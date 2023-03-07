Украинский военнослужащий - французским журналистам: Бахмут падёт, наши войска покидают город малыми группами

Мы почти окружены. Единственная доступная дорога – разбита. Она ведёт к Часову Яру.

Наши войска покидают город малыми группами.

Во французском информационном агентстве France-Press вышел материал о положении дел в Артёмовске. Сразу же стоит отметить, что западная пресса в последние несколько дней проявляет особый интерес к событиям в этом городе. В частности, публикуются мнения американских и европейских военных экспертов о целесообразности отступления ВСУ из Бахмута, так как «в противном случае может произойти моральный удар по украинской армии и она потеряет возможности для весеннего контрнаступления».В AFP приведено заявление украинского военнослужащего, находящегося в Артёмовске. По словам этого человека, «город падёт».Украинский солдат, отмечая, что безопасных дорог для снабжения Бахмута (Артёмовска) не осталось:Военнослужащий ВСУ указал на то, что если бронетехника или автомобили на этой дороге застрянут или просто задержатся на пути следования, то будут разбиты российской артиллерией.Из интервью:Это заявление сделано на фоне вчерашнего сообщения офиса Зеленского о том, что генералы (включая главкома ВСУ Залужного) якобы поддержали план дальнейшего сопротивления в Бахмуте. Тем временем сообщается о формировании украинской стороной ударных групп, которые могут попытаться деблокировать украинский гарнизон в этом городе.