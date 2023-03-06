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Киев перебрасывает к Артёмовску стратегические резервы с бронемашинами Panthera T6

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Киев перебрасывает к Артёмовску стратегические резервы с бронемашинами Panthera T6

Сражение за донецкий город Артемовск (он же Бахмут) становится все ожесточеннее, а позиции ВСУ - все слабее. Чтобы как-то выправить ситуацию, Киев перебрасывает в район Артемовска новые резервы.


В соцсетях появились кадры движущейся в сторону города колонны ВСУ, состоящей из бронемашин Panthera T6.

По некоторым данным, эта бронетехника входит в состав недавно сформированных 47-й и 88-й механизированных бригад ВСУ, которые, вероятно, будут задействованы в боях за Бахмут. Таким образом, ВСУ вводит в бой свои стратегические резервы.

А вчера в сети появились кадры с железнодорожной станции Ступки, что на севере Артёмовска, с первой захваченной российскими военными бронемашиной Panthera.

Украина получила бронеавтомобили Panthera T6, которые производятся в Объединенных Арабских Эмиратах, в конце прошлого года и теперь решила ввести их в действие. Информации о том, сколько подобных бронемашин было передано Киеву, и какая конкретно страна их поставила, нет.

Если учесть функции данных бронемашин, которые созданы для выполнения таких задач, как патрулирование, охрана конвоев, транспортировка войск, то резервы могут быть задействованы как для формирования новой линии обороны ВСУ, так и для оказания содействия выводу гарнизона из Бахмута. В принципе, одно другому не мешает.

Автор:
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30 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:42
    +7
    Противник, видимо, попытается деблокировать гарнизон, или продлить его агонию. Собственно , рецепты у киевского клоуна те же, что у его пробораза-гитлера. Сам же сделал из Артёмовска символ-"фортецию бахмут" про которую понаписали песен, а теперь будет удерживать ее до последней возможности, даже в ущерб военной целесообразности.
    Кстати вояки из 6-й армии Паулюса, сдавшиеся в Сталинграде потом использовались на восстановлении на стройках народного хозяйства в Советском Союзе. Так вот из пленных шумеров, можно тоже формировать саперно-инженерные группы-пусть снимают мины и расчищают завалы на благо восстановления Донбасса. Работа трудная и смертельно опасная-так вот пусть и искупают вину.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:47
      -1
      Цитата: голос_разуma
      Противник, видимо, поптыеетася дебокировать гранизон, или продлить его агонию.

      Сообщение проходит по длине, но полезной инфы не несёт. hi
      1. Прокоп_Свинин
        Прокоп_Свинин Сегодня, 15:30
        0
        Похоже, посты ему пишет чатбот. Поэтому, выходит такая бессмыслица на заданную тему. И так быстро.
    2. алексей_444
      алексей_444 Сегодня, 14:59
      -6
      Из орков не получится, немцы то исполнительные сказали будут делать, а орки коррупцию будут разводить, в Европу их надо вывозить, пусть там портят порядок.
    3. kaufman
      kaufman Сегодня, 15:01
      +3
      Гарнизон не заблокирован . Проводят ротации , спокойно посещают высшие офицеры. Пригожин говорит о 40% территории под контролем.
      Теперь по хорошему нужны новости о наших вводимых резервах .
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 15:06
        +1
        Судя по всему отдают участок города за речкой (где улица Лумумбы, заводы и промка).
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 15:13
        +3
        Цитата: kaufman
        Теперь по хорошему нужны новости о наших вводимых резервах .

        Шойгу, пока инспектирует строительство жилья... А, Герасимов молчит... уже год. winked
      3. Карат
        Карат Сегодня, 15:26
        +2
        Цитата: kaufman
        Гарнизон не заблокирован


        Физически нет, но оставшийся кусок выхода простреливается.

        Цитата: kaufman
        Проводят ротации


        В сутки 300-500 человек прибывает в Артёмовск и приближенно столько же в сутки убывает к Бандере. Странная ротация не находите?

        Цитата: kaufman
        спокойно посещают высшие офицеры.


        Из Артёмовска уже свалили старшие офицеры. Тогда к кому ездят высшие? Сдается мне, что дальше Часов Яра они не ездят.
        1. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 15:38
          +2
          Цитата: Карат
          Из Артёмовска уже свалили старшие офицеры. Тогда к кому ездят высшие? Сдается мне, что дальше Часов Яра они не ездят.

          Да-да... я вот тоже высказывал такое же предположение - что помпезный "приезд в Бахмут Сырского" был заснят не дальше Часова Яра или Курахово.
      4. qqqq
        qqqq Сегодня, 15:35
        0
        Цитата: kaufman
        Теперь по хорошему нужны новости о наших вводимых резервах .

