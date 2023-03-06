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Американский канал: ЧВК Вагнер» взяла восточную часть Бахмута, сбросив украинский флаг с памятника танку Т-34

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Американский канал: ЧВК Вагнер» взяла восточную часть Бахмута, сбросив украинский флаг с памятника танку Т-34

Американские телеканалы продолжают достаточно подробно описывать происходящее в Артёмовске. Причём сообщения публикуются на фоне заявлений многочисленных экспертов о том, что ВСУ «было бы целесообразно оставить Бахмут (Артёмовск), иначе потери могут деморализовать армию и помешать провести весеннее контрнаступление».


На канале CNN вышел репортаж, в котором американским зрителям сообщили о потере украинскими войсками контроля над восточной частью Бахмута.



Из репортажа:

Российская ЧВК «Вагнер» взяла под контроль восточную часть города, установив свой флаг на монументе советскому танку Т-34. Они сбросили украинский флаг с памятника, и теперь там их флаг.

Памятник советскому танку находится в сквере на стыке улиц Горького и Некрасова примерно в 450 м от моста через Бахмутку. Мост носит название Николаевского.



При этом в репортаже CNN не говорится, что «Вагнер» поднял свой флаг на памятнике танку Т-34 не сегодня. Как уже сообщало «Военное обозрение», район Забахмутка и другие восточные кварталы Артёмовска были освобождены российскими силами ещё на прошлой неделе. На сегодняшний день ЧВК «Вагнер» продвигается в городе сразу с нескольких направлений, действуя в том числе на юге города – в районе, который местные жители называют Самолёт – по наличию в нём памятника советскому МиГ-17.
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12 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 20:52
    +7
    Хорошие новости, около 50% города было освобождено, но главное уничтожить украинскую армию, собрать их и уничтожить их военную технику, чтобы потом не пришлось с ними сталкиваться.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 21:40
      +1
      Как раз по речке сейчас линия фронта и проходит.
      Практически нигде в городе за неё не зашла, но по правому берегу зачищены все очаги сопротивления.
      Скорее всего это значит, что наше командование не будет торопиться класть своих людей в жёстких городских боях, а задержится на этой линии.
      Будут изматывать противника, пока им шлют подкрепления. Уж больно удобно эти подкрепления утилизировать на подходах, где каждый метр пристрелян.
      Те же вагнеровцы сообщали, что были они и в Богдановке, и в Хромово. И - отошли. Видать, именно за этим - перемолоть побольше противника на удобной позиции.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:57
    +6
    Добивайте их, мужики! И будьте живы!
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 21:01
    +5
    Вот что б не говорило МО про ЧВК "Вагнер", а в новостях только они, только они приносят позитивные новости и желанные победы.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 21:57
      0
      Цитата: Silver99
      Вот что б не говорило МО про ЧВК "Вагнер", а в новостях только они, только они приносят позитивные новости и желанные победы.

      Так может есть смысл приватизировать армию? Ну или хотя бы часть?
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 22:00
        0
        есть смысл приватизировать армию?
        Военные ваучеры населению раздать belay ?
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:05
    -5
    И это не Днепропетровск.
    И не одесса.
    Малая толика, а война с нато уже идет.
    А оркестр ждет большого режисера.
    Тот еще не одел бушлат, вместо костюма. Все готовится к мирному соглашению
  5. Маршал_Ланн
    Маршал_Ланн Сегодня, 21:06
    +1
    Пока не отбили несколько украинских контратак - учитывая, что регистрируются сообщения о передвижении стратегических резервов ВСУ, об отсутствии намерений сдавать украинской стороной Артёмовск, о меньшем участии украинских регулярных и более обученных войск в обороне, - радоваться пока рановато.
    Но я бы в этом хотел ошибаться.
  6. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 21:22
    -3
    Пригожина в Президенты!!!!! Или в "узурпаторы". Как получится.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 21:33
      +1
      Чё? Прям так сразу? Без всенародных демократических выборов? laughing
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:30
    0
    Американские телеканалы продолжают достаточно подробно описывать происходящее в Артёмовске. Причём сообщения публикуются на фоне заявлений многочисленных экспертов о том, что ВСУ «было бы целесообразно оставить Бахмут (Артёмовск), иначе потери могут деморализовать армию и помешать провести весеннее контрнаступление».
    . Мужики делают тяжелую работу! А сколько ещё её делать придётся, никто наперёд и не скажет.
    По факту, гейроп рейх помогает свидомым... победить их будет сложно.
  8. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 21:43
    0
    ВСУ «было бы целесообразно оставить Бахмут (Артёмовск), иначе потери могут деморализовать армию и помешать провести весеннее контрнаступление».

    ВСУ должны держать зубами Бахмут, пока им эти зубы окончательно не выбьют до одного.
    Необходимо, чтобы командование ВСУ и наркокомандующий, кокаиниссимус Украины Зеленский бросал в топку Бахмута все новые и новые дивизии нацистов - тем легче нашим будет освобождать новые русские земли бывшей Украины.