Последняя крупная победа вермахта на Русском фронте

Панцергренадеры войск СС и танк Pz. Kpfw. IV в бою на улице Харькова
Ошибки командования
Несмотря на обозначившуюся угрозу (Манштейн наносит ответный удар), советское командование не отказалось от развития наступления. Воронежскому фронту (ВФ) оказать помощь Юго-Западному фронту (ЮЗФ). Главные силы 69-й и 3-й танковой армий получили приказ произвести перегруппировку и нанести удар на юг во фланг ударной группировке противника. Советские войска должны были наступать на Карловку и Красноград. Однако удар не достиг целей, так как в районе севернее Краснограда окопалась танковая дивизия СС «Лейбштандарт СС».
Русские войска ещё больше ослабили себя, растрачивая и без того скудные силы. 25 февраля 1943 года наступление армий Казакова и Рыбалко выдохлось. Но командование фронта не хотело это признать. Через несколько дней 69-я армия получила приказ возобновить наступление на юго-запад, на Полтаву. С учётом наличия на фланге армии Казакова сильной танковой группировки противника такой удар был опасен.
Задачу по овладению Полтавой поставили и 40-й армии Москаленко. Также оставалась задача по взятию города Сумы. Хотя 40-я армия наступала с необеспеченными флангами, а полоса её наступление была уже больше 200 км. Армия не могла добиться успеха имеющимися силами и средствами. А в условиях усилившегося давления противника с юга и юго-запада это вело к поражению. Однако командование фронта ещё верило, что противник на харьковском направлении отводит войска за Днепр. 60-я армия наступала на Рыльск.
Поражение правого фланга ЮЗФ
Пока советское командование ещё верило в иллюзию разгрома гитлеровцев и их отход за Днепр, немецкие ударные дивизии СС 27 февраля после ожесточенных боев захватили Лозовую, через сутки – Отрадово и Алексеевку. В этих боях погиб один из самых жестоких эсэсовских командиров, главарь сформированной из подразделений лагерной охраны дивизии СС «Мёртвая голова» обергруппенфюрер Теодор Эйке. 26 февраля разведывательный самолёт, летевший в направлении села Артельное, был сбит зенитным огнем. Новым командиром дивизии стал Герман Присс.
Также немецкая армия захватила Красноармейское, снова заняла Славянск и Краматорск. 7-я танковая дивизия вышла к Северскому Донцу южнее Изюма. Левее к реке выходил 57-й танковый корпус.
Войска правого крыла ЮЗФ под непрерывными ударами немецких панцерваффе и люфтваффе откатывались на левый берег Донца. Это было поражение. От группы Попова осталось 20 танков, большой урон понесла 1-я гвардейская армия. По немецким оценкам, в битве между Днепром и Донцом Красная Армия потеряла 23 тыс. убитыми и 9 тыс. пленными, было захвачено более 600 танков и 400 орудий.
Северский Донец был ещё скован льдом, и немцы не смогли создать сплошной фронт окружения. Это позволило разбитым советским войскам, минуя населенные пункты, перейти на восточный берег, где они организовали оборону.
Гренадеры дивизии «Гроссдойчланд» на огнеметном танке Pz. Kpfw. III под Харьковом. Март 1943 г.
Харьковская операция немецкой армии
Отход войск ЮЗФ ухудшил оперативное положение армий ВФ, которые действовали в 100–150 км западнее Харькова. Командующий группой армий «Юг» Манштейн не стал развивать наступление на восток: наступила весна, ледоход и распутица, надо было разбить харьковскую группировку русских, которая нависала с севера. Поэтому 28 февраля 1943 года командующий приказал наступать на Харьков. В наступление должна была принять участие 4-я танковая армия Гота, усиленная тремя дивизиями, и оперативная группа «Кемпф». Всего против левого крыла ВФ было использовано 10 пехотных, 6 танковых и 1 моторизованная дивизия.
Ударами танкового корпуса СС и 48-го танкового корпуса планировалось обойти Харьков с севера и, если выйдет, с востока, окружить и уничтожить войска ВФ. Армейский корпус «Раус», поддерживая наступление подвижных соединений, развивал наступление на Богодухов – Белгород. После разгрома харьковской группировки противника германское командование собиралось, если позволит ситуация и погодные условия, нанести удар на Курск с юга силами группы «Юг», с севера – группы армий «Центр».
Соединения ВФ в ходе непрерывных, почти двухмесячных боев понесли большие потери в личном составе и в материальной части. Так, в танковой армии Рыбалко должно было быть 590 танков, но осталось более 80. Часть танков выбил противник, часть выбыла из строя по техническим причинам или ремонтировалась. Дивизии и корпуса своевременно пополнялись личным составом, но его боевое качество упало. Соединения пополнялись мобилизациями местного мужского населения, которое бросали в бой практически с ходу, без обучения.
