственное объединение.
Как сообщает французское издание El Pais, этот шаг обусловлен растущей необходимостью обеспечения условий для увеличения потенциала европейской оборонной промышленности, столкнувшейся с затруднениями в процессе рационализации производства.
Сообщается, что предложение сосредоточено в первую очередь на закупках 155-миллиметровых дальнобойных артиллерийских систем, однако предполагается, что следующим шагом будет поставка Киеву 120-миллиметровых боеприпасов для минометов.
Чтобы сделать закупки вооружений более привлекательными для поставщиков, Еврокомиссия предложила новую схему, при которой продавцам предполагается выплачивать до 90 процентов от стоимости отправленных украинской армии боеприпасов и вооружений.
Ранее сообщалось, что оружейные предприятия Южной Кореи получили миллиардную прибыль на поставках вооружений в Европу в связи с конфликтом на Украине. В течение прошлого года оружейный экспорт из Южной Кореи вырос на 140 процентов и достиг 17,3 миллиардов долларов. Основную долю южнокорейского оружейного экспорта составили поставки Польше для возмещения вооружений, переданных Украине, танков, гаубиц, истребителей и систем РСЗО на общую сумму 12,4 миллиарда долларов.