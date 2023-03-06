Киев перебрасывает к Артёмовску стратегические резервы с бронемашинами Panthera T6

Сражение за донецкий город Артемовск (он же Бахмут) становится все ожесточеннее, а позиции ВСУ - все слабее. Чтобы как-то выправить ситуацию, Киев перебрасывает в район Артемовска новые резервы.В соцсетях появились кадры движущейся в сторону города колонны ВСУ, состоящей из бронемашин Panthera T6.По некоторым данным, эта бронетехника входит в состав недавно сформированных 47-й и 88-й механизированных бригад ВСУ, которые, вероятно, будут задействованы в боях за Бахмут. Таким образом, ВСУ вводит в бой свои стратегические резервы.А вчера в сети появились кадры с железнодорожной станции Ступки, что на севере Артёмовска, с первой захваченной российскими военными бронемашиной Panthera.Украина получила бронеавтомобили Panthera T6, которые производятся в Объединенных Арабских Эмиратах, в конце прошлого года и теперь решила ввести их в действие. Информации о том, сколько подобных бронемашин было передано Киеву, и какая конкретно страна их поставила, нет.Если учесть функции данных бронемашин, которые созданы для выполнения таких задач, как патрулирование, охрана конвоев, транспортировка войск, то резервы могут быть задействованы как для формирования новой линии обороны ВСУ, так и для оказания содействия выводу гарнизона из Бахмута. В принципе, одно другому не мешает.