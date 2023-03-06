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Из сводки генерала Конашенкова: В течение суток сбиты истребители Су-27, МиГ-29 и вертолёт Ми-8 противника

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Из сводки генерала Конашенкова: В течение суток сбиты истребители Су-27, МиГ-29 и вертолёт Ми-8 противника

Фото носит иллюстративный характер



Министерство обороны России публикует релиз о событиях в зоне СВО за минувшие сутки. Генерал-лейтенант Игорь Конашенков традиционно отчитался перед общественностью о том, какие успехи были достигнуты российскими войсками за последние несколько часов.

В сводке военного ведомства говорится о том, что нанесено огневое поражение подразделениям противника на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Отмечается, что огонь вёлся по позициям противника в Тимковке, Ямполовке, Красной Дубраве (Червоной Диброве).

Как утверждается в релизе, только на этом направлении противник потерял не менее 160 военнослужащих, один «Град», пять ББМ (боевых бронемашин), пять пикапов. О потерях в составе ВС РФ не сообщается.

В сводке говорится о продолжении боёв за Угледар, где российские войска заняли позиции в районе, который носит название Дачи.

В районе населённого пункта Дачное (ДНР) уничтожен склад ВСУ с боеприпасами. На нём хранилась матчасть 55-й артбригады вооружённых сил Украины. А в районе Часова Яра уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Аналогичная РЛС уничтожена близ города Гуляйполе Запорожской области.

Из сводки генерала Конашенкова:

В районе населенного пункта Андреевка Донецкой народной республики уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Сообщается также о сбитых истребителе МиГ-29 и вертолёте Ми-8 в разных частях ДНР.


Полная версия сводки:

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15 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 15:22
    +12
    По третьему кругу уничтожать пошёл ))
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:25
      +1
      Ему бы посмотреть на состав ВВС ВСУ на 24/2-2022.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:36
        +4
        К слову-состав этих сил и возможности авиаремонтной промышленности год назад были явно занижены
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 15:53
          +1
          Все претензии СКР к Бортникову и Нарышкину.
      2. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 15:37
        +2
        Я думаю, что надо считать состав ВВС не только Украины, но и Чехии, Польши, Болгарии и т.д.
        1. СергейБ
          СергейБ Сегодня, 16:06
          0
          Цитата: Сергей Аверченков
          Я думаю, что надо считать состав ВВС не только Украины, но и Чехии, Польши, Болгарии и т.д.


          Надо считать не только состав ВВС, но и сколько всего боевых самолётов в стране.
          Потому что это два абсолютно разных параметра и они могут отличаться друг от друга раз в 10.
          Например после развала Союза, на территории Украины осталось 1800 боевых самолетов.
          В то же время в составе ВВС Украины на начало СВО числилось около 150 самолетов.
          Как за примерно 30 лет, 1800 самолётов превратилось в 150?
          Просто большая часть из советских самолётов была отправлена на хранение.
          Вот и получается, что на начало СВО в составе ВВС Украины было 150 боевых самолетов, но в целом на Украине могло быть более 1000 боевых самолётов.
          Конечно самолеты на хранении, это машины в разной степени неисправности и разукомлектованности. Но из 3-4 таких машин всегда можно собрать пригодный к использованию летак.
      3. Diger
        Diger Сегодня, 15:47
        0
        Ему бы посмотреть на состав ВВС ВСУ на 24/2-2022.

        Зачем? Ему платят сдельно.
        Чем больше он «нашинкует» в сутки, тем больше получит ( и шанс возглавить участок фронта уменьшается), а так же «генерал -полковник» все выше стоит на небосклоне.
        Я уверен, что он не помнит, что нес вчера, не говоря уж год назад
  2. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 15:28
    0
    Зеленский принял решение продолжать оборону Бахмута/Артемовска. Вижу такую новость на "Ленте" со ссылкой на Офис президента:
    lenta.ru/news/2023/03/06/artemovskvsu1/
  3. belost79
    belost79 Сегодня, 15:30
    -2
    Там опять назревает конфликт между Вагнером и Минобороны. Дважды гвардейские, трижды геройские, мядаленосные лампсоносцы не могут терпеть, что Транснациональная Преступная Группировка берёт города, а они всего лишь третий раз уничтожают украинскую авиацию.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:39
      -1
      Цитата: belost79
      Транснациональная Преступная Группировка берёт города

      И много она взяла городов? Вот интересно, почему им должны выделять снаряды по первому требованию? А другим по остаточному принципу? Думаю, что и не только снаряды.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 15:55
        +2
        Вы бы лучше поинтересовались почему снарядов не хватает и не было ли их перерасхода из-за неприцельной стрельбы по квадратам в духе 1915 года?
  4. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 15:39
    +1
    явно пошел на генерал-полковника, оказывается теперь даже в МО ротом генералов зарабатывают
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 15:46
      0
      Пошёл. Куда послали, туда и пошёл. Приказ есть приказ.
  5. янек
    янек Сегодня, 15:49
    +3
    Кто чеснее? генерал Конашенков? или все - же Соловьев?
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 16:02
    +2
    Почему дивятся количеством сбитых самолётов, да часть приврали точнее видели засветку на маниторе и дальше не смогли проследить или отследить, кто же скажет что улетел, конечно же сбит. И сколько по миру СССР овских самолётов, в тот же Казахстан не поедешь проверять сколько у них осталось, ни муляж стоит ли. Да повредили на взлетке, все меняется все ремонтируется, тем более сейчас ни в деньгах ни в технических возможностях ограничений нет тех же запчастей по миру до фига и больше.