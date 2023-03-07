Резников: У меня в планах - оставаться на посту министра обороны Украины до победы

У президента планов отправить меня в отставку нет. А по собственному желанию я уйду тогда, когда сам посчитаю, что это возможно.

Несколько недель назад украинские медиа активно распространяли заявления различных источников о том, что министр обороны Резников потеряет свой пост. Тема раскручивалась перед визитом группы чиновников из ЕС и США. Речь в том числе о республиканцах из палаты представителей, которые на фоне сотрясающих Украину коррупционных скандалов, собирались якобы заняться аудитом поставок финансов и оружия киевскому режиму. Как только европейские и американские «гости» Украину покинули, разговоры об отставке Резникова (из-за завышенных закупочных цен на продукты питания для военнослужащих) сошли на нет.Теперь Резников «ободрился» окончательно. Это следует из его интервью одному из украинских телеканалов.По словам действующего главы оборонного ведомства Украины, в отставку он не собирается.Резников:По заявлению украинского чиновника, пост министра обороны он покинет «после победы».Напомним, что ранее действующий украинский министр обороны получил карт-бланш от главы Пентагона Остина, который на «Рамштайне-9» заявил, что очень рад присутствию на встрече Резникова. Министр обороны США назвал его своим другом. Это та самая встреча, на которой Резников, гримасничая, демонстрировал платок с изображением истребителя. Американская пресса на неделе подтвердила, что на авиабазе в Тусоне (Аризона, США) обучение пилотированию F-16 проходят двое украинских лётчиков и что ожидается прибытие ещё как минимум десяти.