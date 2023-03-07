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Европейские эксперты предлагают Норвегии «поделиться» нефтегазовыми доходами после публикации статистики за 2022 год

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Европейские эксперты предлагают Норвегии «поделиться» нефтегазовыми доходами после публикации статистики за 2022 год

На Западе комментируют свежий отчёт о заработках на продаже природных ресурсов по итогам 2022 года. В этом отчёте сообщается о том, что одной из стран, доходы которых от поставок нефти и газа на мировой рынок рекордно выросли, стала Норвегия.


Институт статистики SSB публикует доклад, где сообщается, что нефтегазовые доходы Норвегии в 2022 году выросли втрое в сравнении с 2021 годом, превысив 131 млрд евро. Это притом, что численность населения Норвегии не превышает 5,5 млн человек (сравнимо с числом жителей Санкт-Петербурга).

Комментируя такую статистику по нефтегазовым доходам Норвегии, европейские эксперты недвусмысленно дают понять, что официальному Осло «следовало бы поделиться с испытывающими проблемы энергетического характера странами Европы». Посыл один: «для поддержки демократического единства». Ранее в ЕС уже пытались принять директиву о так называемом перераспределении доходов, полученных от эксплуатации природных ресурсов. Но для Брюсселя проблема в данном случае в том, что Норвегия членом Европейского союза не является. Сами же норвежские власти откровенно не торопятся помогать «европейским друзьям» ни поставками энергоресурсов с дисконтом, ни, тем более, частью своих нефтегазовых доходов.

У США по итогам прошлого года также существенный рост нефтегазовых доходов. Речь в первую очередь идёт о поставках сжиженного газа в Европу в те периоды времени, когда цена на голубое топливо в Старом Свете превышала 2,5-3 тысячи долларов за 1000 кубометров. Сегодня цены на газ в Европе опустились ниже 500 долларов.
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31 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:34
    +4
    Hohly их покусали.Вирус халявы очень заразен
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:46
      +8
      Отнять бабло у Норвегии и поделить. Рынок все порешает. laughing
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 08:23
        +1
        Цитата: Бородач
        Отнять бабло у Норвегии и поделить. Рынок все порешает. laughing

        Во-во, затребуйте ограничения цены на покупаемые энергоресурсы !
        И Штатам прдъяву киньте - пусть делятся !
        Перефразируя известное выражение : " Пусть делятся доходами, иначе перестанем брать ! "
        1. Aken
          Aken Сегодня, 08:35
          0
          А если норвеги откажутся, помочь оружием повстанцам Нарвика. Скажете нет таких? Будут.
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 09:40
          0
          Цитата: Starover_Z
          И Штатам прдъяву киньте - пусть делятся !

          Это только самоубийцы, могут такое позволить.
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 09:35
        +1
        Цитата: Бородач
        Рынок все порешает.

        Скорей уж "НА РЫНКЕ ВСЕ ПОРЕШАЕМ"...
      3. Венд
        Венд Сегодня, 10:10
        0
        Цитата: Бородач
        Отнять бабло у Норвегии и поделить. Рынок все порешает. laughing

        А чтобы всё выглядело достойно издать закон laughing
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 07:56
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Hohly их покусали.Вирус халявы очень заразен

      Ни разу... с учетом причастности норвегов к подрыву СП и как выгодоприобретателей, их просто заставят поделиться. Ну и можно сказать что Европа в их лице нашла еще одну статью доходов, которую направят на войну.
      Думаю последующие два три месяца мы будем наблюдать как норвегов будут пытаться нагнуть. Первыми будут поляки, потом подключатся немцы.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 08:45
        +1
        Думаю последующие два три месяца мы будем наблюдать как норвегов будут пытаться нагнуть

        Ну это вряд ли . СП-1,2 приказали долго жить а норвеги одни из немногих кто в гейроппе барыжит нефтью и газом. Короче капитализм во всей его красе.
        1. Canecat
          Canecat Сегодня, 09:26
          0
          Цитата: частное лицо
          а норвеги одни из немногих кто в гейроппе барыжит нефтью и газом.

