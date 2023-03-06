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В сети появились кадры из Марьинки, где идёт наступление российских войск

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В сети появились кадры из Марьинки, где идёт наступление российских войск

Боевики киевского режима разместили в сети видео, снятое на окраинах населенного пункта Марьинка, в котором уже много месяцев продолжаются ожесточенные бои. Марьинка расположена к западу от окраин Донецка, что позволяет украинским боевикам наносить артиллерийские удары по жилым кварталам столицы региона.


На опубликованных кадрах можно увидеть, что в Марьинке, на протяжении восьми лет оборудованной как мощный укрепрайон, практически не осталось ни одного целого дома. Однако, украинское командование, осознавая стратегическую важность контроля над этим населенным пунктом, продолжает перебрасывать в Марьинку все новые резервы.



Противник делает все, чтобы как можно на больший срок затянуть освобождение города, после которого российским войскам откроется дорога на Курахово и Красногоровку, что позволит осуществить оперативное окружение Авдеевки.

Командование ВСУ отдало приказ продолжать держать Марьинку, несмотря на то, что украинские войска несут на этом участке фронта очень большие потери.

Все оборудованные противником среди руин Марьинки укрепленные точки разведаны и пристреляны российскими артиллеристами, однако, несмотря на это, украинское командование продолжает заводить в этот район все новые волны живой силы. Хотя в настоящее время дать полную оценку потерям противника не представляется возможным, предполагается, что они чрезвычайно масштабные.

Также сообщается, что под Марьинкой Вооруженные силы России вошли в восточную часть населенного пункта Победа. Под контролем российской армии уже до 20 процентов территории поселка.
Автор:
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10 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:53
    -1
    Я сам стою на позиции , что на общую победу работают все ВС РФ (и кадровые и мобилизованные), морская пехота, десантники, а так же и корпуса НМ ЛДНР, и добровольцы БАРС, и полк "Ахмат", и бойцы Росгвардии, а обеспечивает все это наша артиллерия (в основном) и авиация (как может). Но не могу не заметить, что там где появляются подразделения ЧВК Вагнер, дело идет быстрее и успешнее. Не факт, что это панацея от всех наших проблем и трудностей. Вероятно. исход войны все таки решится в обмене ударами и контрударами крупными механизированными и бронетанковыми силами. Но сейчас, вот именно в этой фазе, "штурмовики" пехоты, штурмовики ЧВК тащат на своих плечах основной труд войны. Спасибо, ребята!
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:04
      +2
      Меня очень волнует вопрос разведки. Почему резервы противника все же доходят до лбс?!
      1. Klaus8691
        Klaus8691 Сегодня, 18:10
        0
        Так же волнует, ведь даже доставка снарядов, это же не пачку спичечных коробков перевезти, а судя по ударам там не одна сотня. Не понятная какая то ситуация...
      2. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 18:11
        0
        Почему резервы противника все же доходят до лбс?!

        Чтобы понять достаточно посмотреть на видео выдвижения ББТ на ЛБС - не хватает средств уничтожения, особенно высокоточных типа ланцет. Артиллерия бьёт не достаточно точно, видно со стороны ВСУ идёт противодеёствие
      3. Анатолий Проскурин
        Анатолий Проскурин Сегодня, 18:12
        0
        Очень странное волнение.Вы уважаемый досе не уяснили, что ВОЕВАТЬ ПО НОВОМУ, наши, повторюсь-НАШИ генералы не умеют! Не у ме ют!!! Ни теоретически и тем более реально!... как 1942 под Ржевом- учатся...Пока, как и бывало, воюем на смелости и героизме простых бойцов и комбатов.
    2. фа2998
      фа2998 Сегодня, 18:11
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Я сам стою на позиции

      Вы сидите на диване! wassat
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:08
    -1
    Чем больше резервов ВСУ перемелят тем легче будет в будущем. С опытом придёт боевая наглость и войска МО и Росгвардии будут крошить укроп не хуже чвк.
  3. NAF-NAF
    NAF-NAF Сегодня, 18:10
    0
    Лучше бы такой ландшафт сделали где-нибудь на Львовщине, там где взращивался свидомизм головного мозга... А не на Донбассе...
  4. фа2998
    фа2998 Сегодня, 18:14
    0
    Если на кадрах Марьинка-думаю надо уже забыть об этом населенном пункте.Там востанавливать нечего. hi
  5. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 18:14
    0
    я был несколько раз в калининграде был в бункере последнего коменданта видел форты видел тысячи кубов бетона, покажите мне какие такие супер пупер укрепления на окраине я вам не верю ,значит стену яйценюка распилили а здесь линия мажино зигфрида не верю как не верю вагнер в 1 км от хромово а они туда-сюда да с генералами это называется прострелеваемая дорога?