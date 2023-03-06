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Глава Пентагона: Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое

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Глава Пентагона: Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое

По мнению главы Пентагона Ллойда Остина, город Артемовск, или как его называют украинские власти Бахмут, имеет больше символическое, а не стратегическое значение.


В комментарии американскому информационному агентству Reuters Остин заявил, что падение этого населенного пункта не обязательно будет означать, что российская армия достигла стратегических успехов, которые повлияют на общий ход боевых действий.

Глава Пентагона также отказался давать какие-либо прогнозы, касающиеся вероятности и сроков сдачи города украинской армией.

Ранее американский телеканал CNN также утверждал, что потеря украинскими властями контроля над Бахмутом никак принципиально не отразится на общем положении дел на фронте. В опубликованном на сайте телеканала материале ставилась под сомнение целесообразность дальнейшей обороны города.

Авторы статьи, ссылаясь на американских военных, утверждают, что в некоторых моментах разумнее отступить, чем продолжать нести тяжелые потери и позволить осуществить окружение населенного пункта, которое повлечет за собой уничтожение либо сдачу в плен тысяч солдат.

Телеканал убеждает западную аудиторию в том, что никакой катастрофы в упорядоченном отступлении украинских войск нет. CNN также пытается выдать освобождение Артемовска за своеобразную "пиррову победу", так как город не имеет никакого важного значения и не стоит понесенных российской армией потерь.

Подобная риторика уже звучала ранее в отношении Мариуполя, Попасной, а также Лисичанска и Северодонецка.

Сегодня, как уже сообщало "ВО" в одной из новостей, офис Зеленского объявил, что оборона Бахмута ВСУ будет продолжаться. На этом якобы настояли украинские военные.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/U.S. Secretary of Defense
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21 комментарий
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 16:25
    -3
    Глава Пентагона:
    как то не привычно лицезреть,"чёрного раба", во главе разъярённой стаи "белых хозяев". всё смешалось... я толерантен, но негров и расистов не люблю,и 3.14ов тоже.
    1. Всем_Добра
      Всем_Добра Сегодня, 16:35
      0
      Ага держи в курсе кого ты там любишь и не любишь )
    2. Венд
      Венд Сегодня, 17:11
      +4
      Да laughing Будет очень забавно читать их высказывания, когда России до победы в СВО останется шажок. "Украина имеет больше символическое значение, чем стратегическое" будут вещать черные из Белого laughing laughing
  2. bambr731
    bambr731 Сегодня, 16:25
    +4
    С такой стратегией и таким подходом к ведению боевых действий понятие "население Украины" тоже скоро будет иметь символическое значение
  3. Карат
    Карат Сегодня, 16:26
    +8
    потеря украинскими властями контроля над Бахмутом никак принципиально не отразится на общем положении дел на фронте.


    Потеря самого Артёмовска никак не скажется, а вот потеря стратегических резервов ВСУ в Артёмовске скажутся.
    1. haron
      haron Сегодня, 16:57
      -5
      Цитата: Карат
      а вот потеря стратегических резервов ВСУ в Артёмовске скажутся.

      Бред. Были-бы там ...да ка-бы..."резервы", уже бы давно... бы.. вывезли. А не вывезут, так завалят и заминируют что не один сапер Водичка не разберет.
      Нет там и "символа". Жесткая практичность - не более. Неужели не видно?!
    2. Andron78
      Andron78 Сегодня, 17:07
      0
      Да что им этот сегодняшний тактический разерв... они тянут время любой ценой, либо стратегический резерв сил и средств не готов, либо линия обороны, либо то и другое. Не могут они планировать наступление без опоры на оборону, как это делали мы попервости. Если оно захлебнется вдруг, а так и будет, то это позволит сдержать нас на определенном рубеже. Многие говорят, что сегодня время работает на нас, а оно на самом деле работает и на нас и на 404, но в любом случае против Запада.
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 16:26
    +2
    - Вот и "вставим" Вам этот символ - сами знаете в какое место! hi
  5. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 16:26
    +1
    Уже съзжать начали, мол не так уж важен этот ваш... Как его там...
  6. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:27
    +4
    Стратегическое значение битвы за Артемовск можно будет оценивать только в контексте развития весеннего наступления. Если наступление ВСУ добьется успеха - Артемовск будут превозносить как битву, обескровившую Россию. Если нет - вспомнят как обескровившую резервы Украины. Сам по себе он никакой стратегической роли не играет.
    1. vitvit123
      vitvit123 Сегодня, 16:30
      +3
      Даже не возможно представить как противник будет биться за стратегически значимое место ...
      1. Карат
        Карат Сегодня, 16:52
        +2
        Цитата: vitvit123
        Даже не возможно представить как противник будет биться за стратегически значимое место ...


        Это если к тому времени будет кому биться. Еще несколько таких Артёмовсков и призывать в ВСУ кроме женщин будет некого.
        1. vitvit123
          vitvit123 Сегодня, 17:33
          +1
          Это к какому времени , не можете предположить ? И конечно нужно " опустить " науку о количестве погибших обороняющихся и наступающих.. ладно уберём сию важную науку , которой учили во всех воен.академиях , но по любому мы тоже потери несём.. там под угледаром пишут наши генералы гениальные атаки проводят , пишут ещё пару атак и количество атакующих.., в общем бригада обновится ..
  7. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 16:29
    +3
    Ликом он чёрен, и душою тоже. Как в прочем все руководства стран НАТО.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:42
      +1
      Он англосакс! По должности! laughing
      ттттттттттттттттттттт
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:36
    +5
    Пентагону наплевать на Артемовск точно также, как на Лисичанск и Северодонецк с Мариуполем и другие города окраины...., у них другие цели и задачи.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:47
    +1
    На да, конечно. Другого ответа и не ожидалось. А что там тотже чел на той неделе гоаорил об этом же самом??? Ах, да, он же одноклеточный мозг имеет-вообще непомнит что вчера говорил и какие приказы отдавал. И сми тоже одноклеточные-столько шансов поржать и сенсацию делать каждый день пропускают с такими кадрами то!
  10. bandabas
    bandabas Сегодня, 17:05
    0
    Второй Колин Пауэлл? Ну ну. А, правда, что негры в баскетбол играют?
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:07
    -1
    ну пентагону то пофиг не солдаты сша там погибают а простые укррры
  12. macgyver
    macgyver Сегодня, 17:23
    0
    В принципе Украина уже выполнила свою функцию по уничтожению американских конкурентов в Европе. Заводы закрыты, остатки промышленности выводят в США. Вооружения европейских аборигенов уничтожены на десятки лет вперед, а значит ВПК США обеспечен заказами. Что еще Вашингтон может пожелать? ... а какой-то Артемовск ... не думаю, что эта негра знает где он на карте.
  13. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:37
    0
    Имеют здесь большую или меньшую ценность, важно воспользоваться возможностью нанести противнику максимально возможное количество человеческих и материальных потерь, окружив его и обстреляв его помощь и отступление