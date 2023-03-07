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Проект БПЛА «Шмель»: отечественная реализация иностранной концепции

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Проект БПЛА «Шмель»: отечественная реализация иностранной концепции
БПЛА Black Hornet - образец для создания российского "Шмеля"



В настоящее время в нашей стране разрабатывается большое количество проектов беспилотных летательных аппаратов разного класса, в т.ч. сверхлегкие комплексы. Недавно стало известно о существовании проекта «Шмель», в рамках которого создается новый БПЛА вертолетного типа длиной в несколько сантиметров и массой в десятки граммов. Такой летательный аппарат должен будет нести камеру и обеспечивать наблюдение и разведку, улучшая ситуационную осведомленность разных подразделений.

Перспективный проект


Не так давно при Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) был создан Центр компетенций беспилотных летательных аппаратов. Этой организации поручено проведение необходимых исследований и разработка перспективных БПЛА разных классов. Отмечалось, что общей целью всех новых проектов будет максимальная локализация производства, вплоть до применения исключительно отечественных компонентов.

В начале февраля представители Центра компетенций рассказали об одной из их перспективных разработок – БПЛА сверхлегкого класса «Шмель». Этот проект предусматривает создание микробеспилотника, аналогичного норвежскому изделию Black Hornet. Поставлена задача повторения конструкции и достижения максимально близких тактико-технических характеристик.

На момент появления первых сообщений проект «Шмель» дошел до стадии испытаний макетного образца. Он уже успел подняться в воздух и продемонстрировать некоторые свои возможности. Однако полноценные летные испытания и демонстрация всех возможностей пройдут позже – они состоятся в июне.

Хотя работы по «Шмелю» еще не завершены, организация-разработчик оптимистично оценивает перспективы проекта. Предполагается, что такой БПЛА заинтересует различные структуры и службы, в первую очередь, министерство обороны. Более того, в НГТУ сообщили о старте взаимодействия с некоторыми партнерами. К лету возможно появление конкретных договоренностей.


Новая информация


5 марта информагентство RT опубликовало интервью с руководителем Центра компетенций БПЛА НГТУ Денисом Котиным. Темой беседы стал проект «Шмель» – ход его разработки, технические особенности, а также эксплуатационные перспективы.

Руководитель организации-разработчика сообщил, что работы по новому БПЛА продолжаются; в них задействован летный макет. Прежние планы остаются в силе, и в июне-июле должен появиться полноценный опытный образец. Его собираются показать потенциальным заказчикам.

Отмечается, что проект отличается определенной сложностью. В первую очередь, это связано с серьезными ограничениями по габаритам и массе при необходимости достижения высоких технических характеристик. Кроме того, непростой задачей оказалось обеспечение взаимодействия всех элементов.

Производство микробеспилотников тоже имеет свои особенности и требует специфического оснащения и оборудования. У НГТУ имеются партнеры, способные предоставить необходимые узлы и компоненты. Также идется поиск новых поставщиков, за счет которых удастся закрыть остальные потребности.

Как и иностранный БПЛА, взятый за образец, российский «Шмель» сможет нести видеокамеру и передавать сигнал в режиме реального времени. Микробеспилотник предназначается для ведения разведки, причем ему предстоит работать в специфических условиях. Небольшой вертолет не будет подниматься на значительные высоты, но при этом сможет летать в ограниченных объемах – в зданиях, подземельях и т.д., при возможности прохождения радиосигнала.


Характерной особенностью и преимуществом «Шмеля» является его скрытность. Аппарат имеет минимальные размеры и практически не производит шума. Обнаружить и поразить такую воздушную цель крайне сложно. В этом отношении сверхлегкий БПЛА выгодно отличается от более распространенных коптеров.

Впрочем, создатели «Шмеля» отмечают, что даже при таких преимуществах микробеспилотник будет подвергаться рискам, и его следует считать своего рода расходным материалом. Потеря такого изделия не должна приводить к критическим последствиям для бойца.