У командования фронта не было оперативных резервов, которыми можно было парировать удары противника. Все войска были втянуты в сражение.
Кроме того, тылы фронта растянулись на 250–300 км. В армиях не хватало боеприпасов, топлива и других материальных средств. В частности, из-за нехватки бензина простаивала почти треть транспорта. На складах почти не было патронов к ПТР, 37-мм зениткам.
САУ StuG III из состава колонны дивизии СС «Мертвая голова» во время наступления на Харьков
Оборона
28 февраля 1943 года советская Ставка передала 3-ю танковую армию ЮЗФ. Задача была прежней: фланговый удар по группировке противника. Рыбалко сформировал из танков и пехоты оперативную группу под началом командира 12-го танкового корпуса генерал-майора Зиньковича. В состав группы вошли два танковых корпуса (без одной бригады), 3 стрелковые дивизии, 6 артиллерийских полков и один полк гвардейских минометов. Группа была сосредоточена на левом фланге армии и должна была во взаимодействии с 6-м гвардейским кавалерийском корпусом с утра 2 марта перейти в наступление в направлении на Петровское, Краснопавловску, Грушеваху, чтобы подрезать остриё немецкого ударного клина.
Вовремя сосредоточить группу не удалось. Кавкорпус на марше столкнулся с частями немецкой дивизии «Рейх» и перешёл к обороне. Также задерживались средства усиления. Не было для наступления топлива и боеприпасов. Танкисты, артиллерия и пехота имели от одного до 0,2 боекомплекта, от одной до 0,1 заправки.
В итоге два советских танковых корпуса с полусотней исправных танков и три стрелковые дивизии, с острой нехваткой боеприпасов и топлива, сами полезли в немецкий капкан.
2 марта танковый корпус СС перехватил коммуникации оперативной группы Зиньковича. Дивизии «Лейбштандарт» «Рейх», отбросив на север 350-ю стрелковую дивизию, сомкнули фланги. Вечером 2 марта Зинькович предлагает отвести группу на соединение с главными силами. Около 22 часов Рыбалко дал согласие пробиваться на север. Всё имущество, технику, что нельзя забрать из-за отсутствия топлива, уничтожить. В ночь на 3 марта три эшелона двинулись на Меведевку и Лозовую, но они были заняты батальонами дивизии «Рейх». Их пришлось обходить. Противник артиллерийским огнем вывел из строя большую часть автомашин и орудий группы, часть пришлось уничтожить из-за отсутствия горючего.
Немецкая колонна движется по улице Харькова мимо подбитого советского танка Т-34
Оценив обстановку, командование ВФ наконец разрешило остановить наступление.
2 марта армии левого крыла фронта получили запоздалый приказ о переходе к обороне. 3-я танковая армия была возвращена в состав ВФ и должна была в оборонительных боях остановить наступление противника на Харьков с юга, 69-я и 40-я армии – с запада. Правое крыло фронта ещё наступало: 3 марта 60-я армия освободила Льгов, 38-я армия – Суджу.
Армия Рыбалко, утратившая ударный потенциал, занимала рубеж от Змиева до Новой Водолаги. К утру 5 марта остатки группы Зиньковича выбрались к своим. Войска утратили тяжелое вооружение, матчасть, были небоеспособны и нуждались в пополнении. Из состава 12-го танкового корпуса вышло 12 танков, из 15-го корпуса – ни одного. Поэтому соединения отвели в тыл. По данным немцев, в Красноградском котле русские потеряли 12 тыс. человек, 61 танк, более 200 орудий. Погиб командир 15-го танкового корпуса генерал-майор Василий Алексеевич Копцов.
В 3-й танковой армии осталось 32 танка Т-34 (из ремонта), которые передали в 195-ю танковую бригаду, и 22 танка было в 179-й отдельной бригаде. Также в армии было три гвардейских стрелковых, одна стрелковая дивизии, 2 стрелковые бригады и 6-й гвардейский кавкорпус.
В самом Харькове создан штаб обороны во главе с заместителем командующего фронтом генералом Козловым. В гарнизон входили две стрелковые дивизии, бригада войск НКВД, 86-я танковая бригада, три истребительно-противотанковых полка и т. д. 42-я бригада особого назначения полковника Краснова готовила город к обороне. С 3 по 8 марта с привлечением местных жителей соорудили несколько сотен баррикад, подготовлены противотанковые рвы. В каменных зданиях оборудованы огневые точки, на танкоопасных направлениях поставлены мины, готовились к подрыву мосты. Широко использовались трофейные мины, большие запасы которых нашли в городе.
