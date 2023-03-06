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Польская нефтеперерабатывающая компания намерена требовать от России компенсаций за прекращение поставок нефти

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Польская нефтеперерабатывающая компания намерена требовать от России компенсаций за прекращение поставок нефти

Одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Польши Orlen намерена потребовать от России выплат компенсаций за прекращение поставок нефти.


Как заявил глава компании Даниэль Обайтек в эфире польской радиостанции ZET, руководство компании в настоящее время собирается работать над этим вопросом. По словам Обайтека, выплата компенсаций предусмотрена в условиях заключенного договора, однако глава польской компании добавил, что не может об этом говорить.

Поставки российской нефти компании Orlen, осуществлявшиеся по нефтепроводу "Дружба", были прекращены в конце февраля текущего года из-за того, что польская сторона не внесла оплату.

По условиям контракта с польской компанией Orlen, "Татнефть" обязалась до 2024 года ежемесячно поставлять нефть в объеме 200 тысяч тонн. Поставки нефти осуществлялись трубопроводным путем. Польская сторона после начала российской спецоперации на Украине отказалась от закупок российской нефти морским путем.
Польские нефтеперерабатывающие компании намереваются заменить поставки российской нефти сырьем из США, регионов Персидского залива, а также Северного моря.

Кроме того, польские власти намерены убедить своих партнеров по ЕС в необходимости остановки поставок нефти и по южной ветке "Дружбы", по которой сырье получают Чехия, Словакия и Венгрия. Подобные призывы направлены на получение юридических оснований для того, чтобы избежать штрафных санкций при расторжении заключенных ранее контрактов с Россией.
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Использованы фотографии:
Pixabay
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:22
    +4
    Нефть эта-без "молекул свободы",и вам вредит.Отвалите
    1. Венд
      Венд Сегодня, 15:28
      +6
      А это забавно laughing Оплату не внесли и недовольны, что прекратили поставку, да ещё и судиться собрались laughing
      1. al3x
        al3x Сегодня, 15:34
        +2
        Ну они в своих европейских беспристрастных судах ещё и вынесут положительный вердикт в свою пользу. Но что толку с этого. Пусть с гансов лучше продолжают репарации трясти, пока ливерная безхребетная колбаса у них во главе, то вполне может и обломится сколько то лярдов евро.
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 15:39
        +4
        Цитата: Венд
        А это забавно

        Чего тут забавного? Что любую негативную новость, которой самое место на помойке, тащат на сайт «ВО»? Что там в ней военного? Что гиена в очередной раз пытается скалиться, а российская власть даже не успевает (или не хочет) отвечать на эти кривляния?
        Против России воюет (воевало) 30 000 польских наёмников...Будут очень радовать вести с полей сражений об уменьшении численности именно этого контингента...
        1. Попуас
          Попуас Сегодня, 16:03
          0
          Про данного автора заметок а-ля мейлру неоднократно писал! А вот чехию и словакию на подсос поставить надо... yes Только не пойму,почему этим польша занимается,а не правительство РФ request
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 15:26
    0
    намерена потребовать от России выплат компенсаций за прекращение поставок нефти.

    были прекращены в конце февраля текущего года из-за того, что польская сторона не внесла оплату.

    И гений, парадоксов друг.... великий "французский" поэт А.С. Пушкин
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:32
    +1
    Всё-таки польская хуцпа - самая качественная и забористая в мире.. Более наглых паразитов - наверное за всю историю цивилизации не было..
    1. Карат
      Карат Сегодня, 16:04
      0
      Цитата: paul3390
      Всё-таки польская хуцпа - самая качественная и забористая в мире.. Более наглых паразитов - наверное за всю историю цивилизации не было..


      Нее, поляки на втором месте, на первом украинцы.
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:33
    +3
    Запредельная наглость... Барыжья сущность берет верх даже над русофобским стремением не общаться с Россией и ничего от неё не брать. Поляк - это не национальность, поляк -это профессия!
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:35
      +5
      Судя по их поведению, поляк - это таки диагноз...
  5. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:33
    +1
    Пусть пока на электромобилях ездят и на электросамолетах летают.
    Экологично и продаинуто.
  6. Руслан_3
    Руслан_3 Сегодня, 15:41
    0
    Выдать ей компенсацию как стране 404
  7. HAM
    HAM Сегодня, 15:44
    0
    Вот когда от немцев "репарации" получите,вот тогда и приходите.....
  8. янек
    янек Сегодня, 15:48
    +2
    Смешно когда танки и самолеты ВСУ. заправляются нашим бензином, и керосином.
  9. Andron78
    Andron78 Сегодня, 15:52
    0
    Прецидент есть... учитвваю нехватку нефти в Польше и отсутствие средств на ее покупку российская сторона была обязана поставлять нефть бесплатно... самый цивилизованный суд в мире вынесет именно такое решение, не иначе
    1. Карат
      Карат Сегодня, 16:02
      0
      Цитата: Andron78
      и отсутствие средств на ее покупку


      Т.е. средства на покупку кучи танков и другой военной техники у них есть, а купить нефть, чтоб их заправить нету? Странная логика у поляков.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:55
    0
    Польская нефтеперерабатывающая компания намерена требовать от России компенсаций за прекращение поставок нефти
    . Так то наглость, второе счастье!
    Вот только у посполитые такого щасЬя на троих, четверых, с запасом хватит.
    Послать наф, не поймут с первого раза, дать пинка и посильнее.
  11. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:56
    0
    Польская нефтеперерабатывающая компания намерена требовать от России компенсаций

    Ну получить она может на выбор :
    - от мёртвого осла уши
    - дырку от бублика
    - от жилетки рукава
    Либо всё вместе, оптом.
    Вот это Россия может предоставить в полном объёме. good
  12. fiv
    fiv Сегодня, 16:00
    0
    Смешно. Зато яблок у них - до бровей и выше. Из яблок - самогон, из самогона - вся органическая химия. Гретый Тумблер будет в восторге.
  13. fiv
    fiv Сегодня, 16:02
    0
    Одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Польши Orlen намерена потребовать от России выплат компенсаций за прекращение поставок нефти.


    — Вы довольно пошлый человек,— возражал Бендер,— вы любите деньги больше, чем надо.