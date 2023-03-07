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Москва отказалась предоставлять ОБСЕ данные о российских Вооруженных силах

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Москва отказалась предоставлять ОБСЕ данные о российских Вооруженных силах

Москва отказалась предоставить данные о российских Вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ от 2011 года, сообщила американская Ассоциация по контролю над вооружениями (Arms Control Association).


Россия отказалась предоставить данные о собственных вооруженных силах, поясняя это вмешательством стран Запада в вооруженный конфликт на Украине. Американская ассоциация получила соответствующее письмо, также это подтвердил один из европейских чиновников. Впрочем, в Москве это тоже подтверждают.

Как пояснил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов, еще в середине января Москва официально уведомила ОБСЕ, что не будет предоставлять информацию о состоянии вооруженных сил, как это требует Венский документ. В основном это связано с Чехией, которая приостановила свои обязательства в отношении России, а также Украиной. Киев также отказался предоставлять информацию о своей армии и делится ей с Россией. Соответственно, наши поступили аналогичным образом, отказавшись предоставлять данные ОБСЕ, чтобы они не попали Украине.

Кроме того, как пояснил российский дипломат, западные страны сами не желают полноценно делиться информацией с Россией, предоставляя неполные данные.

Исходим из того, что, если Российская Федерация будет предоставлять информацию в рамках ЕОВИ, она окажется в руках государств, упомянутых выше (...) Ключевой принцип дипломатии — это принцип взаимности. Мы просто не могли допустить, чтобы в случае передачи данных о российских вооруженных силах наша информация попала к упомянутым государствам

- приводит РБК слова Гаврилова.
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5 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 06:44
    +1
    Как пояснил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов

    То есть цирк продолжается - нас открыто на три буквы посылают, а делегация всё там сидит фактически ни для чего. Ибо соответствующее письмо можно и по почте переслать. Халявщики в европе поторчать не кончаются.
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 06:53
    +1
    Киев также отказался предоставлять информацию о своей армии и делится ей с Россией.
    ДелитЬся. Ведь смысл полностью меняется.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:55
    0
    Россия отказалась предоставить данные о собственных вооруженных силах, поясняя это вмешательством стран Запада в вооруженный конфликт на Украине
    Было бы странно сегодня предоставлять информацию о своих вооруженных силах тем кто практически на прямую участвует в конфликте и на стороне противника. ОБСЕ - та организация, которая до начала СВО предоставляла разведданные ВСУ осуществляя свою миссию на подконтрольных ополченцами территориях, в упор не видела нарушений по отводу тяжелых вооружений киевским режимом, подтасовывала отчеты... А сегодня во время СВО еще и хочет получать данные о российских войсках?
  4. Arifon
    Arifon Сегодня, 06:59
    0
    "Москва отказалась предоставлять ОБСЕ данные о российских Вооруженных силах..."
    Да надо было предоставить! Те данные, которые нам выгодны, пусть они и взяты "от фонаря".
    Дезинформацию противника уже отменили что-ли?!
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:01
    0
    Ну, а зачем вообще туда надо было выезжать? В январе заявили официально? Или думали, что Запад извиниться, мол нас не так поняли? Вот вам все сведения! Простите! Виновных, (Чехию и Украину) накажем! Умерла, так умерла.