Расчет советской зенитной пушки 61-К на площади Дзержинского в Харькове
Битва за Харьков
6 марта 1943 года танковый корпус СС Хауссера двумя ударными группами наступал вдоль шоссе на Валки и Мерефу. Правее, от Тарановки до Змиева, силами 11-й и 6-й танковых дивизий наступал 48-й танковый корпус. Корпус Кнобельсдорфа на целых пять дней будет задержан героическим сопротивлением 25-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Шафаренко и 179-й танковой бригады. Зато танковые дивизии СС, которые наносили удар в стык 69-й и 3-танковой армий, почти сразу добились успеха. К вечеру они вышли к реке Мжа, через сутки заняли Новую Водолагу и Валки. Соединения Рыбалко отошли на северный берег. Два полка 48-й гвардейской дивизии были окружены в районе Знаменки и погибли в бою.
Оборону 69-й армии противник преодолел намного легче. Немцы прорвались западнее Валков, создав брешь в 15 км. Через прорыв на север, в обход Харькова двинулись эсэсовцы Хауссера. 8 марта начал наступление армейский корпус «Раус» (3 пехотные дивизии и моторизованная дивизия «Великая Германия»). Советское командование пытается организовать контрудары силами ВФ и ЮЗФ, но из-за неразберихи и отсутствия свежих соединений – без успеха.
9 марта танковый корпус СС продвигался на север, занял Люботин, Ольшаны и Солоницевку. Левее корпус «Раус» нацеливается на Богодухов. Брешь между 69-й и 3-й танковой армией достигла 45 км. Армии Рыбалко, удерживающей южное направление, приходилось пятиться назад и заворачивать свой правый фланг фронтом на запад.
Солдаты дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» на броне танка на улице Харькова
Учитывая тяжелое положение ВФ, советская Ставка передала ему 2-й и 3-й гвардейские и 18-й танковые корпуса. Реальной силой был лишь 2-й гвардейский корпус, другие соединения – это остатки группы Попова. Так, в 18-м танковом корпусе осталось всего 6 лёгких танков. На усиление 3-й танковой армии прибыла танковая бригада и стрелковая дивизия.
10 марта немецкие дивизии при поддержке крупных сил авиации развивали наступление. Дивизии «Лейбштандарт» и «Мёртвая голова» сломили сопротивление 6-го гвардейского кавкорпуса в районе Дергачей, повернули на восток и отрезали Харьков с севера.
Армия Рыбалко занимает оборону на западной и северо-западной окраинах Харькова. Фактически Рыбалко возглавляет оборону города. Войска 69-й и 40-й армии отступили на северо-восток. В ночь на 11 марта штаб Казакова покинул Богодухов и прибыл в Казачью Лопань. Штаб Москаленко из Тростнянца переместился в Грайворон.
Советское верховное командование понимает, что противник через Харьков и Белгород пытается прорваться к Курску, чтобы соединиться с орловской группировкой и угрожать тылу всего центрального фронта. Поэтому в район севернее Белгорода решено направить 1-ю танковую и 21-ю общевойсковую армии, чтобы ликвидировать возможную угрозу. ВФ усиливают 64-й армией, которая находилась под Сталинградом. Но эти войска прибывали слишком поздно, чтобы оказать влияние на ход битвы за Харьков.
Подбитый танк Pz. Kpfw. IV дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» на улице Харькова
Падение города
11 марта 1943 года корпус «Раус» занял Тростянец, Ахтырку и Богодухов. Танки «Лейбштандарта» ворвались в Харьков со стороны Белгородского шоссе, с запада город штурмовала дивизия «Рейх». Немецкие штурмовики пробились в центр города и заняли здание Госпрома. По признанию немцев, «русские дрались превосходно». Установленные в подвалах 76-мм пушки и стоявшие на перекрестках Т-34 сдерживали врага огнем. Снайперы выбивали командиров, сапёры, притаившиеся в подвалах и подъездах, использовали связки мин на тросах, чтобы уничтожать вражескую бронетехнику.
К исходу 12 марта защитники города отходят за реку Лопань, оставив северную и северо-восточную части города. Однако и немецкие дивизии несли заметные потери. Командующий танковой армией генерал Гот, вспоминая опыт кровопролитных и затяжных уличных боев в Сталинграде, решил вывести из боя дивизию «Рейх». Дивизии «Рейх» и «Мёртвая голова» были направлены в обход Харькова, чтобы сомкнуть кольцо окружения. «Лейбштандарт» продолжала штурм. 13 марта немецкие войска, которые шли по часовой стрелке, заняли Рогань, 14 марта – Терновую, Лизогубку и Водяное, 15 марта – Чугуев, соединившись с частями 48-го корпуса.
