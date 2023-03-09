Бахмут будут оборонять до последнего, несмотря на потери

Каждое новое утро в последнее время у меня начинается одинаково. Просматриваю сводки и сообщения военкоров с передовой. Всегда одно и то же. ВСУ пытались атаковать в населённом пункте N, но наша разведка вовремя заметила передвижения украинских подразделений, и подразделение было отброшено на исходные позиции огнём артиллерии. Уничтожено до Х солдат и офицеров противника.
Дальше официоз. Сообщение пресс-службы МО РФ. Сбито столько-то, уничтожено столько-то. Противник пытался, но мы ему показали, и он больше не стал пытаться. И опять всё как под копирку. Как это было вчера, позавчера, позапозавчера... Но это меня совершенно не удивляет. Обе стороны готовятся к летней кампании. А начинать её в весеннюю распутицу никто не собирается.
Украинская сторона ещё более скучна. Подавляющее большинство сообщений и заявлений – обычные выдумки, как сейчас модно говорить, фейки. То там, то сям доблестные украинские солдаты отбивают многочисленные атаки русских. Ну и традиционное уже – завтра у российской армии наступит полный аут. И ВСУ начнёт наступать, точнее, догонять убегающую армию России.
Ну и видео. В том же стиле. Вот снайпер ночью увидел противника и поразил его с одного выстрела. Вот очередной разбитый танк противника. Вот наши артиллеристы поражают не наших. Вот убитые солдаты противника. Я специально не пишу, с какой стороны эти видео. С обеих сторон. Военкоры отрабатывают тему.
Ну и отдельная тема – Вагнер. Там интереснее. Там бой от первого лица. Там заявления Пригожина. Там реальное наступление. Пусть чуть-чуть, но продвигаются вперёд. И там же заявления о том, что ещё чуть-чуть, и всё... Их Бахмут падёт, а наш Артёмовск будет освобождён.
И ни слова о том, куда исчезает бронетехника, поставляемая украинцам. Где почти полностью укомплектованные 4 новых бригады ВСУ. Ни слова о том, почему пополнение в Бахмуте больше напоминает партизан времён Второй мировой, чем подготовленных солдат армии.
Ни слова о странном исчезновении наиболее подготовленных подразделений и странной живучести подразделений, которые уже неоднократно были разгромлены. И фото стариков и детей в форме ВСУ…
Мясорубка как способ отвлечь публику
Я не случайно употребил не совсем уместное слово «публика». Выше я уже упомянул о подготовке к летней кампании. Да и слово «мясорубка» по отношению к боям в Артёмовске придумал тоже не я. Ситуация для ВСУ действительно аховая.
Если взглянуть на карту боевых действий, то сразу становится понятным, почему российская армия не проводит активных действий по зачистке центра города. ЧВК Вагнер практически уже открыли для себя новое направление наступления — Константиновское. Армейцы тоже уже видят, куда им придётся идти, если Украина решит поиграть в наступление. ВСУ не отказались от идеи наступления на юге.
Клещи, которые создали музыканты с северо-запада и подразделения российской армии с юго-запада, позволяют контролировать все пути подвоза боеприпасов и личного состава. В таких условиях выход остатков подразделений по пока существующему коридору вполне логичен. Если, конечно, командование хочет сохранить личный состав.
Но в том-то и дело, что киевские власти прекрасно понимают, что удержание Бахмута важно не столько в военном отношении, сколько в политическом и моральном плане. Украинское общество уверено, что победа наступит вот-вот, завтра-послезавтра. Россия не способна вести долгую войну, и на фронте сегодня находятся последние солдаты из призванного по мобилизации резерва.
Да и политически вывод остатков ВСУ из Бахмута вызовет вопросы о том, куда исчезает военная помощь Запада. Это страшно для Киева. Понятно, что пока у власти в США Байден, Европа будет потрошить свои арсеналы. До последнего танка и орудия.
ФРГ показывает пример того, как это будет происходить. Отдаём всё, что способно хоть как-то воевать, а сами выкупаем старый свой же металлолом, восстанавливаем и отдаём своим солдатам. Точно так же происходит в некоторых других армиях НАТО.
Что касается нашей армии, то тут всё гораздо прозаичнее. Призрачная пиар-победа с установкой флага на каком-либо здании или памятнике обходится очень дорого. Учитывая тот факт, что практически вся территория города простреливается артиллерией. Увы, но украинские артиллеристы работают не хуже российских.
Кстати, такая тактика вызывает недовольство даже в рядах наших штурмовых подразделений. «Остановились, хотя могли дожать и взять вот тот дом или вон тот опорник». Это то, что отмечают даже западные аналитики. Боевой дух. «Я штурмовик, а сижу в подвале под огнём арты хохлов. Ну куда это годится?».
