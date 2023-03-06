Пресс-служба Зеленского: Украинское командование высказалось за продолжение сопротивления ВСУ в Бахмуте

Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте

На сегодняшнем совещании Ставки, которое проводил Зеленский, украинское командование высказалось за продолжение сопротивления подразделений ВСУ, находящихся в окруженном российскими войсками Артемовске. По крайней мере, так ответили глава Генштаба Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировки «Хортица» Александр Сырский на соответствующий вопрос главы государства.Об этом сообщила пресс-служба Зеленского на своем официальном сайте.- отмечено в пресс-релизе.Но буквально сегодня немецкое издание Bild заявляло, что Залужный ввиду высоких потерь украинских войск предлагал президенту Украины вывести их из Артемовска, чем вызвал недовольство Зеленского.