Технические особенности


Центр компетенций БПЛА НГТУ пока не показывал микробеспилотник «Шмель», но некоторые его особенности, характеристики и функции уже раскрыты. Предлагается беспилотный авиационный комплекс, включающий сам БПЛА, пульт управления, несколько сменных аккумуляторов и зарядную станцию. Малая масса и габариты всех изделий позволят переносить комплекс силами оператора, в т.ч. вместе с другим оснащением и вооружением.

«Шмель» представляет собой миниатюрный вертолет классической схемы с несущим и рулевым винтами. Размеры БПЛА не сообщаются, но по аналогии с зарубежным Black Hornet можно предполагать, что эти параметры не превышают нескольких сантиметров. Расчетная взлетная масса – всего 85 г.

БПЛА является полностью электрическим. На борту имеется сменная литий-ионная батарея, от которой работают силовая установка, система дистанционного управления и средства разведки. Электромотор несущей системы обеспечит скорость полета до 25 км/ч. Дальность – 1-2 км.


«Шмель» получит встроенную видеокамеру с дневным и ночным режимом. Видеосигнал в режиме реального времени будет передаваться оператору. В качестве пульта управления предлагается использовать смартфон или планшет со специальным программным обеспечением. Возможно, для комплекса будет создан и свой собственный пульт.

Идеи и решения


Предполагается, что в течение нескольких следующих месяцев в НГТУ будет изготовлен и испытан полноценный опытный образец «Шмеля», и после этого может начаться подготовка к серийному производству. Сообщается об интересе со стороны потенциальных заказчиков, благодаря чему БПЛА сможет поступить в эксплуатацию.

Предполагается, что микробеспилотник «Шмель» найдет место в различных подразделениях армии и/или силовых структур. Он сможет использоваться самостоятельно или вместе с другими актуальными БПЛА. Во всех случаях он улучшит ситуационную осведомленность и положительно повлияет на процесс решения задач.

Следует отметить, что проект «Шмель» интересен не только своими техническими особенностями и потенциалом. Также нужно обратить внимание на его происхождение. По сути, речь идет об отечественной попытке скопировать иностранный образец с применением доступных технологий и компонентов, а также получить, как минимум, близкие тактико-технические характеристики.

БПЛА Black Hornet, на который ориентируются российские разработчики, был создан норвежской компанией Prox Dynamics AS (ныне входит в состав FLIR Systems). Она выработала облик такого изделия, решила все конструкторские задачи и наладила производство микробеспилотников. В дальнейшем эта техника производилась для нескольких иностранных армий, которые использовали ее на учениях и в реальных операциях. Необычные БПЛА неплохо показали себя, а объективные ограничения не оказали значительного влияния на общий результат работы.


Таким образом, иностранные специалисты и армии взяли на себя наиболее сложные задачи и в итоге подтвердили жизнеспособность любопытной концепции. Благодаря этому наши конструкторы могут не тратить время и ресурсы на проработку общих идей и получают возможность сосредоточиться на создании конкретного образца техники.

Перед проектом «Шмель» ставится несколько основных задач, и одной из них является максимальная локализация производства. Как сообщается, уже найдены отечественные поставщики нескольких важных компонентов, и степень локализации продолжает расти. Не исключается полный переход на российские компоненты, имеющий очевидные положительные последствия.

Желаемые результаты


Таким образом, успешное завершение разработки «Шмеля» даст несколько важных результатов. В первую очередь, армия и силовые структуры смогут получить беспилотный авиационный комплекс принципиально нового для них класса. Вместе с ним она получит новые возможности в контексте разведки и наблюдения. Нетрудно представить, как такая техника сможет помочь нашим бойцам.

