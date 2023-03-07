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Чехия вслед за Германией приняла решение закупить швейцарские списанные танки Leopard 2

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Чехия вслед за Германией приняла решение закупить швейцарские списанные танки Leopard 2

Чехия решила не отставать от Германии и решить проблему с отсутствием необходимого количества танков в собственной армии с помощью Швейцарии. Прага вслед за Берлином направила в Берн запрос о возможной покупке швейцарских танков Leopard 2.


Чехи положили глаз на швейцарские танки и уже направили заявку на их закупку, так же как и немцы. Получение запроса от этих двух стран подтвердила глава федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виола Амхерд. По ее словам, у страны имеется определенный запас немецких танков и часть его швейцарцы хотели бы сохранить. Пока никакого решения по технике не принято, для потенциальной передачи необходимо разрешение парламента страны.

Да, у нас есть запрос из Германии, а между тем есть еще запрос из Чехии. Мы хотим сохранить определенный запас, чтобы мы могли гарантировать безопасность нашей стране. Кроме того, будет определенное количество танков, которые нам не нужны и которые могут быть поставлены, если парламент решит их списать

- заявила министр.

Согласно открытым данным, на вооружении швейцарской армии числится 230 танков Leopard 2, из которых 134 находятся в действующей армии, а 96 выведены из строя, но окончательно не списаны. Германия запросила поставку всех 96 танков, гарантируя, что они пойдут на "латание дыр" в армиях стран ЕС и НАТО, передавших свою технику Киеву. Речи о поставке этих ОБТ Украине не идет. Какое количество танков запросила Чехия не сообщается, но претендует она явно на те же танки.

Между тем, даже в случае положительного решения в отношении одной из стран, все 96 танков они не получат, так как 34 из них останутся в Швейцарии, поскольку "срочно" понадобились швейцарской армии.
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17 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 07:42
    +3
    Ну чехов можно понять. Новые танки они получат года через 3-4. А боеготовность л/с нужно на чем то поддерживать.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:53
      0
      Чехи с кем-то собрались воевать? С кем? Ах, ну да, агрессивная Россия сожгла чешские танки и другое вооружение на Украине. И чехи остались, как макаки с голой какой, перед справедливыми гневом и яростью русских.
      Помним, помним, как фашистские чехи до 5 мая 1945 года поставляли танки уже сдохшему Алоизычу.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 08:08
        +2
        Цитата: Бородач
        Чехи с кем-то собрались воевать? С кем? Ах, ну да, агрессивная Россия сожгла чешские танки и другое вооружение на Украине. И чехи остались, как макаки с голой какой, перед справедливыми гневом и яростью русских.
        Помним, помним, как фашистские чехи до 5 мая 1945 года поставляли танки уже сдохшему Алоизычу.

        ВС Чешской республики обязаны иметь две бртгады постоянной готрвности по планам развертывания СВ НАТО. В том числе одну "тяжелую", в которую должны входить два батальона на ТБТР и один ТБт и части усиления. Чехи хотят иметь в строю 56 Лео-2А7.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 08:47
          +1
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Бородач
          Чехи с кем-то собрались воевать? С кем? Ах, ну да, агрессивная Россия сожгла чешские танки и другое вооружение на Украине. И чехи остались, как макаки с голой какой, перед справедливыми гневом и яростью русских.
          Помним, помним, как фашистские чехи до 5 мая 1945 года поставляли танки уже сдохшему Алоизычу.

          ВС Чешской республики обязаны иметь две бртгады постоянной готрвности по планам развертывания СВ НАТО. В том числе одну "тяжелую", в которую должны входить два батальона на ТБТР и один ТБт и части усиления. Чехи хотят иметь в строю 56 Лео-2А7.

          Прежде всего чехи хотят заработать деньги на чужих горе и войне. Они продали свою бронетехнику укрофашистам для убийства русских. Точно так же они вели себя и с Гитлером. Почему Германия виновата в Холокосте, а Чехия нет? Каждый четвёртый танк Гитлера был чешский. Что случилось с евреями в Чехии после Мюнхенского сговора? А что случилось с евреями в Польше? Ах, ну да, то были плохие фашисты, а сейчас еврофашисты - хорошие.
          Арон, зная вашу позицию, искренне веришь в то, что Гитлер был евреем.
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 09:01
            +1
            Цитата: Бородач

            Арон, зная вашу позицию, искренне веришь в то, что Гитлер был евреем.

            Мне на Вас нужно обидеться? request
    2. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 08:11
      0
      Цитата: Арон Заави
      Ну чехов можно понять. Новые танки они получат года через 3-4. А боеготовность л/с нужно на чем то поддерживать.

