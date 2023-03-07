Проект БПЛА «Шмель»: отечественная реализация иностранной концепции

БПЛА Black Hornet - образец для создания российского "Шмеля"
В настоящее время в нашей стране разрабатывается большое количество проектов беспилотных летательных аппаратов разного класса, в т.ч. сверхлегкие комплексы. Недавно стало известно о существовании проекта «Шмель», в рамках которого создается новый БПЛА вертолетного типа длиной в несколько сантиметров и массой в десятки граммов. Такой летательный аппарат должен будет нести камеру и обеспечивать наблюдение и разведку, улучшая ситуационную осведомленность разных подразделений.
Перспективный проект
Не так давно при Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) был создан Центр компетенций беспилотных летательных аппаратов. Этой организации поручено проведение необходимых исследований и разработка перспективных БПЛА разных классов. Отмечалось, что общей целью всех новых проектов будет максимальная локализация производства, вплоть до применения исключительно отечественных компонентов.
В начале февраля представители Центра компетенций рассказали об одной из их перспективных разработок – БПЛА сверхлегкого класса «Шмель». Этот проект предусматривает создание микробеспилотника, аналогичного норвежскому изделию Black Hornet. Поставлена задача повторения конструкции и достижения максимально близких тактико-технических характеристик.
На момент появления первых сообщений проект «Шмель» дошел до стадии испытаний макетного образца. Он уже успел подняться в воздух и продемонстрировать некоторые свои возможности. Однако полноценные летные испытания и демонстрация всех возможностей пройдут позже – они состоятся в июне.
Хотя работы по «Шмелю» еще не завершены, организация-разработчик оптимистично оценивает перспективы проекта. Предполагается, что такой БПЛА заинтересует различные структуры и службы, в первую очередь, министерство обороны. Более того, в НГТУ сообщили о старте взаимодействия с некоторыми партнерами. К лету возможно появление конкретных договоренностей.
Новая информация
5 марта информагентство RT опубликовало интервью с руководителем Центра компетенций БПЛА НГТУ Денисом Котиным. Темой беседы стал проект «Шмель» – ход его разработки, технические особенности, а также эксплуатационные перспективы.
Руководитель организации-разработчика сообщил, что работы по новому БПЛА продолжаются; в них задействован летный макет. Прежние планы остаются в силе, и в июне-июле должен появиться полноценный опытный образец. Его собираются показать потенциальным заказчикам.
Отмечается, что проект отличается определенной сложностью. В первую очередь, это связано с серьезными ограничениями по габаритам и массе при необходимости достижения высоких технических характеристик. Кроме того, непростой задачей оказалось обеспечение взаимодействия всех элементов.
Производство микробеспилотников тоже имеет свои особенности и требует специфического оснащения и оборудования. У НГТУ имеются партнеры, способные предоставить необходимые узлы и компоненты. Также идется поиск новых поставщиков, за счет которых удастся закрыть остальные потребности.
Как и иностранный БПЛА, взятый за образец, российский «Шмель» сможет нести видеокамеру и передавать сигнал в режиме реального времени. Микробеспилотник предназначается для ведения разведки, причем ему предстоит работать в специфических условиях. Небольшой вертолет не будет подниматься на значительные высоты, но при этом сможет летать в ограниченных объемах – в зданиях, подземельях и т.д., при возможности прохождения радиосигнала.
Характерной особенностью и преимуществом «Шмеля» является его скрытность. Аппарат имеет минимальные размеры и практически не производит шума. Обнаружить и поразить такую воздушную цель крайне сложно. В этом отношении сверхлегкий БПЛА выгодно отличается от более распространенных коптеров.
Впрочем, создатели «Шмеля» отмечают, что даже при таких преимуществах микробеспилотник будет подвергаться рискам, и его следует считать своего рода расходным материалом. Потеря такого изделия не должна приводить к критическим последствиям для бойца.
