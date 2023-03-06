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Спикер ВС ВСУ: Не нужно делать поспешных выводов о том, что у России заканчиваются ракеты

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Спикер ВС ВСУ: Не нужно делать поспешных выводов о том, что у России заканчиваются ракеты

Изменилась риторика украинских чиновников относительно российских ракетных ударов. Если с прошлого марта представители киевского режима систематически заявляли, что «ракеты у России практически закончились», то теперь, понимая, что такие заявления ничего кроме раздражения на самой Украине не вызывают, решили изменить подход.


Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что «не нужно делать поспешных выводов о том, что у России заканчиваются ракеты».

Игнат:

Россия, возможно, будет искать страны, чтобы закупить не только беспилотники и боеприпасы, но и ракеты. Поэтому нам нужно усиливать свою оборону.

По заявлению украинского пресс-офицера, оборона должна быть как противоракетной, так и противодроновой.

Спикер ВС ВСУ Игнат:

Нам нужно искать больше источников для получения помощи.

Примечательно ещё и то, что теперь в командовании ВСУ практически ежедневно заявляют о «высоком риске новых ракетных атак». Воздушная тревога объявляется даже без объективных причин. Один из поводов для объявления воздушной тревоги по всей Украине – заявления в одном из белорусских оппозиционных каналов о взлёте носителя гиперзвуковых «Кинжалов» с аэродрома в Белоруссии.
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14 комментариев
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  1. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 19:07
    +1
    Пресс-офицер - это звучит конечно мощно :) Заставляет напрячься и прочувствовать :)
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 19:37
      0
      Он видать начал "доходить", а что то не так и не то...наверное
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 19:09
    +2
    Стакан наполовину полон или наполовину пуст.
    Как там говорится, можно бесконечно смотреть на огонь, воду и обсуждать русские ракеты.
    Очевидно, что закончиться ракеты не могут физически, т.к. идет их серийное производство. Ровно как и то, что имеются ограничения в связке массивности ударов/частоты ударов. Цели для ракет на Украине есть (даже не в общем, а конкретно по которым принято решение о нанесении ударов) и если бы ракеты были бесконечными, то и удары бы шли непрерывно.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 19:44
      +2
      Частота залпов и количество ракет в каждом залпе заметно снизились за последние месяцы. Это (и инспекция обломков) говорит о том, что ракеты берут с производства, а не со складов хранения. Хотя логично утилизировать старые ракеты в первую очередь.
      По количеству новых ракет в залпе нетрудно прикинуть и об'ьемы их производства.
      1. Умник
        Умник Сегодня, 20:01
        0
        Ну и какой вывод у вас назрел в связи с этим?
  3. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 19:11
    -4
    они сами себя в котел загнали.. а когда поняли что их сказки дали обратный эфект включили заднею
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:14
    -1
    Это называется просто - язык без костей. Все эти пресс-офицеры вместе с пресс-президентом, за год, такого наговорили - если всему внимать то взрыв мозга обеспечен. Вот поэтому у большинства народа, на окраине, вывих мозга неизлечимой степени. wassat
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:15
    -2
    6 марта-не стоит думать что у рф закончились ракеты. 8 марта-у рф закончились ракеты. 10 марта-не стоит думать что у рф закончились ракеты. И так по кругу. Хорошие качественные вещества подвозят шумерам.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 19:17
    -2
    Нам нужно искать больше источников для получения помощи.

    У ЕС уже зад в мыле... wassat
    ЕС планирует подключить к закупкам оружия для Украины не входящие в союз страны
  7. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:21
    -1
    Подобный бред сивой кобылы и комментировать не хочется.Да,мы даже можем купить у Кима ядрен батон! foolИдьёты с палаты N6
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:23
    0
    Да тут чётко обозначено: "Нам нужно искать больше источников для получения помощи." Да поможете кто может! Вот уж действительно, попрошайничество в крови.
    1. agond
      agond Сегодня, 19:52
      0
      Они поняли, что за счет нагнетания ракетной угрозы можно получить новые поставки оружия, кстати и завышение потерь то же может помочь.
  9. Наган
    Наган Сегодня, 19:48
    0
    Ага. Заканчиваются. Чуть не каждый день. А назавтра опять прилеты - ну прям "Никогда такого не было, и вот опять"© Черномырдин
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:08
    0
    Уже даже Путин предложил использовать русские слова там, где их можно использовать.
    Опять спикер. Нет такого слова в русском языке. И в украинском нет.
    Официальный представитель ВС ВСУ мне тоже не нравится (потому, что из ВСУ), но хотя бы так.