      Понять?! Технику хохлам слили, а теперь бегают спасите нас, русские идут, рисковые парни, идиотизм в тяжёлой форме! laughing
    3. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 09:59
      0
      Коллега Заави, так Вы считаете,что Чехия,собирается купить танки для себя? А я думала,что их покупают для Украины,чтоб двинуть на моих мальчиков?
    4. Романенко
      Романенко Сегодня, 10:01
      0
      Думаю, главная смысловая нагрузка здесь в другом, подлатать Леопарды, на основании ТУ чешских заводов присвоить им статус чешской модификации базового изделия, что-то типа Leopard 2 A4 CZ, а потом спокойно отправить на укропину.
      Ремкомплекты и апгрейд фрицы подкинут.
      То есть продолжение темы с Т-72, которые у всех наших "братьев" по варшавскому блоку закончились.
      Чехия, как не крути - самая большая мастерская на территории ЕС.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:54
    +1
    Чехия вслед за Германией приняла решение закупить швейцарские списанные танки Leopard 2
    . Многие хотят попасть в "новый рейх", которые создают наглы с полосатиками, да так, что б оказаться в первых рядах!!! А за все надо платить, не мало и откуда то надо это бабло брать, отжать!!! Вот на норвежцев бочку и катят....
    А дальше будет ещё веселее, это факт.
  3. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 07:56
    +2
    Речи о поставке этих ОБТ Украине не идет.

    Ну это у них завсегда так: - речи не идет, не идет, а потом фигак! Пришла... Но танки на украину придут ещё раньше этой речи... И мы им такие, раз! И озабоченность выразим. И швейцарцам, и чехам, и немцам. А хорошо бы кроме озабоченности с этими танками ещё до прибытия на фронт что-то сделать. А то у семей наших бойцов, которые ждут своих родных, озабоченность всё растёт. Танки, - есть танки...
  4. parabyd
    parabyd Сегодня, 07:56
    0
    Так так, что значит Украине не пойдут? Вы там в своих Европах говорите говорите, да не заговаривайтесь! 300 танками не отделаетесь. В этом году нужно ещё 200, как минимум, на следующий тоже планируйте по нарастающей, штук 700, как минимум! БРЭМы, снаряды, мастерские не забывайте! А то ишь что удумали, думаете сходим мы в наступление и всё, кормить уже некого будет? Как бы не так, господа, как бы не так. Мы с вами ещё не закончили.

    Искренне ваш
    Резников

    P. S. И вы это, побыстрее давайте составляйте. Часть можно наличкой, а мы тут уж как-нибудь...
    1. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 10:05
      0
      Старшина Parabyd, мне как- то не смешно
      Многие из присутствующих могут сказать,что оба сына на фронте? Сомневаюсь,а мои мальчики там!
  5. мазута
    мазута Сегодня, 07:56
    0
    Главное после нашей российской Победы над нацистско-лгбтешной европой раздать всем "сестрам по серьгам"...Покупают для восстановления и передачи укровойскам.Их это не спасёт,ну а чехи,болгары,румыны и прочие шведы пусть потом не обижаются на нас.ВВП покажется Ангелом.А вот на смену ему придет очень жесткий политик.Так всегда было и снова повторится.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:08
      0
      Вопрос только в том, а что любой политик им может сделать?

      Разве что пролёт над Россией запретить, ну и какие-то торговые ограничения ввести, которые, как показывает практика, обходятся даже при очень жестком контролем.

      Сейчас не о раздаче сережек надо думать, а о возвращении экономически мощного и технически развитого государства в условиях ограничений.

      А вот когда и если у нашей страны будут уникальные технологии и влияние в мире, можно будет кое-что и припомнить недружественным странам.
    2. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 10:30
      0
      Коллега Мазута, хоть и женщина,а может как раз по этому,привыкла быть реалисткрй:"очень жёсткий политик", где он? Я на политическом "горизонте" таких не вижу,а надеяться,что он "щучьему велению" выскочки,я не привыкла
      В руководстве КПРФ"социал соглашатели"(с).
      Грудинин,я ему верила,молчит,боится,чтоб не попасть под западные санкции?или оттошел от политики,а как это на военном языке называется?
      Коллеги, просьба: если не согласны со мной,аргументирует,а то минус анонимус не красиво
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:13
    +1
    Цитата: Арон Заави
    Ну чехов можно понять. Новые танки они получат года через 3-4.
    А вы уверены, что в итоге танки пойдут на укрепление чешской армии, а не на Украину? Сегодня прикрываясь своей сниженной боеготовностью производят закупки вооружений, которые потом частично идут для нужд киевского режима. На первом месте Украина, а потом уже нацбезопасность, что хорошо сегодня иллюстрирует Германия. А чехи приборзели не хуже прибалтов по отношению к нашей стране и борзота только увеличивается.
  7. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 08:55
    0
    Вот чехи опустились, дошли до чего: танки просят! А когда-то были военной кузницей нацистской Европы. Даже "Мессеры" строили. Их излишки после войны продавали Израилю. Вместо того, чтобы попрошайничать немецкие танки замутили бы свои. На базе LT vz.35 и LT vz.38laughing