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В районе населенного пункта Андреевка Донецкой народной республики уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Министерство обороны России публикует релиз о событиях в зоне СВО за минувшие сутки. Генерал-лейтенант Игорь Конашенков традиционно отчитался перед общественностью о том, какие успехи были достигнуты российскими войсками за последние несколько часов.В сводке военного ведомства говорится о том, что нанесено огневое поражение подразделениям противника на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Отмечается, что огонь вёлся по позициям противника в Тимковке, Ямполовке, Красной Дубраве (Червоной Диброве).Как утверждается в релизе, только на этом направлении противник потерял не менее 160 военнослужащих, один «Град», пять ББМ (боевых бронемашин), пять пикапов. О потерях в составе ВС РФ не сообщается.В сводке говорится о продолжении боёв за Угледар, где российские войска заняли позиции в районе, который носит название Дачи.В районе населённого пункта Дачное (ДНР) уничтожен склад ВСУ с боеприпасами. На нём хранилась матчасть 55-й артбригады вооружённых сил Украины. А в районе Часова Яра уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Аналогичная РЛС уничтожена близ города Гуляйполе Запорожской области.Из сводки генерала Конашенкова:Сообщается также о сбитых истребителе МиГ-29 и вертолёте Ми-8 в разных частях ДНР.Полная версия сводки: