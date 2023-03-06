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Индийские моряки успешно испытали ракету BrahMos морского базирования

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Индийские моряки успешно испытали ракету BrahMos морского базирования

В воскресенье ВМС Индии успешно испытали ракету BrahMos, запущенную с военного корабля в Аравийском море, сообщил официальный представитель ведомства. При этом говорится, что ракете удалось точно поразить цель на расстоянии нескольких сотен морских миль.


Ракета BrahMos была выпущена с борта эсминца класса «Калькутта». В Минобороны Индии заявили, что ракета оснащена боевой частью, разработанной Организацией оборонных исследований (DRDO).

Военно-морские силы заявили, что ракета BrahMos укрепляет приверженность Индии к оборонной самостоятельности. Ранее ВВС Индии также успешно испытали ракету BrahMos с самолета Су-30МКИ. Это испытание индийские военно-воздушные силы провели в декабре прошлого года.

По данным ВВС Индии, ракета воздушного базирования может поражать цели на расстоянии около 400 км.

Название крылатой ракеты BrahMos образовано от слов Брахмапутра и Москва. Это совместный российско-индийский проект. Первый пуск образца такой ракеты произошёл в 2001 году. Само же российско-индийское предприятие начало свою деятельность за 3 года до первого запуска в 1998 году.
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6 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 18:24
    0
    Надеюсь цель выбрали на территории 404 ?
    1. kenig1
      kenig1 Сегодня, 18:30
      +1
      Однозначно, от Аравийского моря до Жмеринки лету менее 400 км.
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 18:34
    +6
    Название крылатой ракеты BrahMos образовано от слов Брахмапутра и Москва.

    Хорошо что не от слов Ганг и Дон. laughing
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:09
    0
    Индия вооружается в первую очередь против Пакистана и Китая. Кто нам ближе? Про союзничество не говорим. Не тот случай. Надеюсь нам это не навредит?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 19:12
      0
      Это ситуация с двумя стульями, но в которой реально нельзя выбрать один из них.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:34
    +1
    Индийские моряки успешно испытали ракету BrahMos морского базирования

    Информация то нормально изложена.
    Но название новости...

    Собрались однажды индийские рыбаки, что на судах ходят и дары моря ловят, да и решили ракету, место базирования которой случайно нашли, испытать. Моряки Индии отдельно, ВМС Индии отдельно, и ракета отдельно.