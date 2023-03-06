Власти Болгарии за год непублично отправили для нужд украинской армии оружия и боеприпасов на сумму более 1 млрд долларов

Правительство Болгарии за год российской спецоперации непублично отправило на Украину вооружений на сумму, превышающую миллиард долларов. Поставки осуществлялись при посредничестве третьих стран.
По данным общеевропейского информационного портала Euractiv, заявление властей страны о недопущении экспорта болгарского оружия и военной техники, вызвало противоречия в болгарском парламенте.
Официально между властями Украины и Болгарии не было оформлено ни одной сделки, касающейся продажи и поставок вооружений. Однако только в течение прошлого года Болгария косвенно экспортировала на Украину вооружений и военной техники на общую сумму не менее одного миллиарда долларов.
Рекордные объемы продаж за рубеж шли преимущественно через Польшу и Румынию, после чего военные поставки направлялись украинской армии. Крупные государственные оружейные предприятия отмечают 100%-й рост продаж.
Болгария также является одним из крупнейших производителей оружия и боеприпасов советского образца, широко используемых украинской армией.
Ранее американское издание The New York Times сообщало, что власти Болгарии специально для снабжения украинской армии расконсервировали завод по производству советских снарядов в городе Костенц, который до этого не работал на протяжении 35 лет.
Также сообщается, что на военных складах Болгарии хранятся боеприпасы калибра 152 мм, которых хватит для обеспечения украинской армии в течение нескольких месяцев.