Пресс-секретарь Кремля заявил о мерах по недопущению повторения событий в Брянской области

Атака украинской ДРГ на Брянскую область, которая произошла 2 марта, вызвала серьезный резонанс в российском обществе.
Напомним, что порядка 40 боевиков, предположительно в составе двух групп, пересекли российскую границу и вошли в населенные пункты Любечане и Сушаны. Оба села расположены на границе с Украиной. Расстояние между ними составляет около 20 км по трассе.
Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, проникнув в село Любечане, бандиты обстреляли гражданский легковой автомобиль. В результате инцидента мужчина, находившийся за рулем, погиб. Кроме того, огнестрельное ранение получил 10-летний мальчик.
Российские власти квалифицировали произошедшее, как теракт, что сегодня в очередной раз подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявив, что все необходимые квалификации были даны в ходе совещания Совбеза РФ, пишет РИА Новости.
При этом он отметил, что данном случае неважно из какого оружия были совершены выстрелы, а важно то, у кого оно находилось в руках.
В то же время, чиновник подчеркнул, что предпринимаются шаги, направленные на недопущение повторения подобных ситуаций в будущем.
Будут приниматься меры
- заявил Песков.
При этом пресс-секретарь Кремля не стал уточнять, какие именно меры и в каких регионах будут приниматься.