Похоже, что стратегия «войны до последнего украинца» выходит на первый план для киевских властей. На территории нашей «западной соседки» продолжается всеобщая мобилизация, которая с каждым днем принимает все более жесткие формы.В Интернете уже опубликована масса видеороликов, на которых сотрудники украинских военкоматов подходят к военнообязанным гражданам прямо на улице и выписывают повестки. При этом в случае отказа будущим солдатом ВСУ подписать документ, военными нередко применяется сила, вплоть до избиения «нерадивого призывника».Стоит напомнить, что на Украине прошло несколько волн мобилизации. Последняя длится уже порядка трех месяцев. При этом согласно данным, недавно опубликованным военным порталом Lostarmour, командование ВСУ активно формирует новые воинские соединения из мобилизованных, а общая численность украинских войск на сегодняшний день может достигать 1,3 млн. человек.Между тем, со слов главы Минобороны Украины Алексея Резникова, всеобщая мобилизация в стране еще не окончена. Как выразился министр, мероприятия по призыву будут продолжаться до полного удовлетворения потребностей Генштаба ВСУ. А это, ни много ни мало, победа над Россией...В то же время, Резников не называет даже примерного количества военнослужащих, которые могут потребоваться Генштабу. При этом ранее его советник Юрий Сак заявил, что Киев при необходимости может призвать еще больше военнообязанных. С его слов, мобилизационный резерв страны позволяет это сделать.