          Вот по этому и будут нагибать из за сверх прибыли. Не факт что заставят поделиться деньгами напрямую, но цены заставят снизить для ряда производств.
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 07:34
    +7
    Просто взорвите им газодобывающие станции wassat
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:47
      +8
      Цитата: Buyan
      Просто взорвите им газодобывающие станции wassat

      Лучше газопроводы. am
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 08:48
        +1
        Цитата: Buyan
        Просто взорвите им газодобывающие станции wassat

        Лучше газопроводы.

        Как любят говорить у нас на верху: Мы не такие.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:38
    +7
    "Поделитесь с нами нефтегазобаблом! - говорили они, - а не то расскажем правду о подрыве газопроводов на Балтике!"
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:22
      0
      Цитата: Pharmacist
      "Поделитесь с нами нефтегазобаблом! - говорили они

    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 09:28
      0
      Цитата: Pharmacist
      а не то расскажем правду о подрыве газопроводов на Балтике!

      Так все и будет. ))
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:46
        0
        Цитата: Canecat
        а не то расскажем правду о подрыве газопроводов на Балтике!

        Так все и будет.

        Не расскажут, они то все повязаны подрывом газопроводов.
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:48
    +3
    А норвежцы сейчас сидят и мучительно ломают голову - как послать, чтобы было понятно, но чтобы не забанили.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:51
    0
    Европейские эксперты предлагают Норвегии «поделиться» нефтегазовыми доходами после публикации статистики за 2022 год
    . Грабь богатых!!!
    А они приколисты, однако... а уж норги в каком восторге от таких дел, даже представить сложно.
  6. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 07:53
    +1
    Отвалите нищеброды, это компенсация за взрывчатку на СП-2! bully
  7. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 07:55
    +1
    Усё правильно, усё справедливо...:
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:04
    +2
    Традиционные источники ограбления стали менее доступны. Значит пришёл черёд грабить союзничков.
    Как это там у них называется - порядок, основанный на правилах?
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:07
    +1
    Осло «следовало бы поделиться с испытывающими проблемы энергетического характера странами Европы».
    Пока как-то вежливо намекают поделиться, нет, чтобы заявить об экспроприации нажитого "непосильным трудом". Чего рассусоливать - бей своих, чтобы чужие боялись. А на увеличение прибыли не повлиял взрыв на "СП"? Вероятно повлиял.
  10. HAM
    HAM Сегодня, 08:09
    0
    Раскулачить норвегов и на Аляску....интересно,а статью 158 в ЕС тоже придумают?
    Норвежцы же- явные антиевропейские элементы... hi
  11. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 08:09
    0
    Америкосам предложите поделиться доходами laughing
  12. МВГ
    МВГ Сегодня, 08:16
    +1
    О, да... Сейчас грызня в Европе начнется за ресурсы. Только клочья полетят. Все совершенно "демократически"
  13. Buyan
    Buyan Сегодня, 08:27
    0
    Цитата: Бородач
    Цитата: Buyan
    Просто взорвите им газодобывающие станции wassat

    Лучше газопроводы. am

    Их тоже можно/нужно wassat
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:40
    0
    Мдааа не прижилась както идея братских народов в норвежчине.
  15. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 09:00
    0
    В мае прошлого года Моравецкий уже предлагал делиться доходами с Польшей и Украиной, мотивирую тем, что норвежцев всего 5 миллионов и им столько денег не нужно.
    Это попытка #2 началась
  16. Joker62
    Joker62 Сегодня, 09:02
    0
    Европейские эксперты предлагают Норвегии «поделиться» нефтегазовыми доходами после публикации статистики за 2022 год

    У норгов "жаба" быстрее задушит, чем будут делиться с доходами.
    У гейропейцев зависть гложет от норгов....
    Потомки викингов всегда были прижимистыми, и фиг что-то у них просто так возьмут....
  17. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:32
    0
    Санкции наложит ЕС на варягов и введет потолок цен на их энергоресурсы - всего и делов-то, дорожка уже протоптана. Вопрос, как далеко пошлют их варяги....