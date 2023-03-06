Польская нефтеперерабатывающая компания намерена требовать от России компенсаций за прекращение поставок нефти

Одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Польши Orlen намерена потребовать от России выплат компенсаций за прекращение поставок нефти.Как заявил глава компании Даниэль Обайтек в эфире польской радиостанции ZET, руководство компании в настоящее время собирается работать над этим вопросом. По словам Обайтека, выплата компенсаций предусмотрена в условиях заключенного договора, однако глава польской компании добавил, что не может об этом говорить.Поставки российской нефти компании Orlen, осуществлявшиеся по нефтепроводу "Дружба", были прекращены в конце февраля текущего года из-за того, что польская сторона не внесла оплату.По условиям контракта с польской компанией Orlen, "Татнефть" обязалась до 2024 года ежемесячно поставлять нефть в объеме 200 тысяч тонн. Поставки нефти осуществлялись трубопроводным путем. Польская сторона после начала российской спецоперации на Украине отказалась от закупок российской нефти морским путем.Польские нефтеперерабатывающие компании намереваются заменить поставки российской нефти сырьем из США, регионов Персидского залива, а также Северного моря.Кроме того, польские власти намерены убедить своих партнеров по ЕС в необходимости остановки поставок нефти и по южной ветке "Дружбы", по которой сырье получают Чехия, Словакия и Венгрия. Подобные призывы направлены на получение юридических оснований для того, чтобы избежать штрафных санкций при расторжении заключенных ранее контрактов с Россией.