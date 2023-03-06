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Пресс-секретарь Кремля заявил о мерах по недопущению повторения событий в Брянской области

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Пресс-секретарь Кремля заявил о мерах по недопущению повторения событий в Брянской области

Атака украинской ДРГ на Брянскую область, которая произошла 2 марта, вызвала серьезный резонанс в российском обществе.


Напомним, что порядка 40 боевиков, предположительно в составе двух групп, пересекли российскую границу и вошли в населенные пункты Любечане и Сушаны. Оба села расположены на границе с Украиной. Расстояние между ними составляет около 20 км по трассе.

Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, проникнув в село Любечане, бандиты обстреляли гражданский легковой автомобиль. В результате инцидента мужчина, находившийся за рулем, погиб. Кроме того, огнестрельное ранение получил 10-летний мальчик.

Российские власти квалифицировали произошедшее, как теракт, что сегодня в очередной раз подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявив, что все необходимые квалификации были даны в ходе совещания Совбеза РФ, пишет РИА Новости.

При этом он отметил, что данном случае неважно из какого оружия были совершены выстрелы, а важно то, у кого оно находилось в руках.

В то же время, чиновник подчеркнул, что предпринимаются шаги, направленные на недопущение повторения подобных ситуаций в будущем.

Будут приниматься меры

- заявил Песков.

При этом пресс-секретарь Кремля не стал уточнять, какие именно меры и в каких регионах будут приниматься.
Автор:
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47 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:11
    +21
    Лучше бы промолчали, чем так.
    Знаю, знаю текст моего комментария.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 17:22
      +6
      чота морда на фото раздражает шибко.да,и комментарий короткий дебильный,и сам неумный человек...знаю,да.
      1. Комментарий был удален.
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 17:48
        +3
        Главное, что шефа евонного данное лицо не раздражает.
      3. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 18:01
        +1
        Ну и о каких мерах заявил? Ничего не написано! Так,общие буквы
      4. Аргон
        Аргон Сегодня, 18:06
        -1
        Для вас ЦИПСОшников все лица , как морды.
    2. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 17:39
      +4
      Цитата: Ропот 55
      Лучше бы промолчали, чем так.

      Есть опыт прикрытия афганской границы с созданием буферной зоны на сопредельной стороне с 1979 по 1989 год. Его не применяют видимо потому, что структура погранвойск с тех пор сильно упростилась в результате "оптимизации". Для поддержания буферной зоны при каждом погрануправлении (погранотряде по-старому) необходимо формирование нескольких мото-маневренных групп, усиленных дивизионами ствольной и реактивной артиллерии, пара отдельных вертолётных авиаполков. Всё это при обязательном взаимодействии с МО. Делать это нужно было сразу 24 февраля 2022, прикрывая силами ММГ тылы наступающих в Харьковской, Сумской и Черниговской областях войск МО. Тогда бы возможно и уходить оттуда не пришлось. К такому развитию событий нынешняя погранслужба явно была не готова. Поэтому буферную зону (с отселением приграничных сёл) необходимо было организовать в погранзоне на нашей стороне. Ну это моё личное скромное мнение.
      1. Слон
        Слон Сегодня, 17:49
        +4
        А может быть стоило в течении прошедшего года хотя бы выкопать ров, растянуть колючку и заминировать полосу?!
      2. tatarin1972
        tatarin1972 Сегодня, 18:11
        0
        А мы когда-нибудь были готовы? Даже год назад на входе были, можно сказать без штанов. Все всё прекрасно понимали, что это рано или поздно произошло, но ни хрена не сделали. Там по идее уже давно должны стоять оперативные бригады Россгвардии и прикрывать направление. Ведь так дождёмся, что какая-нибудь ДРГ всплывёт в Москве и наделает дел.
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:12
    0
    что бы не допустить такое пора киевскую хунту и нацисткий режим в укррр и кто там прислуживает и дергает за ниточке в украине сбу всу гур уничтожать ! а то мы лечим последствия а не саму болезнь ! ну либо я не чего не понимаю и не прав во всем !
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 17:52
      0
      в украине сбу всу гур уничтожать !

      тоже неплохо, но корень находится глубже и зальше - за большой лужей
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 18:13
        0
        заказчик сша и бриты и европа но исполнитель в укррр !!!!! когда прихлопнем исполнителя то и заказчику предьявим !
  3. Aken
    Aken Сегодня, 17:14
    +3
    Если Песков сказал, что меры будут приняты, значит всё будет хорошо.. Песков зря не говорит.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 17:54
      0
      Если Песков сказал, что меры будут приняты, значит всё будет хорошо..

      Песков это говорящая голова Президента, не более. Фактически это гарантии гаранта
  4. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:15
    +3
    На опережение надо работать, а не потом реагировать.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 17:21
      0
      На опережение работать ? А команды выдвигаться за нейтралку к противнику кто отдаст ? Это ж ответственность брать на себя , а кому оно надо Дадут добро и вполне можно начинать тылы кошмарить ночами и желательно холодным оружьем оно шибко действует.
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:37
        +1
        Цитата: сайгон
        На опережение работать ? А команды выдвигаться за нейтралку к противнику кто отдаст ? Это ж ответственность брать на себя , а кому оно надо Дадут добро и вполне можно начинать тылы кошмарить ночами и желательно холодным оружьем оно шибко действует.

