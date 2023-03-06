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Турецкая пресса: контрабанда оружия в Швеции, в том числе с территории Украины, вышла из-под контроля

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Турецкая пресса: контрабанда оружия в Швеции, в том числе с территории Украины, вышла из-под контроля

Как пишут в крупном издании Турции Anadolu, по статистике в Швеции один из самых высоких показателей насилия с применением огнестрельного оружия в Западной Европе. Это является результатом постоянно растущего числа банд и преступных сетей, ответственных за большой приток незаконного огнестрельного оружия в страну. При этом наибольшее число случаев преступлений с оружием связано с мигрантами.


Несмотря на один из самых строгих в мире законов об оружии, страна по-прежнему сталкивается со значительным кровопролитием, связанным с огнестрелом, и многие эксперты призывают к принятию дополнительных мер по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия и бандитизмом.

Согласно отчету Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью за 2021 год, оружие югославского производства (идёт в том числе через Косово) подпитывает рост насилия в стране, что частично связано с наследием ныне распущенной так называемой «югославской мафии», которая доминировал в криминальном мире Стокгольма на протяжении 1990-х годов.

Однако, как сообщают в своей статье турецкие репортёры, факты свидетельствуют о том, что, хотя балканское оружие в значительной степени способствует постоянному росту контрабанды огнестрельного оружия в скандинавской стране, значительную роль играют и другие факторы.

Например, эксперты в самой Швеции опасаются, что криминальные сети могут иметь доступ к оружию, поставляемому с территории Украины, сообщает местное Sveriges Radio.

Специалист по контрабанде оружия Таможенной службы Швеции Йеспер Лидхольм выразил опасения в связи с тем, что преступники могут иметь доступ к более мощному оружию для контрабанды в Швецию и что любой вид оружия, предоставленный Украине в качестве помощи Запада, также может вернуться в страну.

Ардаван Хошнуд, криминалист и политолог, изучающий насильственные преступления в Лундском университете, сказал Anadolu, что в Швеции контрабанда оружия вышла из-под контроля.

По словам Хошнуда, в страну ежедневно контрабандой ввозятся сотни различных видов оружия, включая автоматические пистолеты, полуавтоматическое оружие, гранаты, а также взрывчатые вещества из разных стран, в основном из Восточной Европы.

Хошнуд также указал, что шведские власти должны вкладывать больше ресурсов в шведскую таможню страны, чтобы она могла бороться с притоком нелегального оружия в Швецию.

А до тех пор десятки банд, конкурирующих за контроль над наркотиками, нелегальными азартными играми и рынком "любви на продажу" в Швеции, у которых обычно одни и те же поставщики оружия, ухитряются прорваться через шведские границы, не будучи пойманными. Между прочим, хочется напомнить, что всё это происходит в стране, которая активно делает попытки вступить в НАТО и поддерживает увеличение поставок вооружения и боеприпасов Украине.
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4 комментария
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  1. lubesky
    lubesky Сегодня, 20:10
    0
    В новейшей истории неофашизма в самых безопасных гаванях западного мира происходит уродливая трансформация развитого гражданского общества с невероятой скоростью.

    Такова расплата и в части ложных ценностей ослабления миграционной политики мононациональных государств, где национальные интересы расплываются вместе с нац границами в угоду глобалисткой политики и деградации.

    А также поднимающийся неофашизм и откровенная содомия срывает маски с вроде ещё недавно консервативных обществ, которые как были по сути зверями-эксплуататорами, так и сейчас из-за маски гуманизма появляются звериные морды европейцев пополнявших нац формирования нацисткого Вермахта
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 20:13
    +1
    Кто бы мог подумать... спокойная тихая Швеция.... и контрабанда оружия... (рукалицо)
    А скоро и НАТО оружейный супермаркет откроет, еще веселее станет.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:18
    0
    Конфликт Турции и Швеции выходит на новый уровень. Турки будут искать любую соринку в шведском глазу. А уж такую информацию как контрабанда оружия умолчать они не могли ни в коем случае. Ну а шведам не надо было злить турецкого зверя, он очень злопамятен.
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:19
    0
    ..."ежедневно контрабандой ввозятся сотни различных видов оружия"...
    Ну это уж явное преувеличение! Видов! Едениц, это куда ни шло, но видов!