Последняя крупная победа вермахта на Русском фронте



Панцергренадеры войск СС и танк Pz. Kpfw. IV в бою на улице Харькова

Ошибки командования

Поражение правого фланга ЮЗФ



Гренадеры дивизии «Гроссдойчланд» на огнеметном танке Pz. Kpfw. III под Харьковом. Март 1943 г.

Харьковская операция немецкой армии



САУ StuG III из состава колонны дивизии СС «Мертвая голова» во время наступления на Харьков

Оборона



Немецкая колонна движется по улице Харькова мимо подбитого советского танка Т-34



Расчет советской зенитной пушки 61-К на площади Дзержинского в Харькове

Битва за Харьков



Солдаты дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» на броне танка на улице Харькова



Подбитый танк Pz. Kpfw. IV дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» на улице Харькова

Падение города



Танк Pz. Kpfw. IV Ausf. G 1-й танково-гренадерской дивизии «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». Машина была подбита артиллеристами 4-й батареи 595-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка в районе ул. Сумской в Харькове в ночь с 11 на 12 марта 1943 года. На лобовой бронеплите почти по центру видны два входных отверстия от 76-мм снарядов.

Завершение битвы



Советский грузовик ГАЗ-АА с походной кухней, сгоревший на улице Белгорода, повторно захваченного немецкими войсками. Март 1943 г.



Колонна бронетехники 2-го танкового корпуса СС движется по улице Харькова в ходе третьего сражения за город.