Кроме того, проект «Шмель» будет полезен для оборонной промышленности и беспилотной отрасли в целом. С его помощью организация-разработчик и смежники наработают ценный опыт и создадут различные компоненты или технологии. Все эти результаты нынешнего проекта в будущем могут быть использованы при разработке следующих моделей БПЛА, причем не только в сверхлегком классе.
Автор:
Использованы фотографии:
Prox Dynamics / FLIR Systems, Минобороны Великобритании
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11 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 04:08
    +2
    Лишь бы не затягивали время от разработки до серийного выпуска. А то бесконечные испытания могут длиться годами вплоть до устаревания самой идеи.
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 04:34
    +2
    МЧС подобная вещь пригодится, думаю.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 04:42
    -1
    Неплохо что не прошло и 30 лет как поняли необходимость и полезность бпла. Плохо то что эта тема пойдет по колее советского централизованного и громоздкого наследия с ноу хаю сегодняшней рф-через отдельный институт с раздутыми штатами менеджеров и парой тройкой технарей, Вспоминаем нии игрушки и столовых приборов изобретавших согласововавших вечно ложку и ваньку встаньку. Так что ждем громких анонсов об намерениях, бесконечных утверждений и испытаний до полного саботажа изначальных целей.
  4. Toorik
    Toorik Сегодня, 04:46
    -2
    100$ на алике за комплект

    чтоб не получилось что бирку переклеили и продали за 1200...
    1. maiman61
      maiman61 Сегодня, 05:41
      0
      Это надо ж было быть таким гениальным, отстать от Китая навсегда!
    2. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 05:54
      0
      За 12 000$ как минимум, а иначе как центр компетенций содержать?
      Центр компетенций этот термин я уже сейчас постоянно слышу от чиновников в разных регионах. Это у них мода такая сейчас пошла, как одно из украшений потемкинских деревень.
      Там же прямо сказано, они работают над локализаций. Значит испытывают китайскую модельку. Но обещать, не значит жениться.
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 05:06
    +2
    Вообще, за роботами будущее. Уже в этой войне роль беспилотников очень значительна. Даже если сравнивать войну в Карабахе с СВО на Украине, то прогресс использования технических новинок налицо. Идет опробация и смотрины различных типов робототехники. Следующая война будет гораздо технологичнее, роль человека сведется к управлению. Весь вопрос в экономике процесса. Тот, кто первый создаст дешевые образцы, будет иметь преимущество на поле боя. Уже сегодня один умный снаряд заменят десятки обыкновенных. Главная проблема - цена выстрела. Снизится цена, повысится эффективность применения. Нам надо смотреть в будущее и уже сейчас готовить армию к новым вызовам. На старом советском наследии мы воюем в последний раз...
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 05:49
      0
      Цитата: Михаил-Иванов
      Идет опробация и смотрины различных типов робототехники.

      В том-то и дело что она идёт и идёт. Я этот девайс пару лет назад видел в руках ведущего "Военной приёмки", а неимеющийаналогов воз и ныне там.
  6. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:45
    0
    У НГТУ имеются партнеры, способные предоставить необходимые узлы и компоненты. Также идется поиск новых поставщиков, за счет которых удастся закрыть остальные потребности.
     Российские производители в списке поставщиков?
  7. Самолет_Юнкерс
    Самолет_Юнкерс Сегодня, 06:15
    0
    Хочется отечественных беспилотников? Надо начинать не с копирования иностранных образцов, а с производства своей элементной базы и налаживания системы образования. На текущих возможностях отечественный "Шмель" будет с тумбочку размером
    1. 2112vda
      2112vda Сегодня, 07:00
      0
      Классическая вертолётная схема, с рулевым винтом, не совсем рациональна для данного класса БПЛА. Мне представляется более предпочтительной схема синхроптера с двумя наклонными несущими винтами и с приводом через пластиковые конические шестерни. Также есть смысл рассмотреть вариант "мухолёта" построенного по схеме синхроптера но имеющего по одной лопасти винта на каждой стороне, лопасти работают в противофазе. Схема синхроптера позволит снизить массу и уменьшить энергопотребление которое тратится на рулевом винте. Нужно творчески подходить к данной теме.