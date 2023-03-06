Глава Пентагона: Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое

По мнению главы Пентагона Ллойда Остина, город Артемовск, или как его называют украинские власти Бахмут, имеет больше символическое, а не стратегическое значение.
В комментарии американскому информационному агентству Reuters Остин заявил, что падение этого населенного пункта не обязательно будет означать, что российская армия достигла стратегических успехов, которые повлияют на общий ход боевых действий.
Глава Пентагона также отказался давать какие-либо прогнозы, касающиеся вероятности и сроков сдачи города украинской армией.
Ранее американский телеканал CNN также утверждал, что потеря украинскими властями контроля над Бахмутом никак принципиально не отразится на общем положении дел на фронте. В опубликованном на сайте телеканала материале ставилась под сомнение целесообразность дальнейшей обороны города.
Авторы статьи, ссылаясь на американских военных, утверждают, что в некоторых моментах разумнее отступить, чем продолжать нести тяжелые потери и позволить осуществить окружение населенного пункта, которое повлечет за собой уничтожение либо сдачу в плен тысяч солдат.
Телеканал убеждает западную аудиторию в том, что никакой катастрофы в упорядоченном отступлении украинских войск нет. CNN также пытается выдать освобождение Артемовска за своеобразную "пиррову победу", так как город не имеет никакого важного значения и не стоит понесенных российской армией потерь.
Подобная риторика уже звучала ранее в отношении Мариуполя, Попасной, а также Лисичанска и Северодонецка.
Сегодня, как уже сообщало "ВО" в одной из новостей, офис Зеленского объявил, что оборона Бахмута ВСУ будет продолжаться. На этом якобы настояли украинские военные.