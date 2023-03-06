Представители социальной сети TikTok получают данные американских граждан, не обеспечивая, тем самым, их безопасность. В этой связи я выражаю крайнюю обеспокоенность в том, что это приложение может выступать в качестве инструмента пропаганды

Видимо, Вашингтон привык судить по себе, так как именно он и ведёт слежку по всему миру с помощью возможностей американских соцсетей и мессенджеров.