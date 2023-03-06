Министр обороны Украины усомнился в необходимости призыва на срочную службу

Глава украинского Минобороны Алексей Резников не исключил, что страна может обходиться без призыва на срочную службу в вооруженных силах.
В интервью одному из украинских изданий Резников усомнился в необходимости обязательной срочной службы в армии и предложил заменить ее на ежегодные армейские сборы со специальными курсами по военной специализации.
Резников также предложил ввести обязательные курсы военной подготовки для всех граждан, достигших 18-летнего возраста. В обучение предполагается включить такие дисциплины, как медицина, стрелковая подготовка, рытье окопов, а также боевое слаживание. После этого желающие будут вольны в выборе своей военной специальности, по которой впоследствии проходить ежегодные курсы.
Кроме того, глава украинского Минобороны предложил популяризировать "культуру тира", чтобы обучить всех граждан пользованию огнестрельным оружием, владение которым предполагается сделать легальным.
Резников выразил надежду на скорейшее завершение реформы, в рамках которой предполагается разрешить населению после прохождения соответствующей проверки иметь личное зарегистрированное огнестрельное оружие. Учитывая тот факт, что по оценкам Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время Украину захлестнула волна психических заболеваний, эта инициатива Резникова является, как минимум, спорной.
Осенью 2022 года украинский парламент поддержал законопроект об отмене призыва на срочную военную службу на период действия в стране военного положения, введенного после начала российской спецоперации на Украине.