Европейские эксперты предлагают Норвегии «поделиться» нефтегазовыми доходами после публикации статистики за 2022 год

На Западе комментируют свежий отчёт о заработках на продаже природных ресурсов по итогам 2022 года. В этом отчёте сообщается о том, что одной из стран, доходы которых от поставок нефти и газа на мировой рынок рекордно выросли, стала Норвегия.Институт статистики SSB публикует доклад, где сообщается, что нефтегазовые доходы Норвегии в 2022 году выросли втрое в сравнении с 2021 годом, превысив 131 млрд евро. Это притом, что численность населения Норвегии не превышает 5,5 млн человек (сравнимо с числом жителей Санкт-Петербурга).Комментируя такую статистику по нефтегазовым доходам Норвегии, европейские эксперты недвусмысленно дают понять, что официальному Осло «следовало бы поделиться с испытывающими проблемы энергетического характера странами Европы». Посыл один: «для поддержки демократического единства». Ранее в ЕС уже пытались принять директиву о так называемом перераспределении доходов, полученных от эксплуатации природных ресурсов. Но для Брюсселя проблема в данном случае в том, что Норвегия членом Европейского союза не является. Сами же норвежские власти откровенно не торопятся помогать «европейским друзьям» ни поставками энергоресурсов с дисконтом, ни, тем более, частью своих нефтегазовых доходов.У США по итогам прошлого года также существенный рост нефтегазовых доходов. Речь в первую очередь идёт о поставках сжиженного газа в Европу в те периоды времени, когда цена на голубое топливо в Старом Свете превышала 2,5-3 тысячи долларов за 1000 кубометров. Сегодня цены на газ в Европе опустились ниже 500 долларов.