Технические особенности
Центр компетенций БПЛА НГТУ пока не показывал микробеспилотник «Шмель», но некоторые его особенности, характеристики и функции уже раскрыты. Предлагается беспилотный авиационный комплекс, включающий сам БПЛА, пульт управления, несколько сменных аккумуляторов и зарядную станцию. Малая масса и габариты всех изделий позволят переносить комплекс силами оператора, в т.ч. вместе с другим оснащением и вооружением.
«Шмель» представляет собой миниатюрный вертолет классической схемы с несущим и рулевым винтами. Размеры БПЛА не сообщаются, но по аналогии с зарубежным Black Hornet можно предполагать, что эти параметры не превышают нескольких сантиметров. Расчетная взлетная масса – всего 85 г.
БПЛА является полностью электрическим. На борту имеется сменная литий-ионная батарея, от которой работают силовая установка, система дистанционного управления и средства разведки. Электромотор несущей системы обеспечит скорость полета до 25 км/ч. Дальность – 1-2 км.
«Шмель» получит встроенную видеокамеру с дневным и ночным режимом. Видеосигнал в режиме реального времени будет передаваться оператору. В качестве пульта управления предлагается использовать смартфон или планшет со специальным программным обеспечением. Возможно, для комплекса будет создан и свой собственный пульт.
Идеи и решения
Предполагается, что в течение нескольких следующих месяцев в НГТУ будет изготовлен и испытан полноценный опытный образец «Шмеля», и после этого может начаться подготовка к серийному производству. Сообщается об интересе со стороны потенциальных заказчиков, благодаря чему БПЛА сможет поступить в эксплуатацию.
Предполагается, что микробеспилотник «Шмель» найдет место в различных подразделениях армии и/или силовых структур. Он сможет использоваться самостоятельно или вместе с другими актуальными БПЛА. Во всех случаях он улучшит ситуационную осведомленность и положительно повлияет на процесс решения задач.
Следует отметить, что проект «Шмель» интересен не только своими техническими особенностями и потенциалом. Также нужно обратить внимание на его происхождение. По сути, речь идет об отечественной попытке скопировать иностранный образец с применением доступных технологий и компонентов, а также получить, как минимум, близкие тактико-технические характеристики.
БПЛА Black Hornet, на который ориентируются российские разработчики, был создан норвежской компанией Prox Dynamics AS (ныне входит в состав FLIR Systems). Она выработала облик такого изделия, решила все конструкторские задачи и наладила производство микробеспилотников. В дальнейшем эта техника производилась для нескольких иностранных армий, которые использовали ее на учениях и в реальных операциях. Необычные БПЛА неплохо показали себя, а объективные ограничения не оказали значительного влияния на общий результат работы.
Таким образом, иностранные специалисты и армии взяли на себя наиболее сложные задачи и в итоге подтвердили жизнеспособность любопытной концепции. Благодаря этому наши конструкторы могут не тратить время и ресурсы на проработку общих идей и получают возможность сосредоточиться на создании конкретного образца техники.
Перед проектом «Шмель» ставится несколько основных задач, и одной из них является максимальная локализация производства. Как сообщается, уже найдены отечественные поставщики нескольких важных компонентов, и степень локализации продолжает расти. Не исключается полный переход на российские компоненты, имеющий очевидные положительные последствия.
Желаемые результаты
Таким образом, успешное завершение разработки «Шмеля» даст несколько важных результатов. В первую очередь, армия и силовые структуры смогут получить беспилотный авиационный комплекс принципиально нового для них класса. Вместе с ним она получит новые возможности в контексте разведки и наблюдения. Нетрудно представить, как такая техника сможет помочь нашим бойцам.
Кроме того, проект «Шмель» будет полезен для оборонной промышленности и беспилотной отрасли в целом. С его помощью организация-разработчик и смежники наработают ценный опыт и создадут различные компоненты или технологии. Все эти результаты нынешнего проекта в будущем могут быть использованы при разработке следующих моделей БПЛА, причем не только в сверхлегком классе.