        Рано, резервы должны в первую очередь завязнуть в боях, а не просто стать вторым эшелоном, ну и желательно истончиться.
      5. vitvit123
        vitvit123 Сегодня, 15:47
        0
        Хоть кто-то реально смотрит на ситуацию !
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:46
    +3
    Киев перебрасывает к Артёмовску стратегические резервы с бронемашинами Panthera T6
    . Да ладно, куда такой пепелац сможет проехать? Там чернозем, чутка дождём брызнет и , полная засада для любого броневика... там на гусянках не везде проехать можно.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:56
      +3
      rocket757 hi, согласен особенно в самом начале распутицы, МТЛБ реально выручает и тащит.
  3. литий17
    литий17 Сегодня, 14:54
    +5
    На видео насчитал 8 машин, и за автобусом может быть столько же. Это в принципе маловато будет, да и машинки эти не для боя. Мне вот что любопытно, наши заявляют что все дороги простреливаются, а толку от этого что то не видно, гоняют хлопчики туда и обратно! То Бахмут мы блокировали, то может его в марте-апреле.... Ничего непонятно, украинские репортеры ведут трансляции из города, его навещают всякие командующие, глядишь и Зеленский появится... Интернет там работает весьма шустро, есть видео как и кухня готовит пищу и развозит по позициям. Странная война!
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 15:20
      +2
      Цитата: литий17
      Мне вот что любопытно, наши заявляют что все дороги простреливаются, а толку от этого что то не видно, гоняют хлопчики туда и обратно!


      Может в этом причина:

      #1315 Сообщение от Пригожина Евгения Викторовича:

      «5.03.2023 написал письмо к командующему группировкой СВО о срочной необходимости выделения боеприпасов. 6.03 в 8 часов утра моему представителю в штабе аннулировали пропуск и запретили ему доступ в штаб группировки. Продолжаем громить ВСУ под Бахмутом».


      т.е. если недостаток боеприпасов, то логично что огневой контроль будет ослабевать... а физически мы не все дороги блокируем, вот и выходит что ВСУшники катаются "туда и обратно".
    2. vitvit123
      vitvit123 Сегодня, 16:05
      0
      Это не война странная , это кто-то кому-то пургу гонит !
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:58
    +1
    Скорее эвакуацию НУЖНЫХ (те что там остались) готовят поэтому и гонять подобные шушпанцеры.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:05
      0
      Скорее эвакуацию НУЖНЫХ (те что там остались) готовят

      заморские воины давно оттуда чухнули - в первых рядах
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 16:02
        0
        ivan1979nkl hi, так там принцып простой, есть ОЧЕНЬ НУЖНЫЕ их вывезли первыми, есть НУЖНЫЕ этих отвели недавно, а есть такие "нужные" типа вывезли хорошо, не вывезли ну и с вами.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:26
      0
      Цитата: Ропот 55
      Скорее эвакуацию НУЖНЫХ (те что там остались) готовят поэтому и гонять подобные шушпанцеры.

      Киев уже заявил, что продолжит оборону Бахмута.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 15:57
        0
        мордвин 3 hi, так я и не спорю, только вот те кто будут его защищать и те кого оттуда вывели, две большие разницы.
  5. Canecat
    Canecat Сегодня, 15:01
    +3
    резервы могут быть задействованы как для формирования новой линии обороны ВСУ, так и для оказания содействия выводу гарнизона из Бахмута. В принципе, одно другому не мешает.

    А есть и третье... Артемовск могут держать до начала попытки контрнаступа, загоняя туда необстрелянное мясо. И сдача Артемовска бандерлогами с неимоверными потерями, просто померкнет на фоне успехов в прорыве на Мелитополь или где то в другом месте. Так было не единожды в тактике ВСУ.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:10
      -1
      Цитата: Canecat
      резервы могут быть задействованы как для формирования новой линии обороны ВСУ, так и для оказания содействия выводу гарнизона из Бахмута. В принципе, одно другому не мешает.

      А есть и третье... Артемовск могут держать до начала попытки контрнаступа, загоняя туда необстрелянное мясо. И сдача Артемовска бандерлогами с неимоверными потерями, просто померкнет на фоне успехов в прорыве на Мелитополь или где то в другом месте. Так было не единожды в тактике ВСУ.

      Так ВСУ сами об этом говорят не скрывая.
    2. Gpn27
      Gpn27 Сегодня, 15:20
      +2
      47-я и 88-я бригады вроде и не мясо. Они готовились для наступления. Если в Бахмут вводятся новые резервы от укров, то и наши будут подтягивать свои. Прям Верден получается.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 15:40
        0
        Цитата: Gpn27
        47-я и 88-я бригады вроде и не мясо. Они готовились для наступления. Если в Бахмут вводятся новые резервы от укров, то и наши будут подтягивать свои. Прям Верден получается.


        В статье пишется, что в район Бахмута, а не в Бахмут. А это как говорят евреи две большие разницы.
  6. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 15:01
    +6
    Снова появились сообщения о проблемах у Вагнера с получением боеприпасов. Может, уринцы что-то об этом знают наперед, поэтому спокойно засылают новые части в Бахмут.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:08
      0
      Цитата: Прокоп_Свинин
      Может, уринцы что-то об этом знают наперед, поэтому спокойно засылают новые части в Бахмут.

      Натовская разведка для них работает как часы.
  7. Теренин
    Теренин Сегодня, 15:07
    +2
    Цитата: литий17
    Ничего непонятно, украинские репортеры ведут трансляции из города, его навещают всякие командующие, глядишь и Зеленский появится... Интернет там работает весьма шустро, есть видео как и кухня готовит пищу и развозит по позициям. Странная война!

    Год уже этот вопросы задаются, а в ответ тишина.
  8. Laksamana Besar
    Laksamana Besar Сегодня, 15:10
    +3
    Вот она какая, пантера:

    .....................
  9. next322
    next322 Сегодня, 15:20
    +1
    Как сказал Стрелков,странная военная операция тихо продолжается,Артемовск свободно посещают все кому не лень от украинцев, идут бесконечные колонны с вооружением,зато единственная дорога в город под контролем РФ и полностью простреливается..