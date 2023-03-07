Чехия вслед за Германией приняла решение закупить швейцарские списанные танки Leopard 2

Да, у нас есть запрос из Германии, а между тем есть еще запрос из Чехии. Мы хотим сохранить определенный запас, чтобы мы могли гарантировать безопасность нашей стране. Кроме того, будет определенное количество танков, которые нам не нужны и которые могут быть поставлены, если парламент решит их списать

Чехия решила не отставать от Германии и решить проблему с отсутствием необходимого количества танков в собственной армии с помощью Швейцарии. Прага вслед за Берлином направила в Берн запрос о возможной покупке швейцарских танков Leopard 2.Чехи положили глаз на швейцарские танки и уже направили заявку на их закупку, так же как и немцы. Получение запроса от этих двух стран подтвердила глава федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виола Амхерд. По ее словам, у страны имеется определенный запас немецких танков и часть его швейцарцы хотели бы сохранить. Пока никакого решения по технике не принято, для потенциальной передачи необходимо разрешение парламента страны.- заявила министр.Согласно открытым данным, на вооружении швейцарской армии числится 230 танков Leopard 2, из которых 134 находятся в действующей армии, а 96 выведены из строя, но окончательно не списаны. Германия запросила поставку всех 96 танков, гарантируя, что они пойдут на "латание дыр" в армиях стран ЕС и НАТО, передавших свою технику Киеву. Речи о поставке этих ОБТ Украине не идет. Какое количество танков запросила Чехия не сообщается, но претендует она явно на те же танки.Между тем, даже в случае положительного решения в отношении одной из стран, все 96 танков они не получат, так как 34 из них останутся в Швейцарии, поскольку "срочно" понадобились швейцарской армии.