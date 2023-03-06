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Пресс-служба Зеленского: Украинское командование высказалось за продолжение сопротивления ВСУ в Бахмуте

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Пресс-служба Зеленского: Украинское командование высказалось за продолжение сопротивления ВСУ в Бахмуте

На сегодняшнем совещании Ставки, которое проводил Зеленский, украинское командование высказалось за продолжение сопротивления подразделений ВСУ, находящихся в окруженном российскими войсками Артемовске. По крайней мере, так ответили глава Генштаба Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировки «Хортица» Александр Сырский на соответствующий вопрос главы государства.


Об этом сообщила пресс-служба Зеленского на своем официальном сайте.

Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте

- отмечено в пресс-релизе.

Но буквально сегодня немецкое издание Bild заявляло, что Залужный ввиду высоких потерь украинских войск предлагал президенту Украины вывести их из Артемовска, чем вызвал недовольство Зеленского.
Использованы фотографии:
Президент Украины
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2 комментария
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  1. salat
    salat Сегодня, 16:05
    0
    Что-то не пойму, кто чьи войска сковывает на этом направлении?
  2. Карат
    Карат Сегодня, 16:07
    0
    Но буквально сегодня немецкое издание Bild заявляло, что Залужный ввиду высоких потерь украинских войск предлагал президенту Украины вывести их из Артемовска, чем вызвал недовольство Зеленского.


    Это уже в порядке вещей. Когда ломка - вывезти, кокса нюхнули - ввести.