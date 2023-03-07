Американское издание: Киев пытается надавить на Конгресс США с целью получения авиационных кассетных боеприпасов

Украина снова пытается надавить на США с целью получения от американцев кассетных боеприпасов, несмотря на неоднократные отказы в их поставке. По данным Reuters, Киев направил в Конгресс США соответствующий запрос.
Представители украинского режима призвали американских конгрессменов оказать давление на Белый дом с целью разрешить поставку Украине кассетных боеприпасов. То, что Киев предпринимает такие попытки, подтверждают в самом Конгрессе. На этот раз Зеленский и его окружение желают получить авиационные кассетные боеприпасы МК-20 для применения их с беспилотников. Также в запросе присутствуют и 155-мм кассетные артиллерийские снаряды.
Украинские официальные лица призвали американских законодателей на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце добиваться одобрения Белого дома
- сообщает агентство.
Украина уже неоднократно пыталась получить от США кассетные боеприпасы, но постоянно получала отказ. Все дело в том, что законодательство США разрешает применять данные снаряды на поле боя, но запрещает их передавать другим странам, даже несмотря на то, что они не подписывали соответствующую конвенцию. Для того чтобы как-то передать те же МК-20 Украине, США необходимо принять закон, позволяющий обойти запрет, но не все конгрессмены поддерживают это.
Ранее Эстония объявила о намерении передать Украине артиллерийские снаряды калибра 155-мм с кассетной боевой частью. На складах эстонской армии хранится большое количество таких боеприпасов, когда-то полученных от Германии. На данный момент информации о том, что Киев эти снаряды получил, нет. Видимо, Берлин наложил запрет на передачу.