В ответ многочисленные видео со стороны бойцов ВСУ, где они показывают остатки своих подразделений, которым удалось вырваться из Бахмута. В ответ видео в стиле «мама я живой». Особенно меня покорёжило видео, которое обсуждают сегодня в Интернете. Я имею в виду расстрел солдата ВСУ после слов «Слава Украине».
Я внимательно изучил это видео. Просто потому, что по стилю оно очень похоже на видео расстрелов российских военнопленных, которые уже публиковали украинские вояки. Не претендую на истину в первой инстанции, но, по моему мнению, снятое «неизвестно кем, неизвестно когда, неизвестно где» видео – это хорошо сделанная подделка.
Солдат, который реально убит, слишком спокойно ведёт себя при появлении противника. Слишком спокойно говорит свои слова по роли, в полной уверенности, что расстрела не будет. Скорее всего, это расстрел очередного потенциального «предателя» нацистами ВСУ. Даже сигарета, которую курит перед смертью солдат, это классическое «последнее желание» приговорённого.
Вот это и называется мясорубкой...
Следует ли ожидать выхода ВСУ из Бахмута
Увы, но пока существуют разногласия между мнением Киева, во главе с Зеленским, и мнением командования ВСУ, Бахмут будет продолжать выполнять свои функции по «могилизации» украинских солдат. 300 (по укроверсии) - 500 (по российской версии) солдат и офицеров в день. И никакая сила, никакое возмущение народа, никакие призывы к человечности этого не остановят.
Рассмотрим тех, кто сегодня обороняет позиции в Бахмуте. Наверное, самое боеспособное и реально представляющее военную силу соединение – это 77-я Отдельная Аэромобильная бригада. Несмотря на потери, эта бригада сумела сохранить костяк подразделений, и пополнение на этом фоне выглядит вполне боеспособным.
Чего не скажешь о бригаде «Холодный Яр». То, что было в начале, и то, что стало после двух фактических «обнулений» подразделений, это две большие разницы. Сегодня эта бригада не многим отличается от подразделений территориальной обороны. Того же 205-го батальона ТО. Там та же картина после троекратного «обнуления».
Ну и идейные нацисты. 56-я Отдельная мотопехотная бригада, 5-я Отдельная штурмовая бригада и «Айдар». Здесь получается странная картина. Подразделения этих соединений действуют разрозненно. Такое ощущение, что командование не контролирует их действия. То в одном, то в другом месте разведка замечает бойцов этих подразделений.
Отдельное место занимает «Грузинский легион». Большая пиар-кампания по созданию имиджа этого подразделения закончилась. Имиджем не повоюешь. Да и противник, мы, после зверств, которые делали с нашими пленным эти нелюди, как-то не спешит брать их в плен. Думаю, история этого «легиона», как и история многих «легионеров», закончится именно в Бахмуте.
Есть ещё подразделения, которые выдвигаются в сторону Бахмута. Колонны техники, артиллерия, личный состав. В частности, речь идёт о 47-й и 88-й механизированных бригадах ВСУ. Это недавно сформированные бригады, оснащённые западным вооружением и боевой техникой. В частности, именно там используются бронемашины Panthera T6.
Сомнительно, что эти бригады командование бросит на усиление гарнизона в Бахмуте. Скорее всего, они попытаются расширить коридор, по которому осуществляется снабжение группировки. Кстати, буквально вчера нашими военкорами была показана первая трофейная Panthera T6 на станции Ступки.
Ну и последнее, о чём необходимо напомнить читателям. Меня сильно смущают и даже раздражают некоторые сравнения того же Евгения Пригожина. Мне не интересны разборки ЧВК и МО РФ. Я уже писал о том, что разбираться надо не в публичном пространстве, будоража народ.
Мне не приятно, когда Бахмут называют современным Сталинградом. При всём моём уважении к делам, которые делают музыканты, по оценкам наших аналитиков, гарнизон Бахмута сейчас насчитывает примерно 12 000 человек. Согласитесь, не Сталинград. Да и стратегического значения, такого, какое имел Сталинград, Бахмут не имеет. Такое сравнение сильно портит имидж ЧВК в глазах обывателей.
Что в итоге
Главная задача ВСУ на сегодня достаточно проста. Для начала один факт, на который почти никто не сделал акцента. Это подрыв дамбы Северного ставка и разрушение артиллерией дамбы Берховского водохранилища, что, естественно, привело к подтоплению Берховки и южной части Парасковиевки и Красной горы.
Эти подрывы были сделаны примерно неделю назад. Сразу же за этими разрушениями были подорваны ряд мостов. Возникает вопрос – зачем? Даже не искушённый в военном деле человек понимает, что задача была поставлена любым способом сбить темпы наступления русских войск. Согласитесь, удерживать переправы гораздо легче, чем мосты и дамбы.
Кстати, это ещё одно доказательство того, что все разговоры о скором завершении операции в Бахмуте – пока всего лишь наши желания. Операция действительно будет продолжаться «до последнего украинца»...