Американский канал: ЧВК Вагнер» взяла восточную часть Бахмута, сбросив украинский флаг с памятника танку Т-34

Российская ЧВК «Вагнер» взяла под контроль восточную часть города, установив свой флаг на монументе советскому танку Т-34. Они сбросили украинский флаг с памятника, и теперь там их флаг.

Американские телеканалы продолжают достаточно подробно описывать происходящее в Артёмовске. Причём сообщения публикуются на фоне заявлений многочисленных экспертов о том, что ВСУ «было бы целесообразно оставить Бахмут (Артёмовск), иначе потери могут деморализовать армию и помешать провести весеннее контрнаступление».На канале CNN вышел репортаж, в котором американским зрителям сообщили о потере украинскими войсками контроля над восточной частью Бахмута.Из репортажа:Памятник советскому танку находится в сквере на стыке улиц Горького и Некрасова примерно в 450 м от моста через Бахмутку. Мост носит название Николаевского.При этом в репортаже CNN не говорится, что «Вагнер» поднял свой флаг на памятнике танку Т-34 не сегодня. Как уже сообщало «Военное обозрение», район Забахмутка и другие восточные кварталы Артёмовска были освобождены российскими силами ещё на прошлой неделе. На сегодняшний день ЧВК «Вагнер» продвигается в городе сразу с нескольких направлений, действуя в том числе на юге города – в районе, который местные жители называют Самолёт – по наличию в нём памятника советскому МиГ-17.