Военное обозрение
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Российский дипломат в ООН: Запад занимается вербовкой хакеров для кибератак на Россию

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Российский дипломат в ООН: Запад занимается вербовкой хакеров для кибератак на Россию

Российский дипломат Ирина Тяжлова, выступая на заседании Рабочей группы в Организации Объединённых Наций указала на то, что коллективный Запад продолжает антироссийскую деятельность, вовлекая в неё граждан из разных стран мира, включая саму РФ. По словам дипломата, Запад готовит операции против России в киберпространстве, для чего занимается вербовкой хакеров.


Ирина Тяжлова подчеркнула, что Запад методично раскручивал тему «русских хакеров» с единственной целью – прикрывать милитаризацию информационного пространства, собственную киберагрессию, которая набирает всё большие обороты.

По словам дипломата, полномасштабная антироссийская деятельность в киберпространстве активизировалась далеко не вчера. И до начала российской СВО шли хакерские атаки на Россию. Но с началом спецоперации эту активность Запад значительно нарастил.

Ирина Тяжлова отметила, что страны НАТО наращивают наступательный арсенал в киберсреде, используют подконтрольные компании из сферы IT.

Дипломат, комментируя ситуацию, указала на то, что Запад уже совершенно не стесняется того, что публикует в открытом доступе призывы к осуществлению хакерских атак на Россию, а также подробные инструкции, как это делать в отношении государственных компаний, органов власти, критически важной инфраструктуры РФ.

Напомним, что за последнее время в России было зафиксировано множество кибератак, включая атаки на СМИ. «Военное обозрение» тоже подвергалось нескольким атакам. Как выяснилось, информационную площадку атаковали в основном из Польши.
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2 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:49
    +2
    страны НАТО наращивают наступательный арсенал в киберсреде, используют подконтрольные компании из сферы IT
    А кто-то ожидал другого когда на Западе ясно и четко определили цель - уничтожение России любыми средствами, с привлечением различных сил, но пока без ЯО (побаиваются). Поэтому на их кибератаки придется отвечать своими, одновременно усиливая кибербезопасность. Наши хакеры тоже не пальцем деланы.
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 06:54
      0
      Цитата: rotmistr60
      Наши хакеры тоже не пальцем деланы.

      Ещё есть «китайские товарищи», которые тоже в особой любви к сша и западу в целом не замечены, ребята мотивированые, идейные , им если деньгами помочь - много чего интересного будет!