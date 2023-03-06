Военное обозрение
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Глава Минобороны Украины: План по всеобщей мобилизации ещё не выполнен

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Глава Минобороны Украины: План по всеобщей мобилизации ещё не выполнен

Похоже, что стратегия «войны до последнего украинца» выходит на первый план для киевских властей. На территории нашей «западной соседки» продолжается всеобщая мобилизация, которая с каждым днем принимает все более жесткие формы.


В Интернете уже опубликована масса видеороликов, на которых сотрудники украинских военкоматов подходят к военнообязанным гражданам прямо на улице и выписывают повестки. При этом в случае отказа будущим солдатом ВСУ подписать документ, военными нередко применяется сила, вплоть до избиения «нерадивого призывника».



Стоит напомнить, что на Украине прошло несколько волн мобилизации. Последняя длится уже порядка трех месяцев. При этом согласно данным, недавно опубликованным военным порталом Lostarmour, командование ВСУ активно формирует новые воинские соединения из мобилизованных, а общая численность украинских войск на сегодняшний день может достигать 1,3 млн. человек.

Между тем, со слов главы Минобороны Украины Алексея Резникова, всеобщая мобилизация в стране еще не окончена. Как выразился министр, мероприятия по призыву будут продолжаться до полного удовлетворения потребностей Генштаба ВСУ. А это, ни много ни мало, победа над Россией...

В то же время, Резников не называет даже примерного количества военнослужащих, которые могут потребоваться Генштабу. При этом ранее его советник Юрий Сак заявил, что Киев при необходимости может призвать еще больше военнообязанных. С его слов, мобилизационный резерв страны позволяет это сделать.
Автор:
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13 комментариев
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 17:16
    +3
    Земли вна Украине много. Все поместятся.
    Кстати, давно не слышал свидомых шуток про удобренный чернозём. Как-то у них эта тема из моды вышла.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 17:19
      +3
      Цитата: Aken
      Кстати, давно не слышал свидомых шуток про удобренный чернозём. Как-то у них эта тема из моды вышла.


      Ну так они на свои быстро растущие кладбища глянули. Тут им не до шуток стало.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 17:23
        +2
        Вот и я о том. Пора эту сомнительную шутку возвращать обратно. Не смеха ради, а в назидание.
        1. Аэродромный
          Аэродромный Сегодня, 17:30
          +2
          Цитата: Aken
          Земли вна Украине много. Все поместятся.
          Кстати, давно не слышал свидомых шуток про удобренный чернозём. Как-то у них эта тема из моды вышла.

          мммм...эээ... понимаете ли,тут такое дело,чернозём хорошо конечно, но, излишнее внесение удобрений-тоже плохо,тут или перепахивать поглубже, или обрабатывать поливом, лучше глобальным,чтоб вся дрянь ушла глубоко.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:28
    +2
    По замыслу американцев , план мобилизации будет выполнен только когда достанут последнего украинца где нибудь из схрона в лесу у Говерлы.
  3. macgyver
    macgyver Сегодня, 17:29
    +1
    Не могут они, они очень долго своих западных хозяев обманывали, рассказывая про свой мобилизационный ресурс. Судя потому, что в ход пошли уже старики и дети - он на исходе. Да и по 500 человек в день терять не может ни одна армия... даже китайская. СССР за 10 лет в Афганистане потерял 15 тыс, и это считалось - огромные потери... ВСУ теряет за три дня, больше чем вся Советская Армия за год боев с моджахедами.
  4. bambr731
    bambr731 Сегодня, 17:37
    +4
    Скоро, похоже, по старшим классам школ военкоматы шерстить начнут what
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:46
    +1
    В России на 01.09.2022 мужиков в призывном возрасте от 18 до 50 лет – 32.360.757 чел. То есть - пятая часть населения. Число шумеров - ну пусть будет 40 млн, хотя сомневаюсь. Пятая часть - это 8 млн. Убираем тех, кто смазал лыжи, тех, кто занят в критических областях, тех, кого точно не призовут по причине неприкосновенности, тех, у кого есть бабло дать на лапу, тех, кого уже денационализировали, тех, кто уж точно не годен по причине тяжёлых болячек - получаем что похоже они подошли к реальному пределу.. what

    Дальше - только брить пенсионеров, инвалидов и тёток.. what
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 17:51
      +2
      Вот и думай, сходят они сейчас в свой контрнаступ, даже, возможно, добьются чего-то, положив все остатки. А дальше что? Если Россия вдруг решит продолжить, кем будут защищаться?
    2. Алан81
      Алан81 Сегодня, 18:10
      0
      40 млн там и близко нет уже. 25-30 примерно и будет.
  6. Маршал_Ланн
    Маршал_Ланн Сегодня, 18:00
    0
    Исконно майдановская "старая добрая" традиция - поливать землю своей кровью за киевскую куклу и вашингтонского кукловода.
  7. Алан81
    Алан81 Сегодня, 18:04
    0
    Хрюшки, а как же хто не скачет, тот москаль ептать а?
  8. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:06
    +1
    Украина не является первопроходцем. Перманентная мобилизация реализуется во время длительной войны и в принципе не предполагает слова стоп. Как таковых волн мобилизации на Украине нет: объявлено военное положение на 90-дневный срок в рамках которого запущены мобилизационные мероприятия (до его окончания) по истечении этого срока военное положение продлятся - соответственно мобилизация продолжается.
    Более того, даже идея с мобилизацией «убогих» не является украинской. США во время войны во вьетнаме реализовали программу «Проект 100 000», по которой в течении 5 лет было призвано 345тыс человек.