Боевики киевского режима разместили в сети видео, снятое на окраинах населенного пункта Марьинка, в котором уже много месяцев продолжаются ожесточенные бои. Марьинка расположена к западу от окраин Донецка, что позволяет украинским боевикам наносить артиллерийские удары по жилым кварталам столицы региона.На опубликованных кадрах можно увидеть, что в Марьинке, на протяжении восьми лет оборудованной как мощный укрепрайон, практически не осталось ни одного целого дома. Однако, украинское командование, осознавая стратегическую важность контроля над этим населенным пунктом, продолжает перебрасывать в Марьинку все новые резервы.Противник делает все, чтобы как можно на больший срок затянуть освобождение города, после которого российским войскам откроется дорога на Курахово и Красногоровку, что позволит осуществить оперативное окружение Авдеевки.Командование ВСУ отдало приказ продолжать держать Марьинку, несмотря на то, что украинские войска несут на этом участке фронта очень большие потери.Все оборудованные противником среди руин Марьинки укрепленные точки разведаны и пристреляны российскими артиллеристами, однако, несмотря на это, украинское командование продолжает заводить в этот район все новые волны живой силы. Хотя в настоящее время дать полную оценку потерям противника не представляется возможным, предполагается, что они чрезвычайно масштабные.Также сообщается, что под Марьинкой Вооруженные силы России вошли в восточную часть населенного пункта Победа. Под контролем российской армии уже до 20 процентов территории поселка.