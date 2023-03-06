Турецкая пресса: контрабанда оружия в Швеции, в том числе с территории Украины, вышла из-под контроля

Как пишут в крупном издании Турции Anadolu, по статистике в Швеции один из самых высоких показателей насилия с применением огнестрельного оружия в Западной Европе. Это является результатом постоянно растущего числа банд и преступных сетей, ответственных за большой приток незаконного огнестрельного оружия в страну. При этом наибольшее число случаев преступлений с оружием связано с мигрантами.
Несмотря на один из самых строгих в мире законов об оружии, страна по-прежнему сталкивается со значительным кровопролитием, связанным с огнестрелом, и многие эксперты призывают к принятию дополнительных мер по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия и бандитизмом.
Согласно отчету Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью за 2021 год, оружие югославского производства (идёт в том числе через Косово) подпитывает рост насилия в стране, что частично связано с наследием ныне распущенной так называемой «югославской мафии», которая доминировал в криминальном мире Стокгольма на протяжении 1990-х годов.
Однако, как сообщают в своей статье турецкие репортёры, факты свидетельствуют о том, что, хотя балканское оружие в значительной степени способствует постоянному росту контрабанды огнестрельного оружия в скандинавской стране, значительную роль играют и другие факторы.
Например, эксперты в самой Швеции опасаются, что криминальные сети могут иметь доступ к оружию, поставляемому с территории Украины, сообщает местное Sveriges Radio.
Специалист по контрабанде оружия Таможенной службы Швеции Йеспер Лидхольм выразил опасения в связи с тем, что преступники могут иметь доступ к более мощному оружию для контрабанды в Швецию и что любой вид оружия, предоставленный Украине в качестве помощи Запада, также может вернуться в страну.
Ардаван Хошнуд, криминалист и политолог, изучающий насильственные преступления в Лундском университете, сказал Anadolu, что в Швеции контрабанда оружия вышла из-под контроля.
По словам Хошнуда, в страну ежедневно контрабандой ввозятся сотни различных видов оружия, включая автоматические пистолеты, полуавтоматическое оружие, гранаты, а также взрывчатые вещества из разных стран, в основном из Восточной Европы.
Хошнуд также указал, что шведские власти должны вкладывать больше ресурсов в шведскую таможню страны, чтобы она могла бороться с притоком нелегального оружия в Швецию.
А до тех пор десятки банд, конкурирующих за контроль над наркотиками, нелегальными азартными играми и рынком "любви на продажу" в Швеции, у которых обычно одни и те же поставщики оружия, ухитряются прорваться через шведские границы, не будучи пойманными. Между прочим, хочется напомнить, что всё это происходит в стране, которая активно делает попытки вступить в НАТО и поддерживает увеличение поставок вооружения и боеприпасов Украине.