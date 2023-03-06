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Глава Минобороны Ирана прокомментировал предположение о закупках Тегераном в России систем ПВО С-400

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Глава Минобороны Ирана прокомментировал предположение о закупках Тегераном в России систем ПВО С-400

Мохаммед Реза Аштияни, глава Минобороны Ирана, прокомментировал предположение о закупках Тегераном в России систем ПВО С-400 «Триумф». Он заявил, что иранские военные в таких зенитных ракетных комплексах не нуждаются.


Об этом глава оборонного ведомства Исламской Республики говорил на брифинге в министерстве.

Аштияни отметил, что между Тегераном и Москвой складываются самые теплые отношения, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве. Но дело в том, что в сфере обеспечение военной продукцией, в том числе средствами противовоздушной обороны, иранские военные полностью обеспечены отечественными производителями. Поэтому сейчас закупать системы С-400 Тегерану не нужно, но если понадобится, он обратится к российским производителям.

Если появится подобная необходимость, то мы это сделаем, но в данный момент нам не нужно другое вооружение

- сказал Аштияни.

Министр также отметил, что многие страны мира заинтересованы в приобретении беспилотников, произведенных в Иране. Еще Аштияни высказал на брифинге, что Иран, Россия и Китай могли бы выступить единым фронтом для противодействия американскому давлению.

Интерес к российским зенитным ракетным комплексам иранские военные проявляли в 2019 году. Но когда они попросили россиян продать им такие системы, то получили отрицательный ответ.

Если эмбарго на поставки оружия будет прекращено, Москва может воспользоваться возможностью продать Тегерану С-400, а также истребители и другое оружие

- предположил тогда в своей статье обозреватель американского журнала Breaking Defense, комментируя эту новость.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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2 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:00
    +2
    Иран открыто выступил в поддержку России в СВО. Причем, до этого мы поддерживали против него западные санкции и не всегда сами поддерживали. Но вот теперь настал, что называется "момент истины". Кто-то боится окриков западных господ, кто-то плюет на них. Иран протянул нам руку дружбы и очень хорошо, что мы в ответ усиливаем его обороноспособность. Дело в том что Иран проводит ряд своих военно-научных исследований. Создает ракеты большой дальности и стремится присоединиться к клубу ядерных держав. Мировое сообщество традиционно настроено "против", несмотря на то, что Пакистану такой статус был предоставлен, например.
    Так вот, запад периодически наносил несанкционированные и беззаконные воздушные удары по объектам иранской промышленности, а так же использовал тактику политических убийств, физически устраняя военных и ученых Ирана, чтобы отбросить его развитие и повлиять на политический курс. И, если дело борьбы с агентурой врага, в руках самих иранских сил безопасности, то воздушный щит мы ему можем значительно усилить поставкой своих комплексов ПВО.
    И, действительно, чем больше иранцы будут угрожать самолетам полосатых в той же Сирии, например, тем меньше сил и средств у наших врагов будет оставаться для поддержки бывшей украины.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:01
    +5
    Еще Аштияни высказал на брифинге, что Иран, Россия и Китай могли бы выступить единым фронтом для противодействия американскому давлению.

    Было бы отличное решение, но что-то мне подсказывает - Китай на это не пойдёт.