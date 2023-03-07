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Украинский военнослужащий - французским журналистам: Бахмут падёт, наши войска покидают город малыми группами

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Украинский военнослужащий - французским журналистам: Бахмут падёт, наши войска покидают город малыми группами

Во французском информационном агентстве France-Press вышел материал о положении дел в Артёмовске. Сразу же стоит отметить, что западная пресса в последние несколько дней проявляет особый интерес к событиям в этом городе. В частности, публикуются мнения американских и европейских военных экспертов о целесообразности отступления ВСУ из Бахмута, так как «в противном случае может произойти моральный удар по украинской армии и она потеряет возможности для весеннего контрнаступления».


В AFP приведено заявление украинского военнослужащего, находящегося в Артёмовске. По словам этого человека, «город падёт».

Украинский солдат, отмечая, что безопасных дорог для снабжения Бахмута (Артёмовска) не осталось:

Мы почти окружены. Единственная доступная дорога – разбита. Она ведёт к Часову Яру.

Военнослужащий ВСУ указал на то, что если бронетехника или автомобили на этой дороге застрянут или просто задержатся на пути следования, то будут разбиты российской артиллерией.

Из интервью:

Наши войска покидают город малыми группами.

Это заявление сделано на фоне вчерашнего сообщения офиса Зеленского о том, что генералы (включая главкома ВСУ Залужного) якобы поддержали план дальнейшего сопротивления в Бахмуте. Тем временем сообщается о формировании украинской стороной ударных групп, которые могут попытаться деблокировать украинский гарнизон в этом городе.
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11 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 06:18
    +1
    Бахмут сдадут до конца марта. Против проблем с логистикой не попрешь.
    1. NKT
      NKT Сегодня, 06:27
      +1
      Почему вы так считаете? Думаете, деблокирующих ударов по нашим флангам не будет?
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 06:34
        0
        Цитата: NKT
        Почему вы так считаете? Думаете, деблокирующих ударов по нашим флангам не будет?

        "Туман войны", однако. То Зеля с Залужным насыпают, то Пригожин с Шойгу. Кто кого больше...обманет, тот и в дамках
      2. ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 06:42
        +1
        Окружение один из видов чистой победы в сражении, соответственно есть ряд мер для его поддержания. Учитывая то, что ВСУ - нагоняют в котёл всё новые подразделения, время и случай за Нас! Резервы есть, поэтому на Мой взгляд деблокирующий удар обречён, возможно даже и провоцируют его - не создавая полное колечко. Одно дело работать по окопавшемуся в обороне противнику, и совершенно другое поймать на встречном курсе. Основная задача сейчас максимально перемолоть силы и технику укров, для дальнейшего продвижения.
      3. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 06:50
        0
        Цитата: NKT
        Почему вы так считаете? Думаете, деблокирующих ударов по нашим флангам не будет?

        При весенней распутице? Это вряд ли. Тем более ,что Бахмут практически уничтожен и перестал предоставлять защищату ВСУ.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 06:59
          0
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: NKT
          Почему вы так считаете? Думаете, деблокирующих ударов по нашим флангам не будет?

          При весенней распутице? Это вряд ли. Тем более ,что Бахмут практически уничтожен и перестал предоставлять защищату ВСУ.

          В Марьинке вообще одни развалины, а выбить Укровермахт не получается.
  2. Tagan
    Tagan Сегодня, 06:24
    0
    Цитата: Арон Заави
    Бахмут сдадут до конца марта. Против проблем с логистикой не попрешь.

    Скорее против проблем с окружением))
  3. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 06:28
    0
    Иногда их видеобращения из ВСУ напоминают мне одного персонажа, думаю все его угадают:
    - Иди к нам в банду. Я тебе устрою про-те-же.
    Потом:
    - Я тебе скажу, хлопцы у нас - абсолютно мировые. Форменные звери! Вроде меня. Дивизия - во! Морд... Морд полтораста наберётся. В прежние времена было больше, но у пана атамана нема золотого запасу, и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. И правильно делают, потому что, если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны.
    - Ты шо думаешь, у нас нет пулемётов? У нас их… подслушивают, гады! А ну!.. Слушай, ты знаешь, сколько у нас пулеметов? У нас их целых семь штук!
    - Слушай, что-то мне не нравится здешний режим. Чует моё сердце, что мы накануне грандиозного шухера!
    - Последнее слово: сдаюсь! Добровольно.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:29
    -1
    Наши войска покидают город малыми группами.
    И этому даже не помешает решение Зеленского, якобы поддержанное генералами о продолжении защиты города. Останутся самые безбашенные, которых там и зароют.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:45
    +1
    Цитата: Арон Заави
    Бахмут сдадут до конца марта. Против проблем с логистикой не попрешь.

    Трудно спорить, да и не зачем. Интересно другое услышать от МОССАД: сколько 200-х и 300-х они, украинцы, там оставят. Поделитесь...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 06:56
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Цитата: Арон Заави
      Бахмут сдадут до конца марта. Против проблем с логистикой не попрешь.

      Трудно спорить, да и не зачем. Интересно другое услышать от МОССАД: сколько 200-х и 300-х они, украинцы, там оставят. Поделитесь...

      Понятия не имею. Наша разведка вряд ли плотно окучивает эту войну.Могу только сослаться на утечку в СМИ. По оценке разведуправления командования НАТО в Европе, потери ВС РФ под Бахмутом в 4 раза выше чем у ВСУ.