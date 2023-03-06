Сотрудники военкоматов Одессы обзавелись электросамокатами, чтобы более оперативно раздавать повестки

Мобилизационные мероприятия на Украине продолжаются. При этом методы, которые используются военкоматами для набора новых солдат в ряды ВСУ, порой напоминают «театр абсурда».За последние несколько месяцев в Сети можно было встретить массу видео, на которых военкомы использовали различные хитрости, чтобы «поймать» военнообязанных. В частности, они устраивали «засады» на автомобильных стоянках, скрываясь в тонированном авто, а также «обилечивали» повестками на входе в метро, когда люди пытались укрыться там во время воздушной тревоги.Встречались и комичные случаи. Так, в Одессе военкомы ходили по квартирам вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Впрочем, в Интернете попадались ролики и с откровенно преступными действиями, в частности, избиением военнообязанных сотрудниками военкоматов.В то же время, ряд украинских СМИ недавно опубликовал информацию о том, что военкомов из нескольких областей отправили на фронт за невыполнение плана по мобилизации.Видимо, чтобы не повторить «печальную участь» своих коллег и повысить эффективность своей работы, сотрудники военкоматов в Одессе придумали ноу-хау. Они передвигаются по городу на электросамокатах, а это значит, что теперь «убежать от повестки» одесситам будет совсем непросто.Напоследок стоит отметить, что все вышеописанное было бы смешно, если бы не было так грустно. Украинских мужчин, которых ежедневно буквально «отлавливают» на улицах, отправляют на передовую без какой-либо подготовки.Мобилизованными бесконечно пополняют «изрядно потрепанные» части ВСУ на самых сложных направлениях, включая Артемовское. При этом в Киеве заявляют, что мобилизационный ресурс Украины достаточен, чтобы призвать столько солдат, сколько потребуется для достижения результата.