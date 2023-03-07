Российский дипломат в ООН: Запад занимается вербовкой хакеров для кибератак на Россию

Российский дипломат Ирина Тяжлова, выступая на заседании Рабочей группы в Организации Объединённых Наций указала на то, что коллективный Запад продолжает антироссийскую деятельность, вовлекая в неё граждан из разных стран мира, включая саму РФ. По словам дипломата, Запад готовит операции против России в киберпространстве, для чего занимается вербовкой хакеров.Ирина Тяжлова подчеркнула, что Запад методично раскручивал тему «русских хакеров» с единственной целью – прикрывать милитаризацию информационного пространства, собственную киберагрессию, которая набирает всё большие обороты.По словам дипломата, полномасштабная антироссийская деятельность в киберпространстве активизировалась далеко не вчера. И до начала российской СВО шли хакерские атаки на Россию. Но с началом спецоперации эту активность Запад значительно нарастил.Ирина Тяжлова отметила, что страны НАТО наращивают наступательный арсенал в киберсреде, используют подконтрольные компании из сферы IT.Дипломат, комментируя ситуацию, указала на то, что Запад уже совершенно не стесняется того, что публикует в открытом доступе призывы к осуществлению хакерских атак на Россию, а также подробные инструкции, как это делать в отношении государственных компаний, органов власти, критически важной инфраструктуры РФ.Напомним, что за последнее время в России было зафиксировано множество кибератак, включая атаки на СМИ. «Военное обозрение» тоже подвергалось нескольким атакам. Как выяснилось, информационную площадку атаковали в основном из Польши.