        Да причём тут выдвигаться за нейтралку? Я имел ввиду охранять приграничные деревни хотябы, сейчас сделали выводы. До этого на новый год нанесли удар по скоплению наших войск хаймарсом, после этого стали рассредоточивать личный состав, до этого тоже самое было с прифронтовыми складами боеприпасов, которые начали рассредоточивать. Вот эти моменты можно было заранее проанализировать и сделать выводы.
      2. vitvit123
        vitvit123 Сегодня, 17:38
        0
        Это вы типа дрг в тылы противнику отправлять ? Сильно ... даже не могу комментировать очевидные вещи .. там такое не сработает .
        1. Лт. запаса ВВС
          Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:43
          +1
          Цитата: vitvit123
          Это вы типа дрг в тылы противнику отправлять ?

          Нет, разместить войска в наших приграничных деревнях, в которые вторглись, блокпосты на дорогах итд. В конечном итоге к этому и пришли.
          1. vitvit123
            vitvit123 Сегодня, 18:02
            +1
            А по другому пока никак . Здесь реально только работает у кого войска сильнее . Ну ситуация ( обстановка) говорит за себя ...
            А было бы не плохо насытить войсками белгородской, курскую обл. Это подстраховаться бы от наступа врага и в то же время надо было бы вести этими войсками бд с целью наступа , пусть не быстрого .. но у нас и народу и снарядов ... ну вы поняли ..
            1. Лт. запаса ВВС
              Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:05
              0
              Цитата: vitvit123
              А было бы не плохо насытить войсками белгородской, курскую обл.

              У нас там тероборону сформировали из добровольцев, спрашивается зачем она нужна если ДРГ спокойно в деревни заходят? Если сформировали значит и оружием обеспечили, иначе какой смысл.
        2. Слон
          Слон Сегодня, 17:53
          +1
          Почему не сработает, обоснуйте. Они направляют свои дрг, а нам почему же низя?
          1. vitvit123
            vitvit123 Сегодня, 18:05
            +1
            Много они дрг направили ? Это не дрг была , а показуха для некоторых в России и Украине.. дрг в сегодняшних реалиях там ничего не сделают потому что средства обнаружения у противника есть и потому -что население враждебно ..
            Я сам немного имел возможность общаться с разведосами , они подтвердили мои догадки основанные на небольшом собственном опыте ..
            Честно скажу иногда пытаюсь представить себя в роли участника уходящей на бз дрг , одно слово страшно . Страшна безальтернативность результата .
            Дрг на этой войне - это смертники . Они в принципе ими всегда и являлись , но раньше были шансы, а теперь их практически нет .
  5. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 17:19
    +5
    Пока эти усы состоят при г-не Путине, Зеленский может спать спокойно.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 17:56
      0
      Пока эти усы состоят при г-не Путине, Зеленский может спать спокойно.

      эти усы ни на что не влияют, разве что Навку пощекотать
  6. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 17:20
    +5
    То есть пока петух не клюнет, Кремль не перекрестица? А красные линии это для имиджа
    1. al3x
      al3x Сегодня, 17:36
      +6
      Мне кажется, я раскрыл тайну о красных линиях, про которые многие пишут и говорят. Они все на генеральские брюки ушли.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 18:02
        0
        я раскрыл тайну о красных линиях

        эти красные линии перейти почти невозможно, тк они перемещаются - днём в штабе, а ночью в шкапе висят
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:22
    +3
    Будут приниматься меры сказал Песков, до этого комиссия принимала результаты усиления границы и сказали что всё отлично - мышь не проскочит. Путин давал указание об укреплении охраны госграницы. Дай Бог чтобы не было очередного повода для проведения совещаний и принятия мер по предотвращению терактов в приграничье.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 18:04
      0
      Будут приниматься меры сказал Песков

