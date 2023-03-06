Спикер ВС ВСУ: Не нужно делать поспешных выводов о том, что у России заканчиваются ракеты

Россия, возможно, будет искать страны, чтобы закупить не только беспилотники и боеприпасы, но и ракеты. Поэтому нам нужно усиливать свою оборону.

Нам нужно искать больше источников для получения помощи.

Изменилась риторика украинских чиновников относительно российских ракетных ударов. Если с прошлого марта представители киевского режима систематически заявляли, что «ракеты у России практически закончились», то теперь, понимая, что такие заявления ничего кроме раздражения на самой Украине не вызывают, решили изменить подход.Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что «не нужно делать поспешных выводов о том, что у России заканчиваются ракеты».Игнат:По заявлению украинского пресс-офицера, оборона должна быть как противоракетной, так и противодроновой.Спикер ВС ВСУ Игнат:Примечательно ещё и то, что теперь в командовании ВСУ практически ежедневно заявляют о «высоком риске новых ракетных атак». Воздушная тревога объявляется даже без объективных причин. Один из поводов для объявления воздушной тревоги по всей Украине – заявления в одном из белорусских оппозиционных каналов о взлёте носителя гиперзвуковых «Кинжалов» с аэродрома в Белоруссии.