Нотки человеческого разума: американцы хотят изменить военный искусственный интеллект



Источник: vgtimes.ru

Цифровая дегуманизация отменяется?

«Машины не видят в нас людей, человек для них лишь фрагмент кода, который нужно обработать и отсортировать. От умных домов до использования собак- роботов полицейскими, технологии искусственного интеллекта и автоматизированного принятия решений стали играть большую роль в нашей жизни. На крайнем конце ряда цифровых устройств находятся роботы-убийцы. Если мы допустим связанную с ними дегуманизацию, мы вскоре станем бороться за то, чтобы защитить себя от решений, принятых машиной и в других сферах нашей жизни. Нам нужно запретить прежде всего автономные системы оружия , чтобы предотвратить сползание к цифровой дегуманизации».



Источник: koreyaportal.com

Человеческое мышление для ИИ

«Учитывая значительный прогресс в области технологий, происходящий вокруг нас, обновление нашей директивы об автономии систем вооружения поможет нам оставаться мировым лидером не только в разработке и развертывании новых систем, но и в области безопасности».



Источник: robroy.ru

«Автономные и полуавтономные системы вооружения будут разработаны таким образом, чтобы командиры и операторы могли осуществлять надлежащий уровень человеческого суждения в отношении применения силы».

«лица, разрешающие использование, руководство использованием или эксплуатацию автономных и полуавтономных систем вооружения, должны делать это с надлежащей осмотрительностью и в соответствии с законами войны, применимыми договорами, правилами безопасности систем вооружения и применимыми правилами ведения боевых действий».