3-я танковая армия, потеряв последние коммуникации, с разрешения командования оставляет Харьков. В самом городе ещё дрались войска 19-й дивизии, 17-й бригады НКВД, 179-й и 86-й танковых бригад и других соединений и частей. Ночью соединения армии Рыбалко идут на прорыв в сторону Волчанска. К исходу 17 марта остатки армии выходят к своим. В 62-й гвардейской стрелковой дивизии осталось около 2 500 бойцов, в 48-й гвардейской дивизии – 200 бойцов, в 17-й бригаде НКВД осталось 1 000 солдат, в 303-й и 19-й стрелковых дивизиях осталось более 1 000 штыков, в 350-й дивизии – вышли единицы. В 12-м и 15-м танковых корпусах осталось 3 000 и 1 000 человек соотвтетственно. Армия Рыбалко в марте потеряла около 40 тыс. человек, свыше 1,3 тыс. орудий и минометов, танков в ней не осталось. Фактически армия полегла.
Танк Pz. Kpfw. IV Ausf. G 1-й танково-гренадерской дивизии «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». Машина была подбита артиллеристами 4-й батареи 595-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка в районе ул. Сумской в Харькове в ночь с 11 на 12 марта 1943 года. На лобовой бронеплите почти по центру видны два входных отверстия от 76-мм снарядов.
Завершение битвы
Тем временем, пока шли бои за Харьков, дивизии 40-й и 69-й армий отошли на новый рубеж обороны юго-западнее Белгорода. Корпус «Раус» наступал от Грайворона на Борисовку и Томаровку. 14 марта гитлеровцы, ломая оборону армии Москаленко, овладели Борисовкой, через день – Томаровкой и повернули на Белгород.
18 марта к наступлению на Белгород присоединилась 4-я танковая армия Гота. От Харькова на север пошли дивизии «Рейх» и «Лейбштандарт». Дивизия «Мёртвая голова» прикрывала правый фланг со стороны Волчанска. Ещё правее 11-я танковая дивизия наступала на Старый Салтов.
69-я армия Казакова, усиленная 2-м гвардейским танковым корпусом, дать бой за Белгород не смогла. Немцы из-за начавшейся распутицы шли по Белгородскому шоссе. Однако командование армии и штаб фронта, находившийся в Белгороде, организовать оборону не смогли. Гитлеровцы вышли к юго-западным окраинам Белгорода. По целым мостам немцы форсировали Донец и заняли плацдарм на восточном берегу. Армия Казакова отступила на север и северо-восток, за Северский Донец.
Возникает угроза прорыва немецкой армии к Курску, выхода на тылы центрального фронта. Обеспокоенный Сталин высылает на ВФ маршала Жукова. Севернее Белгорода разворачиваются усиленные самоходными артиллерийскими полками шесть стрелковых дивизий 21-й армии Чистякова. Дивизии почти все гвардейские, с опытом боев в Сталинграде. Позади них, в районе Обояни сосредоточивалась 1-я танковая армия Катукова – 3-й механизированный, 6-й танковый корпуса, отдельная танковая бригада, 4 отдельных танковых полка (более 600 танков).
Советский грузовик ГАЗ-АА с походной кухней, сгоревший на улице Белгорода, повторно захваченного немецкими войсками. Март 1943 г.
18–19 марта первые попытки немцев продвинуться на Обоянь отбиты полками 52-й гвардейской дивизии. 21-я армия закрывает брешь на обояньском направлении. 23 марта на восточный берег Донца прибывает 64-я армия Шумилова. К 25 марта линия фронта на харьковском направлении была стабилизирована. Командующим ВФ был назначен Ватутин. Голиков был отозван в Москву и более на фронт никогда не направлялся. Он стал начальником кадров Красной Армии. ЮЗФ принял Малиновский. Казаков был отстранён от должности командарма 69-й армии и назначен помощником командующего Резервным фронтом.
Германское командование отказалось от продолжения наступления – попытки срезать Орловский выступ встречными ударами групп армий «Юг» и «Центр». Командующий группой «Центр» Клюге заявил, что его войска не готовы к такой операции. Кроме того, началась распутица, техника просто тонула в грязи.
С нашей стороны была такая же картина. Страшная слякоть. Двигаться на машине можно было только по шоссе Орёл – Курск. Многие соединения и части были отрезаны от баз снабжения. Не хватало продовольствия. Поэтому советское командование отложило готовящееся наступление. Битва за Крускую дугу была отложена.
Таким образом Манштейн предотвратил поражение немецкой армии на южном направлении. Добился победы. Русские были отброшены назад на 100–150 км, потеряли Харьков и понесли тяжелые потери. Группа армий «Юг» восстановила связь с группой «Центр». Немцы сохранили за собой Донбасс. Германская пресса писала о «реванше за Сталинград».
Это была последняя серьёзная победа вермахта на Русском фронте. Однако немцы не сумели вернуть стратегическую инициативу.
Колонна бронетехники 2-го танкового корпуса СС движется по улице Харькова в ходе третьего сражения за город.