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Американское издание: Киев пытается надавить на Конгресс США с целью получения авиационных кассетных боеприпасов

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Американское издание: Киев пытается надавить на Конгресс США с целью получения авиационных кассетных боеприпасов

Украина снова пытается надавить на США с целью получения от американцев кассетных боеприпасов, несмотря на неоднократные отказы в их поставке. По данным Reuters, Киев направил в Конгресс США соответствующий запрос.


Представители украинского режима призвали американских конгрессменов оказать давление на Белый дом с целью разрешить поставку Украине кассетных боеприпасов. То, что Киев предпринимает такие попытки, подтверждают в самом Конгрессе. На этот раз Зеленский и его окружение желают получить авиационные кассетные боеприпасы МК-20 для применения их с беспилотников. Также в запросе присутствуют и 155-мм кассетные артиллерийские снаряды.

Украинские официальные лица призвали американских законодателей на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце добиваться одобрения Белого дома

- сообщает агентство.

Украина уже неоднократно пыталась получить от США кассетные боеприпасы, но постоянно получала отказ. Все дело в том, что законодательство США разрешает применять данные снаряды на поле боя, но запрещает их передавать другим странам, даже несмотря на то, что они не подписывали соответствующую конвенцию. Для того чтобы как-то передать те же МК-20 Украине, США необходимо принять закон, позволяющий обойти запрет, но не все конгрессмены поддерживают это.

Ранее Эстония объявила о намерении передать Украине артиллерийские снаряды калибра 155-мм с кассетной боевой частью. На складах эстонской армии хранится большое количество таких боеприпасов, когда-то полученных от Германии. На данный момент информации о том, что Киев эти снаряды получил, нет. Видимо, Берлин наложил запрет на передачу.
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8 комментариев
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  1. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 07:12
    0
    Пожуем сопли, наставим ещё красных линий и передадут.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:22
    +1
    Авиационных АСП с кассетной БЧ? Значит, как минимум есть носители этих АСП. Но, их же уже дважды уничтожили? Может быть для F-16? Подождем еще немного? В гуманность поиграем. О партнерах поговорим. Линии порисуем.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 07:28
    -2
    Между прочим, у США на складах до сих пор есть химические боеприпасы. Вроде как к 2024 году должны были окончательно все утилизировать, но очень не торопятся.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:58
      0
      В интернете было видео применения химических боеприпасов Укровермахтом, а наш МИД, как в рот воды набрал. Где потрясение пробирками с химическим и бактериологическим оружием Украины и США на каждом заседании Совбеза ООН?
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 08:05
        0
        Мне кажется ,что чем мы бы там не трясли,всё равно будем виноваты и к нам будет ещё больше претензий .
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:00
    0
    Киев пытается надавить на Конгресс США с целью получения авиационных кассетных боеприпасов
    Если еще вчера Киев просил, то сегодня он уже требует и пытается продавливать свои требования через имеющиеся возможности. И, что самое паршивое, так это то, что киевский режим добивается того чего просит используя ситуацию западного противостояния России.
  5. Комментарий был удален.
  6. МВГ
    МВГ Сегодня, 08:19
    0
    Киев пытается продавить - ага, ага...
    А, по моему, так эта песенка от партии Трампа на дурака, мол, это не мы, это они нас "продавили"
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 09:43
    0
    авиационные кассетные боеприпасы МК-20

    Вещь серьезная
    Mk.20 Rockeye - свободнопадающая неуправляемая кассетная бомба, предназначенная для поражения танков и бронированной техники.

    Бомба комплектуется механических взрывателем MK-339 (для ВВС Канады поставляется вариант с электронным взрывателем FMU-140 ) и оснащена 247 кумулятивными суббеоприпасами Mk.118.

    600 граммовый суббоеприпас Mk.118 может пробивать броню толщиной до 190 миллиметров. При сбросе одной бомбой кассеты Mk.20 Rockeye зона поражения приблизительно равна футбольному полю.

    Но пара вопросов
    - Масса бомбы - 220 кг, из находящихся и используемых ВВСУ БПЛА, только "Байрактар" на ум приходит, способный её поднять или американы свои поставят?
    - Способ применения? Бомба получается свободнопадающая, значит БПЛА должен пролететь над целью, а наше ПВО позволит ему это?