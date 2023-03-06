В Воронежской области произошла аварийная посадка вертолета Ми-8

В Павловском районе Воронежской области произошла аварийная посадка вертолета Ми-8. На месте происшествия работают специализированные службы.Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.В результате приземления машины повреждена линия электропередач, но теперь она снова находится в рабочем состоянии. Один из источников утверждает, что именно ЛЭП стала причиной возникновения аварийной ситуации. Вертолет якобы зацепился за нее лопастями, после чего экипаж принял решение совершить аварийную посадку для проверки повреждений.Очевидцы наблюдали вспышку в момент касания проводов лопастями машины. Затем она сделала круг и, выбрав подходящее место, совершила посадку.Источник, сообщение которого приводит местный паблик в соцсетях «Мой и твой Воронеж», утверждает, что Ми-8 принадлежит военным, но официальной информации о том, какому конкретно ведомству он принадлежит, пока не поступало.Глава Воронежской области утверждает, что здоровью и жизни местных жителей ничего не угрожает. В этом сомневаться не приходится, так как приземление произошло вне населенных пунктов на берегу реки Дон. Собственно, в данной ситуации удалось избежать жертв, разрушений и прочих катастрофических последствий. Члены экипажа также в полном порядке.Все обстоятельства произошедшего пока не известны. Поэтому мы еще не знаем, связана ли причина происшествия с неправильными действиями экипажа, либо имел место отказ техники.