Волжские авианосцы Гражданской войны

На палубе волжского «авианосца» «Коммуна»
Гражданская война – наиболее острая форма
разрешения накопившихся социальных противоречий
внутри государства.
«Википедия»
разрешения накопившихся социальных противоречий
внутри государства.
«Википедия»
История гражданских войн. Две самые значительные гражданские войны – война Севера и Юга в США 1861–1865 гг. и Гражданская война между белыми и красными в России в 1918–1922 гг. оставили по себе неизгладимую память. В том числе и о том, какими техническими средствами она велась.
Интересно, что, несмотря на разницу практически во всем, между этими двумя войнами существует вполне реальное сходство: использование индустриального потенциала больших городов. В США он был задействован для создания речных и морских броненосцев, осуществлявших морскую и речную блокаду южных штатов. У нас в России вооруженные пушками речные пароходы ни в какое сравнение с броненосцами северян и южан не идут. По-видимому, ни уровень развития промышленности в Поволжье, ни военные потребности здесь не были таковы, чтобы вызвать к жизни появление и на Волге кораблей, подобных «броненосцам коричневой воды», хотя тюками с хлопком волжские боевые суда и бронировались.
Но зато промышленный потенциал центра был использован для строительства бронепоездов, сыгравших исключительно важную роль в разгроме белогвардейцев, хотя бронепоезда были и у них.
Но вот что любопытно, хотя на той же Волге броненосцы построены не были, именно там были использованы суда-авианосцы, более соответствовавшие тогдашним требованиям времени. О них сегодня наш рассказ…
А было так, что едва только была сформирована Волжско-Каспийская военная флотилия, как ей были приданы аэропланы. Но где им было базироваться?
Решили, что нет ничего лучше, чем перевозить их на большой нефтеналивной барже, а запускать с воды, поскольку это были гидросамолеты – летающие лодки конструктора Григоровича М-9.
Гидросамолет М-9 на воде
Сказано – сделано. Под авианосец была переоборудована нефтеналивная баржа «Франция», переименованная в «Коммуну». Причем на палубе баржи разместили не только 6 гидросамолетов М-9, но и три колесных «Ньюпора-17». Настолько она оказалась длинной и просторной!
Самым сложным с точки зрения техники было обеспечить спуск гидросамолетов на воду и, соответственно, их обратный подъем на борт баржи. Самым простым, хотя и не самым лучшими решением, оказались краны. С их помощью самолет зацепляли тросами за крылья и выводили за борт, после чего опускали на воду, с которой он и взлетал.
На других баржах на бортах или корме были устроены пологие деревянные спуски на воду, по которым летающие лодки сталкивали на воду, а по возвращении вытягивали на палубу. В Волжско-Каспийской флотилии, таким образом, было переоборудовано в «авианосцы» четыре баржи.
Длина той же баржи «Коммуна» составляла 139,77 м при ширине 19,08 м. Мачта и выступающие из палубы трубы для заливки нефти в танки с нее были сняты. Придумали для большего удобства спуска самолетов часть отсеков корпуса заполнять водой. Осадка при этом увеличивалась, и деревянные сходни притапливались сильнее. Спуск самолетов осуществляла команда из 10 человек.
Интересно, что позаботились красные моряки и о вооружении этой баржи, на случай нападения самолетов противника: на ней было установлено две 37-мм зенитные пушки и несколько пулеметов.
Баржа «Свобода» имела длину 104,9 м и ширину 15,9 м и вмещала шесть самолетов М-9. Спуск и подъем самолетов с каждого борта осуществлялся двумя поворотными кранами.
На третьей барже «Посейдон» (94,5 м на 15,22 м) деревянный спуск был устроен на корме. Для спуска самолетов на воду кормовые отсеки баржи заполнялись водой, и она оседала так, что самолеты можно было сталкивать в воду без особого труда.
Большим недостатком всех советских волжских авианосцев было отсутствие на них ангаров. Самолеты находились на палубах открыто и подвергались воздействию стихий, что приводило к их быстрому износу. Поэтому в 1919–1920 гг. на Сормовском заводе ангарами была оборудована баржа «Смерть» (длина 153,7 м, ширина 23,5 м). Её верхнюю палубу очистили от всех выступающих деталей, зашили досками и поставили два деревянных ангара, вмещавших до 10 летающих лодок М-9. Между ними хватало места для того, чтобы выводить из них самолеты и по липам спускать на воду.
