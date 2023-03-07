Резников: У меня в планах - оставаться на посту министра обороны Украины до победы

Несколько недель назад украинские медиа активно распространяли заявления различных источников о том, что министр обороны Резников потеряет свой пост. Тема раскручивалась перед визитом группы чиновников из ЕС и США. Речь в том числе о республиканцах из палаты представителей, которые на фоне сотрясающих Украину коррупционных скандалов, собирались якобы заняться аудитом поставок финансов и оружия киевскому режиму. Как только европейские и американские «гости» Украину покинули, разговоры об отставке Резникова (из-за завышенных закупочных цен на продукты питания для военнослужащих) сошли на нет.
Теперь Резников «ободрился» окончательно. Это следует из его интервью одному из украинских телеканалов.
По словам действующего главы оборонного ведомства Украины, в отставку он не собирается.
Резников:
У президента планов отправить меня в отставку нет. А по собственному желанию я уйду тогда, когда сам посчитаю, что это возможно.
По заявлению украинского чиновника, пост министра обороны он покинет «после победы».
Напомним, что ранее действующий украинский министр обороны получил карт-бланш от главы Пентагона Остина, который на «Рамштайне-9» заявил, что очень рад присутствию на встрече Резникова. Министр обороны США назвал его своим другом. Это та самая встреча, на которой Резников, гримасничая, демонстрировал платок с изображением истребителя. Американская пресса на неделе подтвердила, что на авиабазе в Тусоне (Аризона, США) обучение пилотированию F-16 проходят двое украинских лётчиков и что ожидается прибытие ещё как минимум десяти.