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В Воронежской области произошла аварийная посадка вертолета Ми-8

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В Воронежской области произошла аварийная посадка вертолета Ми-8

В Павловском районе Воронежской области произошла аварийная посадка вертолета Ми-8. На месте происшествия работают специализированные службы.


Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В результате приземления машины повреждена линия электропередач, но теперь она снова находится в рабочем состоянии. Один из источников утверждает, что именно ЛЭП стала причиной возникновения аварийной ситуации. Вертолет якобы зацепился за нее лопастями, после чего экипаж принял решение совершить аварийную посадку для проверки повреждений.

Очевидцы наблюдали вспышку в момент касания проводов лопастями машины. Затем она сделала круг и, выбрав подходящее место, совершила посадку.

Источник, сообщение которого приводит местный паблик в соцсетях «Мой и твой Воронеж», утверждает, что Ми-8 принадлежит военным, но официальной информации о том, какому конкретно ведомству он принадлежит, пока не поступало.

Глава Воронежской области утверждает, что здоровью и жизни местных жителей ничего не угрожает. В этом сомневаться не приходится, так как приземление произошло вне населенных пунктов на берегу реки Дон. Собственно, в данной ситуации удалось избежать жертв, разрушений и прочих катастрофических последствий. Члены экипажа также в полном порядке.

Все обстоятельства произошедшего пока не известны. Поэтому мы еще не знаем, связана ли причина происшествия с неправильными действиями экипажа, либо имел место отказ техники.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:45
    +2
    Все живы-самое главное.Такие столкновения с ЛЭП встречаются
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 14:55
      +2
      Над рекой он низко шёл и порвал провод ЛЭП.


      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 15:30
        -1
        А почему на фото вертолёты с украинскими опознавательными знаками?
  2. Комментарий был удален.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:01
    0
    Невольно уже подозреваешь диверсии везде. Человеческий фактор, он всегда присутствует.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:05
      -1
      Вроде нормально долетел и сел...А вспышка была, далеко, не разглядеть....
      1. faiver
        faiver Сегодня, 15:22
        0
        А вспышка была
        - возможно блик от солнца на остеклинении, на родительской даче на Дону регулярно наблюдал учебные занятия вертолетчиков...
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:07
      +1
      Человеческий фактор, он всегда присутствует

      фактор проводов
    3. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 15:35
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Невольно уже подозреваешь диверсии везде. Человеческий фактор, он всегда присутствует.

      Ага... У нас в таком случае всегда говорили: - Где раздолбай, там и несчастье!
      Собственно там не слово раздолбай, немного другое laughing , но кому надо - догадается!
  4. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 15:31
    -2
    На ЛЭП шары красные для птиц и прочих вертолётов имеются. Неужели их сняли диверсанты и стёрли из полетной карты упоминания о ЛЭП? Может быть, но с трудом верится. Погода тоже нормальная была. Неужели - диверсия, а не ошибка чтения карты?
  5. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 15:42
    +1
    Сходят теперь всем экипажем в кассу.
  6. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 15:51
    0
    Во-первых, не аварийная, а вынужденная посадка.
    Во-вторых, зацепили не винтом, здесь дрова без вариантов, а классика жанра, входными устройствами двигателей.
    В-третьих, всем троим из экипажа нужно выписывать хороший пистон, чтобы смотрели куда летят, да правил пересечения линий электропередач не нарушали.
    В-четвёртых, отдельно по командиру вертолёта, после того родео что он устроил после зацепа его или вообще на землю списать, или дать ещё вторым пилотом полетать.