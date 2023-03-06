Американские сенаторы разрабатывают законопроект, запрещающий использование иностранных соцсетей в госучреждениях. Об этом сообщил председатель спецкомитета по разведке Сената Конгресса США от Штата Вирджиния, демократ Марк Уорнер. Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, запрет распространится и на китайский сервис TikTok.
Вот что высказал по этому поводу законодатель в эфире программы Fox News Sunday:
Представители социальной сети TikTok получают данные американских граждан, не обеспечивая, тем самым, их безопасность. В этой связи я выражаю крайнюю обеспокоенность в том, что это приложение может выступать в качестве инструмента пропаганды
Как уточнил Уорнер, законопроект будет представлен уже на этой неделе.
Отметим, что на прошлой неделе комитет Палаты представителей по иностранным делам Конгресса США одобрил проект закона, позволяющий президенту Джо Байдену наложить запрет на работу в стране данной платформы. В итоге, документ поддержали 24 конгрессмена, в то время как 16 выступили против.
В МИД КНР отреагировали на действие американских властей, призвав их проявлять уважение к рыночным принципам и перестать оказывать давление на китайские компании.
Как сообщал новостной портал CNBC, остановить работу TikTok не так уж и просто, а потому, американским конгрессменам придётся проделать немало работы в этом направлении. Помимо одобрения законопроекта Сенатом, его должен будет затем подписать ещё и глава американского государства, который вправе как поддержать, так и ветировать его.
Напомним, что законопроект о запрете социальной сети TikTok впервые был внесён в американский парламент в декабре прошлого года. Он также предусматривает и возможное введение рестрикций в отношении медиакомпаний, подконтрольных Китаю и России и другим государствам. Как отмечали авторы законодательной инициативы, необходимость в этом вызвана риском утечки личных данных американцев с тем, чтобы впоследствии вести за ними наблюдение, в чём якобы как раз и заинтересована Коммунистическая партия Китая (КПК). Также запрет может затронуть и китайскую компанию-разработчика данной платформы ByteDance.
В китайских СМИ, комментируя запретительную меру, отметили:
Видимо, Вашингтон привык судить по себе, так как именно он и ведёт слежку по всему миру с помощью возможностей американских соцсетей и мессенджеров.