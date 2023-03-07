США передадут Украине танковые мостоукладчики M60 AVLB

Мостоукладчик M60 AVLB в Ираке. Метка "70" на мостовой конструкции указывает грузоподъемность в коротких тоннах
В течение последнего времени иностранные государства неоднократно передавали киевскому режиму различную инженерную технику и оснащение, и вскоре ожидается очередной эпизод подобной помощи. США анонсировали будущую поставку нескольких танковых мостоукладчиков M60 AVLB. Эти бронемашины предназначаются для механизированных соединений и должны помогать им в преодолении различных естественных или искусственных препятствий.
В очередном пакете
3 марта 2023 г. министерство обороны США объявило о формировании очередного пакета военно-технической помощи для Украины. Продукция военного назначения общей стоимостью ок. 400 млн долл. выделяется в рамках «президентских полномочий по оказанию помощи» Presidential Drawdown of Security Assistance (PDA). Это уже 33-й пакет по президентской линии, выделенный с лета 2021 г.
Пентагон сообщает, что в пакет включаются дополнительные боеприпасы разных типов и калибров для ствольной и реактивной артиллерии, инженерное и подрывное имущество, аппаратура и запчасти для техники и т.д. Любопытно, что количество поставляемых изделий вновь не указано.
Отдельной строкой в пакете идут танковые мостоукладчики M60 Armored Vehicle-Launched Bridge, имеющиеся у США в больших количествах. Некоторое неназванное число таких объектов будут отправлены на Украину. Вместе с ними отгрузят соответствующее количество мостовых конструкций неназванной модели.
Бронемашина без мостовой конструкции
Сроки передачи объявленного пакета, как и в прошлые разы, не называются. Можно ожидать, что перевозка боеприпасов, как более простой процесс, займет не более нескольких недель. При этом подготовка бронемашин-мостоукладчиков и их последующая отправка получателю займут больше времени. Кроме того, на сроках поставки и последующего ввода в эксплуатацию может сказаться необходимость подготовки экипажей.
После прибытия на Украину американские мостоукладчики M60 AVLB пополнят имеющийся парк инженерной техники, в составе которого уже имеются средства преодоления препятствий. Так, после распада СССР независимой Украине досталось значительное число мостоукладчиков на базе танка Т-55. Кроме того, в прошлом году Германия предоставила киевскому режиму 16 машин аналогичного назначения Biber на шасси танка Leopard 1.
До сих пор в эксплуатации
В начале шестидесятых годов армия и КМП США переходили на новый средний танк M60 Patton. Одновременно с этим на базе его шасси разрабатывались новые вспомогательные машины, в т.ч. танковый мостоукладчик. Последний получил обозначение Armored Vehicle-Launched Bridge и был разработан в 1963 г. лабораторией инженерных войск Engineer Research & Development Laboratories и компанией General Dynamics.
Серийное производство мостоукладчиков M60 AVLB стартовало уже в 1964 г. на предприятии Chrysler. Оно продолжалось до 1973 г., и за это время было построено более 370 бронемашин, а также несколько сотен мостовых конструкций для них. В 1978 г. изготовили дополнительную партию из 14 мостоукладчиков. Еще 6 ед. армия приобрела в 1980-81 гг.
Подъем моста перед раскладкой
Первым эксплуатантом изделий M60 AVLB стали сухопутные войска США – вся техника новой постройки предназначалась именно для них. Уже в середине шестидесятых им пришлось использовать мостоукладчики в боевой обстановке. Некоторое количество такой техники вместе с танками M48 и M60 отправили во Вьетнам. Несмотря на все принятые меры, часть машин потеряли, из-за чего в дальнейшем потребовалось производство дополнительных партий.
С большим опозданием, только в конце восьмидесятых, M60 AVLB поступили на вооружение КМП. Мостоукладчики армии и морской пехоты были задействованы в многочисленных учениях, а также участвовали в двух операциях в Ираке и работали в Афганистане.
В начале двухтысячных была предпринята попытка замены морально устаревших машин на шасси M60 новым мостоукладчиком M104 Wolverine. Однако он не оправдал ожиданий, из-за чего производство пришлось остановить и пересмотреть планы перевооружения. Новый образец под обозначением M1074 JABS поступил в инженерные части только в середине десятых годов. Эксплуатация старых AVLB вынужденно продолжилась.