      мальчика Федю назначат ответственным - другие не могут
  8. янек
    янек Сегодня, 17:27
    +5
    Иногда лучше промолчать.. г-н Песков! могут и за умного принять.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:50
      +1
      Не наговаривайте на Пескова, такое невозможно!
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:28
    +5
    Может его выгонят? Он когда говорит, такое ощущение, что он бредит. Меры он принимать собрался спустя пять дней, деятель...
    Меры там уже приняли без него, подтянули погранцов, Росгвардию, выставили блок-посты, ввели систему пропусков. Главный вопрос остался без ответа - кто виноват в том, что все перечисленное выше не было сделано с самого начала СВО? И не только в Брянской области...
  10. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 17:29
    +1
    порядка 40 боевиков, предположительно в составе
    Не боевиков, а террористов.
    А меры предотвращения тут очевидны: отодвинуль ЛБС, как минимум на пару сотен км в сторону польской границы, а в идеале- вообще прекратить существование временного фашистского территориального образования под названием украина. Зачистка от националистической нечисти, укрепление Российско-Польской и Российско-Молдавской границ.
  11. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:29
    +2
    Пару офшоров ромаА переведет на карла и все :выкупим ухрию.
    Вера в слово чиновника велико, как и способность правильно объяснить изменившиеся обстоятельства переменчивой погодой
  12. Andron78
    Andron78 Сегодня, 17:30
    +3
    Ситуация реально непонятная. По идее и правилам, сегодня ГГ должна была быть прикрыта оперативными, техническими и войсковыми мерроприятиями. Если бы так было, то и муха бы не пролетела, а тут 40 человек. Халатность с такими с объемами объяснить сложно.
  13. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 17:32
    +6
    Я, и не только наверное, офигиваю, год идёт СВО в соседней территории, а граница как решёто, на сопредельной территории, где идут боевые действия, никаких воинских частей, ни систем наблюдения, заходи, делай что хочешь, так они и до Москвы могут дойти...
    1. vitvit123
      vitvit123 Сегодня, 17:41
      +2
      Нету народа в нужном количестве чтобы прикрыть границу .. нужно ещё набирать , да обеспечить нечем , экономика может " гавкнуть "
      1. Слон
        Слон Сегодня, 18:06
        0
        Можно было вооруженное ополчение из местных создать по примеру Куева и наладить систему экстренного оповещения об угрозах, ато боевики целых полдня свободно гуляли как у себя дома. В погрануправлении могли бы бесплатный номер сделать типа 8-800... , а также свой чат создать на Вацап и Вайбер, чтоб местным скидывать сообщения, фото или видео со смартфонов
  14. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:41
    +2
    Меры принимаются сначала, а не потом, надо наказать столько некомпетентности и лени
  15. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 17:44
    +2
    Неужто за этих, кто-то будет голосовать?
  16. Radikal
    Radikal Сегодня, 17:46
    +2
    Цитата: Аэродромный
    чота морда на фото раздражает шибко.да,и комментарий короткий дебильный,и сам неумный человек...знаю,да.

    Мой знакомый психиатр, он же - физиономист проанализировав его видео, особенно фото сказал, что у клиента признаки шизофрении. Один, из признаков - глаза. Вглядитесь в них, и оцените... . sad
  17. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:46
    +5
    Цитата: Александр Х
    , как минимум на пару сотен км в сторону польской границы,

    Какой вы быстрый! ЗА ГОД на Донецком направлении и пару километров не прошли.Воюют на околицах.
    Да и все эти летние "перемещения" обосновывались концентрацией сил на Донбассе
    Так КАКИМИ СИЛАМИ БУДЕМ "ОТОДВИГАТЬ"? what hi
  18. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:50
    +1
    Цитата: Ильнур
    Я, и не только наверное, офигиваю, год идёт СВО в соседней территории, а граница как решёто, на сопредельной территории, где идут боевые действия, никаких воинских частей, ни систем наблюдения, заходи, делай что хочешь, так они и до Москвы могут дойти...

    В телеге было интервью с местным жителем. Он рассказал, что там границы как таковой не было никогда. У него бабушка живет рядом на украинской территории и он регулярно к ней ходил в гости.
    Вопрос заключается в том, что всю нашу границу с Украиной нужно было усиленно прикрыть, для этого есть регулярная армия и подразделения Росгвардии. Выстаивть там кордоны, блок-посты, ввести жесткий пропускной режим, построить забор, полосу, установить видеонаблюдение, нужно воздушное патрулирование и, конечно же, ПВО. Как сейчас мы видим, всего этого не было сделано, да никто и не собирался этим заниматься. И если бы ни эта вылазка, все так и продолжалось бы. Сейчас вопрос закрыли. Но закрыли только в том месте, где была атака террористов. А что с остальными приграничными территориями???
  19. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:53
    +3
    Опять этот лупоглазый. Мастер говорить и ничего не сказать.
  20. Radikal
    Radikal Сегодня, 17:55
    0
    Цитата: Andron78
    Ситуация реально непонятная. По идее и правилам, сегодня ГГ должна была быть прикрыта оперативными, техническими и войсковыми мерроприятиями. Если бы так было, то и муха бы не пролетела, а тут 40 человек. Халатность с такими с объемами объяснить сложно.

    Вы это как представляете в современных условиях? Какие войсковые подразделения есть у этой ПС? Нет! И спросить надо с негодяев, которые довели ситуацию с охраной Государственной границы до такого состояния. sad
  21. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 18:05
    0
    его ответ равнозначен - отъ... цепитесь
  22. фа2998
    фа2998 Сегодня, 18:08
    0
    Что то он нездорово выглядит.Совсем замучали мужика lol Прикалываются.Даже босс "пургой "обзывается
    Глаза расширенные,может что для успокоения принимает?Майн ин Колумбия.
    И в отставку не хочется,приходится терпеть.А потом во Флориду,оттянемся! wassat laughing