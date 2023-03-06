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Пекин всерьёз встревожен усиливающимися геополитическими рисками из-за конфликтов между мировыми державами

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Пекин всерьёз встревожен усиливающимися геополитическими рисками из-за конфликтов между мировыми державами

В докладе, подготовленном правительством КНР касательно выполнения плана социально-экономического развития и опубликованном на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14 созыва, говорится о том, что Пекин всерьёз встревожен усиливающимися геополитическими и экономическими рисками из-за конфликтов между мировыми державами.


Сегодняшний мир подвергается кардинальным изменениям, каких ещё не знала планета, в то время как мы все входим в новый период потрясений и преобразований. Китай же, в свою очередь, начинает период развития, в котором помимо стратегических для него шансов, он сталкивается как с огромными для себя рисками, так и вызовами. Что касается обстановки, складывающейся на международной арене за последние 100 лет, то мы все являемся свидетелями усугубляющихся политических и экономических рисков, вызванных геополитическими играми крупных держав

– отмечается в докладе.

Также в документе не обошли вниманием и другие негативные факторы, такие как продовольственный и энергетический кризис, нарушение мировых логистических цепочек производства и поставок продукции, равно как и финансовая политика, проводимая развитыми странами. Всё это, как добавили в докладе, ведёт к снижению мирового экономического роста, что отрицательно сказывается на мировом финансовом рынке, создавая нестабильность, неопределённость и напряжённость на глобальном уровне.

Отметим, что нынешняя сессия ВСНП продлится вплоть до 13 марта. В ходе заседаний законодателям предстоит рассмотреть проект реформы Госсовета КНР, включая и поправки к закону в области законодательного права. По итогам сессий, как ожидается, пройдут перестановки в высшем руководстве страны.

Реформа предусматривает и возможность переизбрания в третий раз на пост председателя Китайской Народной Республики сроком на 5 лет действующего главу государства Си Цзиньпина. Будут утверждены и новые кандидатуры на пост председателя правительства, избраны председатели Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) и Постоянного комитета ВСНП, включая новые кандидатуры вице-премьеров, членов Госсовета, министров, председателя Народного банка Китая, руководителей Центрального военного совета страны, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры.
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10 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:43
    0
    В ходе заседаний законодателям предстоит рассмотреть проект реформы Госсовета КНР, включая и поправки к закону в области законодательного права.
    В китайской избушке,свои погремушки..
  2. Sniper
    Sniper Сегодня, 15:43
    +5
    Отсидеться за Великой Китайской стеной, не получится!
    1. янек
      янек Сегодня, 15:45
      +3
      Конфуцианство, понимаете-ли) воспитание им не позволяет встать в строй ,в борьбе с Западом!
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 15:46
      0
      Цитата: Sniper
      Пекин всерьёз встревожен усиливающимися геополитическими рисками из-за конфликтов между мировыми державами
      да ну...
    3. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 15:50
      -2
      Цитата: Sniper
      Отсидеться за Великой Китайской стеной, не получится!

      поясните. чего ради ? новые пустые города, аэропорты, метро... для кого ? для вас что ли?
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:45
    +1
    Пекин всерьёз встревожен усиливающимися геополитическими рисками из-за конфликтов между мировыми державами

    Так поднимайте войска по «Тревоге» и вперёд в районы сосредоточения...
    А Россия наоборот - спокойна, как удав после разговора с кроликом...
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:53
    +2
    Что шансов отсидеться на дереве у "мудрой" обезьяны всё меньше? Тигры подпирают и заставляют выбрать сторону!!! А как Пекину нехочется та, аж до чесотки.
  5. fif21
    fif21 Сегодня, 15:58
    +1
    Милошевич ( Югославия ) говорил Русским - уничтожат нас , потом уничтожат и Вас . Мы сейчас говорим ,что если США придавят Россию , следующим будет Китай. Почему ? США не потерпят другого лидера , кроме их . А для достижения этой цели не остановятся не перед чем . Дело времени . Желание избежать конфронтации не спасет . Будет или цветная революция или военные действия. hi
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:07
      0
      fif21 hi, в свете последних событий, я про Китай, в случае самого плохого исхода для нас, Пекин бегом помчиться ДОГОВАРИВАТЬСЯ с Вашингтоном, а не окопы рыть метнеться.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:59
    +1
    Пекин всерьёз встревожен усиливающимися геополитическими рисками из-за конфликтов между мировыми державами
    Что с миром происходит??? даже большие, не слабые ребя тревожатся и... впрочем, тревожатся, а дальше то что???