Согласно справочнику The Military Balance, сейчас у сухопутных войск США имеется ок. 230 мостоукладчиков AVLB. Еще ок. 30 ед. остаются у КМП. Часть этой техники выведена в резерв и заменена современными образцами. Процесс переоснащения подразделений будет продолжаться до полного отказа от изделий старого типа.
Укладка моста
Мостоукладчики M60 AVLB, по всей видимости, из наличия американских вооруженных сил, поставлялись нескольким зарубежным государствам. В разное время такую технику получали Греция, Израиль, Испания, Пакистан, Португалия и т.д. Во всех случаях передавалось не более 12-14 машин – в связи с особой ролью на поле боя. Теперь стало известно, что очередным эксплуатантом станет Украина. Количество машин для нее пока не сообщалось.
Технический облик
Серийные мостоукладчики M60 AVLB строились на шасси танка модификации M60A1. При переделке в инженерную машину шасси сохраняло штатный корпус, силовую установку, ходовую часть и т.д. В то же время, танк лишился боевого отделения с башней и внутренним оснащением, а также получил ряд новых устройств.
На месте погона башни ставилась крышка-заглушка с люками и смотровыми приборами двух членов экипажа, командира и оператора. В носовой части корпуса монтировалась опускаемая опора с гидравлическим приводом. На ней находились механизмы для работы с мостовой конструкцией. Механизмы обеспечивали раскладку и установку моста на препятствии; также с их помощью осуществлялся подъем конструкции обратно на мостоукладчик.
Изначально машины M60 AVLB комплектовались мостовыми конструкциями типа MLC 60 (Military Load Classification 60 short ton). Это был колейный мост общей длиной 18,25 м с грузоподъемностью 60 коротких тонн (54,4 т). Мост имел ножничную конструкцию и изготавливался из алюминия. Масса – 13 т. На раскладку и установку требовалось не менее 3 мин. Сборка и укладка занимала до часа.
Въезд техники на мост
В девяностых появился модернизированный мост MLC 70 усиленной конструкции с грузоподъемностью 63,5 т. В 2012 г. прошли дополнительные испытания, по итогам которых этот мост разрешили использовать технике массой до 77 т (MLC 85).
При отсутствии моста M60 AVLB может выполнять функции машины разминирования. Для этого на корпусе монтируются две пусковые установки под удлиненный заряд M58 MICLIC. В такой конфигурации мостоукладчик получает обозначение AVLM.
Свобода маневра
При распаде СССР украинской армии досталось некоторое количество старых мостоукладчиков советского производства. В прошлом году свою технику этого класса предоставила Германия, а теперь ожидаются поставки из США. Нетрудно догадаться, для чего осуществляются такие поставки, и какими могут быть их последствия.
По всей видимости, иностранные союзники своими поставками бронетехники пытаются восстановить не только боевой потенциал украинских формирований, но и инженерные возможности. Вместе с мостоукладчиками киевский режим получит возможность преодоления различных препятствий, естественных и искусственных. Это в известной мере расширит возможности к маневру, что поможет планированию новых операций. Вероятно, инженерные машины собираются использовать вместе с другой иностранной техникой, уже переданной или пока только обещанной.
Мост категории MLC 85 в деле
Очевидно, что мостоукладчики всех типов, ввиду их роли и важности для войск, должны рассматриваться как приоритетная цель. Своевременное обнаружение и уничтожение такого объекта способно сорвать наступательную операцию и лишить противника инициативы.
Можно ожидать, что решение таких задач не будет связано с большими трудностями. Так, украинским мостоукладчикам придется работать на переднем крае – на виду у наших войск. Дальнейшее поражение бронемашины или оставленного ею моста является исключительно делом времени и техники. При этом все переданные Украине мостоукладчики, как и их мосты, имеют ограниченную защиту и подвергаются большим рискам при столкновении с широким кругом российских огневых средств.
Предсказуемый результат
Таким образом, зарубежные покровители помогают украинским формированиям создать относительно многочисленную группировку инженерной техники, пригодную для решения предполагаемых задач. Очевидно, что такие шаги и меры прямо связаны с составляемыми военными планами Киева и НАТО.
Впрочем, нежелание делиться современной техникой и предоставлять большое количество машин приводит к известным рискам. Иностранные мостоукладчики, как уже переданные, так и готовящиеся к отгрузке, рискуют стать мишенью для российских вооружений. Поражение такой машины в нужный момент способно сорвать операцию противника, а также поспособствовать дальнейшему уничтожению его сил.