Поскольку все волжские авианосцы были несамоходными, их приходилось буксировать приданными им кораблями-буксировщиками, что, разумеется, сказывалось на их скорости, особенно, когда судам приходилось идти вверх по Волге, то есть против течения. Вели на буксире за «авианосцами» и баржу-гусяну, на которой находились боеприпасы для самолетов.
Внешний вид баржи-авианосца. Рисунок из журнала «Моделист-конструктор» № 10, 1981 г.
Надо отметить, что хотя самолетов на баржах-авианосцах базировалось не так уж и много, они активно участвовали в боях с белогвардейцами. Прежде всего они вылетали на разведку, что помогало выявлять замаскированные на правом берегу, покрытом густой растительностью, батареи белых, доставлявшие красным судам немало неприятностей.
Выяснив расположение батареи, летчики нередко сами ее бомбили, сбрасывая на них небольшие бомбы, и обстреливали из пулеметов, но главное – передавали её координаты на плавбатареи, вооруженные крупнокалиберными орудиями, которые и расстреливали позиции белых издали.
А те не могли с успехом отвечать на их огонь, поскольку, как правило, располагали лишь 76,2-мм пушками Обуховского завода.
Волжская беляна. Почему-то никому не пришло в голову, что на базе этого судна можно создать совершенно непотопляемый авианосец для колесных аэропланов…
Вторым видом оружия, очень широко использовавшимся в то время, были боевые стрелы. Счет на них вели пудами, грузили в специальные ящики, а то и просто мешки и, набрав высоту, вываливали их содержимое за борт. При падении с высоты около тысячи метров стрела приобретала такую скорость, что пробивала, попав в голову, насквозь человека, сидящего на лошади. Большой урон терпели и вражеские аэропланы, если их удавалось подстеречь на аэродроме. Стрелы пробивали их насквозь и легко выводили из строя их оборудование.
Ну и, конечно, наши красновоенлеты сбрасывали на противника листовки. Это считалось важной частью боевой работы, причем иногда и бомбы, и стрелы, и листовки сбрасывались за один полет едва ли не одновременно.
Идея красных белым понравилась, и в начале лета 1919 года они в Перми решили переоборудовать деревянную баржу «Данилиха» под «авиаматку». Оснастили её ангаром на четыре секции, в каждой из которых помещался один самолет М-9. Ангары закрывались с обеих сторон легкими деревянными воротами-створками, скользящими по рельсам. Спуски также перемещались по рельсам, которые были прикреплены к бортам. Поскольку спуски скользили вдоль бортов, то их можно было передвинуть к любой нужной секции, что было, разумеется, весьма удобно.
Но повоевать этой авиабарже так и не пришлось. Уже в июле 1919 года «Данилиху» в Перми захватили красные, а затем, отступая, просто её сожгли.
Макет беляны в музее Саратова
Хотя Гражданская война и закончилась, опыт её пригодился в 1928 году, когда на Амуре башенную канонерскую лодку «Вихрь» переоборудовали в несамоходный авиатранспорт, на котором базировалось четыре гидросамолета МР-1. Назвали его «Амур».
Палубу очистили от надстроек, оставив только бронированную рубку. А для самолетов устроили большой ангар. Кроме того, были оборудованы склады и мастерские, а для личного состава – жилые помещения. Интересно, что слипом для спуска самолетов на воду служила задняя стенка ангара, откидывающаяся на тросах вниз.
Но в 1933 году «Амур» опять переименовали, на этот раз в «Дальневосточный комсомолец», и вновь превратили в канонерскую лодку.
Личный состав 68-го речного авиаотряда на фоне авиаматки «Амур»
Но тем не менее самолеты, базировавшиеся на «Амуре», внесли свою лепту в боевые действия Красной Армии в этом районе. Они несколько раз вылетали для бомбардировки позиций «белокитайцев», а во время высадки на берег десанта красноармейцев рассеяли пулеметным огнем конный отряд противника, пытавшийся атаковать десантников.
Понятно, что вооружение разведчиков было очень слабым, но, как бы то ни было, противник, никак не ожидавший атаки с воздуха, понес серьезные потери.
Правда, в дальнейшем опыт создания речных авианосцев на базе нефтеналивных барж себя явно не оправдал, и в годы Великой Отечественной войны ничего подобного ни на Волге, ни в других местах не создавалось. Хватало и наземных аэродромов.